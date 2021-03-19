Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0261 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 19 марта 2021 г.: 18 марта 2021 г.: 19 февраля 2021 г.: 19 марта 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0261 2,0326 2,0551 1,8528 -0,0065 -0,0290 0,1733 1 российский рубль 0,0229 0,023 0,023 0,0208 -0,0001 -0,0001 0,0021 1 турецкая лира 0,2319 0,2269 0,2435 0,2616 0,0050 -0,0116 -0,0297 1 австралийский доллар 1,3174 1,3293 1,3197 0,9472 -0,0119 -0,0023 0,3702 1 аргентинский песо 0,0186 0,0186 0,0191 0,0268 0 -0,0005 -0,0082 1 белорусский рубль 0,6542 0,6523 0,6564 0,6913 0,0019 -0,0022 -0,0371 1 бразильский реал 0,3057 0,3042 0,313 0,3328 0,0015 -0,0073 -0,0271 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1154 0,1157 0,1162 0,0972 -0,0003 -0,0008 0,0182 100 южнокорейских вон 0,1503 0,1511 0,1534 0,1319 -0,0008 -0,0031 0,0184 1 чешская крона 0,0775 0,0779 0,0793 0,0665 -0,0004 -0,0018 0,0110 100 чилийских песо 0,2365 0,2331 0,2386 0,1959 0,0034 -0,0021 0,0406 1 китайский юань 0,2611 0,2617 0,2627 0,2403 -0,0006 -0,0016 0,0208 1 датская крона 0,2725 0,2734 0,2764 0,248 -0,0009 -0,0039 0,0245 1 грузинский лари 0,5101 0,5114 0,5144 0,5365 -0,0013 -0,0043 -0,0264 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,2193 0,2189 0 -0,0004 0 1 индийская рупия 0,0234 0,0235 0,0234 0,0227 -0,0001 0 0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,3667 2,3701 2,3729 1,9547 -0,0034 -0,0062 0,4120 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0118 0,0121 0,0111 0 -0,0003 0,0007 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1997 0,2008 0,2045 0,1638 -0,0011 -0,0048 0,0359 1 швейцарский франк 1,8338 1,8397 1,8959 1,7553 -0,0059 -0,0621 0,0785 1 израильский шекель 0,5163 0,5179 0,5198 0,4568 -0,0016 -0,0035 0,0595 1 канадский доллар 1,361 1,3701 1,3378 1,1627 -0,0091 0,0232 0,1983 1 кувейтский динар 5,6309 5,6304 5,6164 5,4667 0,0005 0,0145 0,1642 1 казахский тенге 0,004 0,0041 0,0041 0,0038 -0,0001 -0,0001 0,0002 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,0203 0,0232 0 -0,0003 -0,0032 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1122 0,1122 0,1117 0,0001 0,0001 0,0006 1 малайзийский ринггит 0,413 0,4138 0,4204 0,3859 -0,0008 -0,0074 0,0271 1 мексиканский песо 0,0831 0,0835 0,0835 0,0699 -0,0004 -0,0004 0,0132 1 молдавская лея 0,0955 0,096 0,0975 0,0951 -0,0005 -0,0020 0,0004 1 египетский фунт 0,1084 0,1082 0,1084 0,1079 0,0002 0 0,0005 1 норвежская крона 0,1997 0,2017 0,2004 0,1432 -0,0020 -0,0007 0,0565 100 узбекских сомов 0,0162 0,0161 0,0162 0,0178 0,0001 0 -0,0016 1 польский злотый 0,4383 0,4419 0,4578 0,4101 -0,0036 -0,0195 0,0282 1 сингапурский доллар 1,2661 1,2667 1,2803 1,1694 -0,0006 -0,0142 0,0967 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4519 0 0 0,0014 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4306 2,4262 2,4471 2,3201 0,0044 -0,0165 0,1105 1 тайваньский доллар 0,0598 0,06 0,0608 0,0558 -0,0002 -0,0010 0,0040 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1505 0,1746 0 0 -0,0241 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0614 0,0614 0,0611 0,0621 0 0,0003 -0,0007 100 японских иен 1,561 1,5601 1,6087 1,5593 0,0009 -0,0477 0,0017 1 новозеландский доллар 1,2193 1,2307 1,2265 0,9429 -0,0114 -0,0072 0,2764

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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