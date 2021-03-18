Евро и лира подорожали к манату

Финансы 18 марта 2021 09:58 (UTC+04:00)
Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0326 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

18 марта 2021 г.:

17 марта 2021 г.:

18 февраля 2021 г.:

18 марта 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0326

2,0232

2,0468

1,8754

0,0094

-0,0142

0,1572

1 российский рубль

0,023

0,0233

0,0231

0,0226

-0,0003

-0,0001

0,0004

1 турецкая лира

0,2269

0,2268

0,2436

0,2656

0,0001

-0,0167

-0,0387

1 австралийский доллар

1,3293

1,3149

1,3184

1,0228

0,0144

0,0109

0,3065

1 аргентинский песо

0,0186

0,0187

0,0191

0,0269

-0,0001

-0,0005

-0,0083

1 белорусский рубль

0,6523

0,657

0,6562

0,7128

-0,0047

-0,0039

-0,0605

1 бразильский реал

0,3042

0,3022

0,3141

0,3395

0,0020

-0,0099

-0,0353

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1157

0,1142

0,116

0,1024

0,0015

-0,0003

0,0133

100 южнокорейских вон

0,1511

0,1502

0,1537

0,1377

0,0009

-0,0026

0,0134

1 чешская крона

0,0779

0,0774

0,0792

0,0692

0,0005

-0,0013

0,0087

100 чилийских песо

0,2331

0,2333

0,2378

0,2004

-0,0002

-0,0047

0,0327

1 китайский юань

0,2617

0,2614

0,2635

0,2426

0,0003

-0,0018

0,0191

1 датская крона

0,2734

0,2721

0,2752

0,251

0,0013

-0,0018

0,0224

1 грузинский лари

0,5114

0,5119

0,5146

0,5397

-0,0005

-0,0032

-0,0283

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2189

0,2193

0,219

0

-0,0004

-0,0001

1 индийская рупия

0,0235

0,0234

0,0234

0,0229

0,0001

0,0001

0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3701

2,3619

2,3552

2,0592

0,0082

0,0149

0,3109

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0118

0,0121

0,0112

0

-0,0003

0,0006

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2008

0,1999

0,2042

0,1725

0,0009

-0,0034

0,0283

1 швейцарский франк

1,8397

1,8363

1,8915

1,7738

0,0034

-0,0518

0,0659

1 израильский шекель

0,5179

0,5168

0,5208

0,4447

0,0011

-0,0029

0,0732

1 канадский доллар

1,3701

1,365

1,3381

1,1984

0,0051

0,0320

0,1717

1 кувейтский динар

5,6304

5,6305

5,6201

5,4937

-0,0001

0,0103

0,1367

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0039

0

0

0,0002

1 киргизский сом

0,02

0,0201

0,0203

0,0233

-0,0001

-0,0003

-0,0033

100 ливанских фунтов

0,1122

0,112

0,1121

0,1123

0,0002

0,0001

-0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4138

0,4129

0,4209

0,3902

0,0009

-0,0071

0,0236

1 мексиканский песо

0,0835

0,0824

0,084

0,0742

0,0011

-0,0005

0,0093

1 молдавская лея

0,096

0,0965

0,098

0,0959

-0,0005

-0,0020

0,0001

1 египетский фунт

0,1082

0,1082

0,1087

0,1077

0

-0,0005

0,0005

1 норвежская крона

0,2017

0,2003

0,2

0,1622

0,0014

0,0017

0,0395

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0162

0,0178

0

-0,0001

-0,0017

1 польский злотый

0,4419

0,4402

0,4556

0,4197

0,0017

-0,0137

0,0222

1 сингапурский доллар

1,2667

1,2624

1,2801

1,191

0,0043

-0,0134

0,0757

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4524

0

0,0001

0,0009

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4262

2,43

2,445

2,3264

-0,0038

-0,0188

0,0998

1 тайваньский доллар

0,06

0,06

0,0608

0,0563

0

-0,0008

0,0037

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1505

0,1747

0

0

-0,0242

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0614

0,0613

0,0612

0,0627

0,0001

0,0002

-0,0013

100 японских иен

1,5601

1,5581

1,6061

1,5856

0,0020

-0,0460

-0,0255

1 новозеландский доллар

1,2307

1,2212

1,222

1,0129

0,0095

0,0087

0,2178

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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