Стоимость азербайджанской нефти превысила $61 за баррель

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери–Чираг–Гюнешли" (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 25 марта составила 61,31 доллара за баррель, что на 2,37 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 60,32 доллара за баррель, что на 2,39 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Кроме того, Азербайджан реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Стоимость URALS с отгрузкой из порта, сократившись на 2,47 доллара, составила 58,08 доллара за баррель.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 25 марта составила 61,26 доллара, что на 2,38 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 26 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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