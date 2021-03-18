Евро и лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0326 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
18 марта 2021 г.:
|
17 марта 2021 г.:
|
18 февраля 2021 г.:
|
18 марта 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0326
|
2,0232
|
2,0468
|
1,8754
|
0,0094
|
-0,0142
|
0,1572
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,0233
|
0,0231
|
0,0226
|
-0,0003
|
-0,0001
|
0,0004
|
1 турецкая лира
|
0,2269
|
0,2268
|
0,2436
|
0,2656
|
0,0001
|
-0,0167
|
-0,0387
|
1 австралийский доллар
|
1,3293
|
1,3149
|
1,3184
|
1,0228
|
0,0144
|
0,0109
|
0,3065
|
1 аргентинский песо
|
0,0186
|
0,0187
|
0,0191
|
0,0269
|
-0,0001
|
-0,0005
|
-0,0083
|
1 белорусский рубль
|
0,6523
|
0,657
|
0,6562
|
0,7128
|
-0,0047
|
-0,0039
|
-0,0605
|
1 бразильский реал
|
0,3042
|
0,3022
|
0,3141
|
0,3395
|
0,0020
|
-0,0099
|
-0,0353
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1157
|
0,1142
|
0,116
|
0,1024
|
0,0015
|
-0,0003
|
0,0133
|
100 южнокорейских вон
|
0,1511
|
0,1502
|
0,1537
|
0,1377
|
0,0009
|
-0,0026
|
0,0134
|
1 чешская крона
|
0,0779
|
0,0774
|
0,0792
|
0,0692
|
0,0005
|
-0,0013
|
0,0087
|
100 чилийских песо
|
0,2331
|
0,2333
|
0,2378
|
0,2004
|
-0,0002
|
-0,0047
|
0,0327
|
1 китайский юань
|
0,2617
|
0,2614
|
0,2635
|
0,2426
|
0,0003
|
-0,0018
|
0,0191
|
1 датская крона
|
0,2734
|
0,2721
|
0,2752
|
0,251
|
0,0013
|
-0,0018
|
0,0224
|
1 грузинский лари
|
0,5114
|
0,5119
|
0,5146
|
0,5397
|
-0,0005
|
-0,0032
|
-0,0283
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2189
|
0,2193
|
0,219
|
0
|
-0,0004
|
-0,0001
|
1 индийская рупия
|
0,0235
|
0,0234
|
0,0234
|
0,0229
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3701
|
2,3619
|
2,3552
|
2,0592
|
0,0082
|
0,0149
|
0,3109
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0118
|
0,0121
|
0,0112
|
0
|
-0,0003
|
0,0006
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2008
|
0,1999
|
0,2042
|
0,1725
|
0,0009
|
-0,0034
|
0,0283
|
1 швейцарский франк
|
1,8397
|
1,8363
|
1,8915
|
1,7738
|
0,0034
|
-0,0518
|
0,0659
|
1 израильский шекель
|
0,5179
|
0,5168
|
0,5208
|
0,4447
|
0,0011
|
-0,0029
|
0,0732
|
1 канадский доллар
|
1,3701
|
1,365
|
1,3381
|
1,1984
|
0,0051
|
0,0320
|
0,1717
|
1 кувейтский динар
|
5,6304
|
5,6305
|
5,6201
|
5,4937
|
-0,0001
|
0,0103
|
0,1367
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0039
|
0
|
0
|
0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,0201
|
0,0203
|
0,0233
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0033
|
100 ливанских фунтов
|
0,1122
|
0,112
|
0,1121
|
0,1123
|
0,0002
|
0,0001
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4138
|
0,4129
|
0,4209
|
0,3902
|
0,0009
|
-0,0071
|
0,0236
|
1 мексиканский песо
|
0,0835
|
0,0824
|
0,084
|
0,0742
|
0,0011
|
-0,0005
|
0,0093
|
1 молдавская лея
|
0,096
|
0,0965
|
0,098
|
0,0959
|
-0,0005
|
-0,0020
|
0,0001
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1082
|
0,1087
|
0,1077
|
0
|
-0,0005
|
0,0005
|
1 норвежская крона
|
0,2017
|
0,2003
|
0,2
|
0,1622
|
0,0014
|
0,0017
|
0,0395
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4419
|
0,4402
|
0,4556
|
0,4197
|
0,0017
|
-0,0137
|
0,0222
|
1 сингапурский доллар
|
1,2667
|
1,2624
|
1,2801
|
1,191
|
0,0043
|
-0,0134
|
0,0757
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4524
|
0
|
0,0001
|
0,0009
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4262
|
2,43
|
2,445
|
2,3264
|
-0,0038
|
-0,0188
|
0,0998
|
1 тайваньский доллар
|
0,06
|
0,06
|
0,0608
|
0,0563
|
0
|
-0,0008
|
0,0037
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1747
|
0
|
0
|
-0,0242
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0614
|
0,0613
|
0,0612
|
0,0627
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0013
|
100 японских иен
|
1,5601
|
1,5581
|
1,6061
|
1,5856
|
0,0020
|
-0,0460
|
-0,0255
|
1 новозеландский доллар
|
1,2307
|
1,2212
|
1,222
|
1,0129
|
0,0095
|
0,0087
|
0,2178
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni