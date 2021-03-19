Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0261 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
19 марта 2021 г.:
|
18 марта 2021 г.:
|
19 февраля 2021 г.:
|
19 марта 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0261
|
2,0326
|
2,0551
|
1,8528
|
-0,0065
|
-0,0290
|
0,1733
|
1 российский рубль
|
0,0229
|
0,023
|
0,023
|
0,0208
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0,0021
|
1 турецкая лира
|
0,2319
|
0,2269
|
0,2435
|
0,2616
|
0,0050
|
-0,0116
|
-0,0297
|
1 австралийский доллар
|
1,3174
|
1,3293
|
1,3197
|
0,9472
|
-0,0119
|
-0,0023
|
0,3702
|
1 аргентинский песо
|
0,0186
|
0,0186
|
0,0191
|
0,0268
|
0
|
-0,0005
|
-0,0082
|
1 белорусский рубль
|
0,6542
|
0,6523
|
0,6564
|
0,6913
|
0,0019
|
-0,0022
|
-0,0371
|
1 бразильский реал
|
0,3057
|
0,3042
|
0,313
|
0,3328
|
0,0015
|
-0,0073
|
-0,0271
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1154
|
0,1157
|
0,1162
|
0,0972
|
-0,0003
|
-0,0008
|
0,0182
|
100 южнокорейских вон
|
0,1503
|
0,1511
|
0,1534
|
0,1319
|
-0,0008
|
-0,0031
|
0,0184
|
1 чешская крона
|
0,0775
|
0,0779
|
0,0793
|
0,0665
|
-0,0004
|
-0,0018
|
0,0110
|
100 чилийских песо
|
0,2365
|
0,2331
|
0,2386
|
0,1959
|
0,0034
|
-0,0021
|
0,0406
|
1 китайский юань
|
0,2611
|
0,2617
|
0,2627
|
0,2403
|
-0,0006
|
-0,0016
|
0,0208
|
1 датская крона
|
0,2725
|
0,2734
|
0,2764
|
0,248
|
-0,0009
|
-0,0039
|
0,0245
|
1 грузинский лари
|
0,5101
|
0,5114
|
0,5144
|
0,5365
|
-0,0013
|
-0,0043
|
-0,0264
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2189
|
0,2193
|
0,2189
|
0
|
-0,0004
|
0
|
1 индийская рупия
|
0,0234
|
0,0235
|
0,0234
|
0,0227
|
-0,0001
|
0
|
0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3667
|
2,3701
|
2,3729
|
1,9547
|
-0,0034
|
-0,0062
|
0,4120
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0118
|
0,0121
|
0,0111
|
0
|
-0,0003
|
0,0007
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1997
|
0,2008
|
0,2045
|
0,1638
|
-0,0011
|
-0,0048
|
0,0359
|
1 швейцарский франк
|
1,8338
|
1,8397
|
1,8959
|
1,7553
|
-0,0059
|
-0,0621
|
0,0785
|
1 израильский шекель
|
0,5163
|
0,5179
|
0,5198
|
0,4568
|
-0,0016
|
-0,0035
|
0,0595
|
1 канадский доллар
|
1,361
|
1,3701
|
1,3378
|
1,1627
|
-0,0091
|
0,0232
|
0,1983
|
1 кувейтский динар
|
5,6309
|
5,6304
|
5,6164
|
5,4667
|
0,0005
|
0,0145
|
0,1642
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0038
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,0203
|
0,0232
|
0
|
-0,0003
|
-0,0032
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0,1122
|
0,1122
|
0,1117
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0006
|
1 малайзийский ринггит
|
0,413
|
0,4138
|
0,4204
|
0,3859
|
-0,0008
|
-0,0074
|
0,0271
|
1 мексиканский песо
|
0,0831
|
0,0835
|
0,0835
|
0,0699
|
-0,0004
|
-0,0004
|
0,0132
|
1 молдавская лея
|
0,0955
|
0,096
|
0,0975
|
0,0951
|
-0,0005
|
-0,0020
|
0,0004
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1082
|
0,1084
|
0,1079
|
0,0002
|
0
|
0,0005
|
1 норвежская крона
|
0,1997
|
0,2017
|
0,2004
|
0,1432
|
-0,0020
|
-0,0007
|
0,0565
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0178
|
0,0001
|
0
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4383
|
0,4419
|
0,4578
|
0,4101
|
-0,0036
|
-0,0195
|
0,0282
|
1 сингапурский доллар
|
1,2661
|
1,2667
|
1,2803
|
1,1694
|
-0,0006
|
-0,0142
|
0,0967
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4519
|
0
|
0
|
0,0014
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4306
|
2,4262
|
2,4471
|
2,3201
|
0,0044
|
-0,0165
|
0,1105
|
1 тайваньский доллар
|
0,0598
|
0,06
|
0,0608
|
0,0558
|
-0,0002
|
-0,0010
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1746
|
0
|
0
|
-0,0241
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0614
|
0,0614
|
0,0611
|
0,0621
|
0
|
0,0003
|
-0,0007
|
100 японских иен
|
1,561
|
1,5601
|
1,6087
|
1,5593
|
0,0009
|
-0,0477
|
0,0017
|
1 новозеландский доллар
|
1,2193
|
1,2307
|
1,2265
|
0,9429
|
-0,0114
|
-0,0072
|
0,2764
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni