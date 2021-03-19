В Азербайджане продолжается процесс восстановления внешнего и внутреннего спроса - ЦБ

Финансы 19 марта 2021 12:26 (UTC+04:00)
В Азербайджане продолжается процесс восстановления внешнего и внутреннего спроса - ЦБ

БАКУ /Trend/ - Ожидания по восстановлению экономического роста Азербайджана в 2021 году уже оправдываются в ненефтяном секторе экономики.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центральный банк (ЦБА), в январе-феврале 2021 года рост в ведущей отрасли сектора - ненефтяной промышленности составил 12,1 процента, в сельском хозяйстве - 2,3 процента, в транспортном и складском хозяйстве - 10,9 процента.

Как сообщает регулятор со ссылкой на итоги мониторинга реального сектора экономики, индекс предпринимательской уверенности в феврале имел тенденцию к росту в сферах торговли и услуг относительно января. В строительстве также зафиксирована положительная тенденция в заказах, подлежащих исполнению.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе ожидается продолжение процесса восстановления как внешнего, так и внутреннего спроса в Азербайджане. Внутренний спрос будет поддерживаться стимулирующей фискальной, монетарной и макропруденциальной политикой, а также восстановительными работами на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, отмечается в сообщении.

Правление ЦБА 19 марта приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6,25 процента. При этом нижний предел процентного коридора установлен на уровне 5,75 процента, а верхний - 6,75 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@jafarov_zeyni

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