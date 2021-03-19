Манат укрепился к евро и рублю

Финансы 19 марта 2021 09:55 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0261 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

19 марта 2021 г.:

18 марта 2021 г.:

19 февраля 2021 г.:

19 марта 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0261

2,0326

2,0551

1,8528

-0,0065

-0,0290

0,1733

1 российский рубль

0,0229

0,023

0,023

0,0208

-0,0001

-0,0001

0,0021

1 турецкая лира

0,2319

0,2269

0,2435

0,2616

0,0050

-0,0116

-0,0297

1 австралийский доллар

1,3174

1,3293

1,3197

0,9472

-0,0119

-0,0023

0,3702

1 аргентинский песо

0,0186

0,0186

0,0191

0,0268

0

-0,0005

-0,0082

1 белорусский рубль

0,6542

0,6523

0,6564

0,6913

0,0019

-0,0022

-0,0371

1 бразильский реал

0,3057

0,3042

0,313

0,3328

0,0015

-0,0073

-0,0271

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1154

0,1157

0,1162

0,0972

-0,0003

-0,0008

0,0182

100 южнокорейских вон

0,1503

0,1511

0,1534

0,1319

-0,0008

-0,0031

0,0184

1 чешская крона

0,0775

0,0779

0,0793

0,0665

-0,0004

-0,0018

0,0110

100 чилийских песо

0,2365

0,2331

0,2386

0,1959

0,0034

-0,0021

0,0406

1 китайский юань

0,2611

0,2617

0,2627

0,2403

-0,0006

-0,0016

0,0208

1 датская крона

0,2725

0,2734

0,2764

0,248

-0,0009

-0,0039

0,0245

1 грузинский лари

0,5101

0,5114

0,5144

0,5365

-0,0013

-0,0043

-0,0264

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2189

0,2193

0,2189

0

-0,0004

0

1 индийская рупия

0,0234

0,0235

0,0234

0,0227

-0,0001

0

0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,3667

2,3701

2,3729

1,9547

-0,0034

-0,0062

0,4120

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0118

0,0121

0,0111

0

-0,0003

0,0007

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1997

0,2008

0,2045

0,1638

-0,0011

-0,0048

0,0359

1 швейцарский франк

1,8338

1,8397

1,8959

1,7553

-0,0059

-0,0621

0,0785

1 израильский шекель

0,5163

0,5179

0,5198

0,4568

-0,0016

-0,0035

0,0595

1 канадский доллар

1,361

1,3701

1,3378

1,1627

-0,0091

0,0232

0,1983

1 кувейтский динар

5,6309

5,6304

5,6164

5,4667

0,0005

0,0145

0,1642

1 казахский тенге

0,004

0,0041

0,0041

0,0038

-0,0001

-0,0001

0,0002

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,0203

0,0232

0

-0,0003

-0,0032

100 ливанских фунтов

0,1123

0,1122

0,1122

0,1117

0,0001

0,0001

0,0006

1 малайзийский ринггит

0,413

0,4138

0,4204

0,3859

-0,0008

-0,0074

0,0271

1 мексиканский песо

0,0831

0,0835

0,0835

0,0699

-0,0004

-0,0004

0,0132

1 молдавская лея

0,0955

0,096

0,0975

0,0951

-0,0005

-0,0020

0,0004

1 египетский фунт

0,1084

0,1082

0,1084

0,1079

0,0002

0

0,0005

1 норвежская крона

0,1997

0,2017

0,2004

0,1432

-0,0020

-0,0007

0,0565

100 узбекских сомов

0,0162

0,0161

0,0162

0,0178

0,0001

0

-0,0016

1 польский злотый

0,4383

0,4419

0,4578

0,4101

-0,0036

-0,0195

0,0282

1 сингапурский доллар

1,2661

1,2667

1,2803

1,1694

-0,0006

-0,0142

0,0967

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4519

0

0

0,0014

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4306

2,4262

2,4471

2,3201

0,0044

-0,0165

0,1105

1 тайваньский доллар

0,0598

0,06

0,0608

0,0558

-0,0002

-0,0010

0,0040

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1505

0,1746

0

0

-0,0241

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0614

0,0614

0,0611

0,0621

0

0,0003

-0,0007

100 японских иен

1,561

1,5601

1,6087

1,5593

0,0009

-0,0477

0,0017

1 новозеландский доллар

1,2193

1,2307

1,2265

0,9429

-0,0114

-0,0072

0,2764

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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