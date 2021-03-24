МВФ может создать резервные активы на $650 млн для помощи в борьбе с COVID-19

Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает возможность создания дополнительных резервных активов на сумму в $650 млрд для оказания помощи развивающимся странам, пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источников, исполнительный совет организации уже во вторник начал обсуждать данное предложение, окончательное решение по нему будет принято уже в следующем месяце. Одной из главных тем консультации остается общий размер активов для оказания помощи. Так, по данным агентства, ранее речь шла о $500 млрд.

Пресс-служба МВФ отказалась комментировать данную информацию. Однако, по данным Bloomberg, директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева позднее во вторник может опубликовать заявление по итогам консультаций. Как ожидается, окончательное решение будет объявлено в начале апреля в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ).

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году мировая экономика восстановится и вырастет на 5,5%.