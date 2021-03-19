Инфраструктура Межбанковского карточного центра Азербайджана соответствует международным стандартам

БАКУ /Trend/ - Меры по повышению безопасности и устойчивости инфраструктуры Национальной платежной системы, являются одним из приоритетных направлений деятельности Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, в центре внимания находится надежная и устойчивая деятельность Межбанковского карточного центра (МКЦ), созданного в 2016 году с целью повышения эффективности карточной инфраструктуры страны и обеспечения безопасности операций с платежными картами.

В заявлении говорится, что по итогам 2020 года объем операций по картам посредством МКЦ превысил 2,75 миллиарда манатов (рост за год в 2 раза), 14,6 миллиона долларов США (рост на 42 процента) и 3,1 миллиона евро (увеличение на 4 процента).

Наряду с законодательством Азербайджана, в международной практике информация о платежных картах считается конфиденциальной, поэтому к организациям, занимающимся их обработкой, хранением и передачей, предъявляются повышенные требования. В связи с этим, в целях обеспечения на самом высоком уровне безопасности данных карт и непрерывности бизнес-процессов, передаваемых через МКЦ, был проведен очередной аудит системы на соответствие международным требованиям PCI DSS – “Payment Card Industry Data Security Standards” (стандарты безопасности данных в области платежных карт). В результате аудиторских проверок было подтверждено, что инфраструктура МКЦ полностью соответствует условиям последних стандартов PCI-DSS v3.2.1.

Отметим, что стандарты PCI-DSS были определены международной организацией по управлению рисками по платежным картам “PCI Security Standards Council” (Совет по стандартам безопасности в области платежных карт) в 2006 году. Указанные стандарты содержат важные требования и многочисленные директивы для оценки политики, процедуры и правил безопасности платежных карт.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter:@jafarov_zeyni