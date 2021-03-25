США выделят $15 млн на помощь палестинцам
США окажут Палестине гуманитарную помощь в размере $15 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в четверг постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"США рады сообщить о выделении 15 млн долларов гуманитарной помощи для поддержки наиболее уязвимых сообществ на Западном берегу [реки Иордан] и в секторе Газа", - сказала она.
Дипломат уточнила, что данные средства пойдут на поддержку больниц, лечащих пациентов с коронавирусом, помощь наиболее бедным семьям, а также на продовольственные программы.
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