Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0326 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 18 марта 2021 г.: 17 марта 2021 г.: 18 февраля 2021 г.: 18 марта 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0326 2,0232 2,0468 1,8754 0,0094 -0,0142 0,1572 1 российский рубль 0,023 0,0233 0,0231 0,0226 -0,0003 -0,0001 0,0004 1 турецкая лира 0,2269 0,2268 0,2436 0,2656 0,0001 -0,0167 -0,0387 1 австралийский доллар 1,3293 1,3149 1,3184 1,0228 0,0144 0,0109 0,3065 1 аргентинский песо 0,0186 0,0187 0,0191 0,0269 -0,0001 -0,0005 -0,0083 1 белорусский рубль 0,6523 0,657 0,6562 0,7128 -0,0047 -0,0039 -0,0605 1 бразильский реал 0,3042 0,3022 0,3141 0,3395 0,0020 -0,0099 -0,0353 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1157 0,1142 0,116 0,1024 0,0015 -0,0003 0,0133 100 южнокорейских вон 0,1511 0,1502 0,1537 0,1377 0,0009 -0,0026 0,0134 1 чешская крона 0,0779 0,0774 0,0792 0,0692 0,0005 -0,0013 0,0087 100 чилийских песо 0,2331 0,2333 0,2378 0,2004 -0,0002 -0,0047 0,0327 1 китайский юань 0,2617 0,2614 0,2635 0,2426 0,0003 -0,0018 0,0191 1 датская крона 0,2734 0,2721 0,2752 0,251 0,0013 -0,0018 0,0224 1 грузинский лари 0,5114 0,5119 0,5146 0,5397 -0,0005 -0,0032 -0,0283 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,2193 0,219 0 -0,0004 -0,0001 1 индийская рупия 0,0235 0,0234 0,0234 0,0229 0,0001 0,0001 0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3701 2,3619 2,3552 2,0592 0,0082 0,0149 0,3109 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0118 0,0121 0,0112 0 -0,0003 0,0006 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2008 0,1999 0,2042 0,1725 0,0009 -0,0034 0,0283 1 швейцарский франк 1,8397 1,8363 1,8915 1,7738 0,0034 -0,0518 0,0659 1 израильский шекель 0,5179 0,5168 0,5208 0,4447 0,0011 -0,0029 0,0732 1 канадский доллар 1,3701 1,365 1,3381 1,1984 0,0051 0,0320 0,1717 1 кувейтский динар 5,6304 5,6305 5,6201 5,4937 -0,0001 0,0103 0,1367 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0039 0 0 0,0002 1 киргизский сом 0,02 0,0201 0,0203 0,0233 -0,0001 -0,0003 -0,0033 100 ливанских фунтов 0,1122 0,112 0,1121 0,1123 0,0002 0,0001 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4138 0,4129 0,4209 0,3902 0,0009 -0,0071 0,0236 1 мексиканский песо 0,0835 0,0824 0,084 0,0742 0,0011 -0,0005 0,0093 1 молдавская лея 0,096 0,0965 0,098 0,0959 -0,0005 -0,0020 0,0001 1 египетский фунт 0,1082 0,1082 0,1087 0,1077 0 -0,0005 0,0005 1 норвежская крона 0,2017 0,2003 0,2 0,1622 0,0014 0,0017 0,0395 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0178 0 -0,0001 -0,0017 1 польский злотый 0,4419 0,4402 0,4556 0,4197 0,0017 -0,0137 0,0222 1 сингапурский доллар 1,2667 1,2624 1,2801 1,191 0,0043 -0,0134 0,0757 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4524 0 0,0001 0,0009 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4262 2,43 2,445 2,3264 -0,0038 -0,0188 0,0998 1 тайваньский доллар 0,06 0,06 0,0608 0,0563 0 -0,0008 0,0037 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1505 0,1747 0 0 -0,0242 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0614 0,0613 0,0612 0,0627 0,0001 0,0002 -0,0013 100 японских иен 1,5601 1,5581 1,6061 1,5856 0,0020 -0,0460 -0,0255 1 новозеландский доллар 1,2307 1,2212 1,222 1,0129 0,0095 0,0087 0,2178

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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