В Азербайджане услуги комплаенса становятся более актуальными - PASHA Bank

БАКУ /Trend/ - Услуги комплаенса в Азербайджане в последние годы становятся все более актуальными.

Об этомTrend сообщил генеральный директор PASHA Bank в сфере комплаенс и управления Анар Керимов.

По словам собеседника, данная сфера проводит свою деятельность по двум направлениям: внутреннее, которое отвечает за контроль над следованием компании правилам и законам, и внешнее, регулирующее соблюдение нормативных актов и процедур национального и международного масштаба, в которых детально прописаны принципы поведения и деятельности любой компании.

"Комплаенс должен присутствовать во всех сферах экономики. В основном же он должен затрагивать деятельность финансовых институтов" - сказал Анар Керимов.

По словам гендиректора, неиспользование комплаенса может привести к тому, что вкладчики в банках могут потерять свои вложения.

Также он заметил, что в последнее время в 26 имеющихся в Азербайджане банках стали проявлять активный интерес к этой сфере, началось инвестирование во внутренней стратегии банков, а также отправка соответствующих специалистов на стажировку за рубеж.

Анар Керимов заявил, что в области комплаенса в Азербайджане существуют недостатки, поэтому при Кабинете Министров Азербайджана были созданы рабочие группы по четырем направлениям. Основной задачей этих групп является повышение комплаенс-культуры и рейтинга Азербайджана на международной арене.

Гендиректор PASHA Bank в сфере комплаенс и управления заключил, что коронавирусная пандемия, как во всем мире, так и в Азербайджане, затронула экономические сферы, в том числе и комплаенс. Ведь банковские клиенты начали больше использовать цифровые услуги, а это повысило уровень кибератак. Таким образом, перед услугой комплаенса встали задачи по более эффективной надзорной деятельности.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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