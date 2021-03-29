Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0032 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 29 марта 2021 г.: 19 марта 2021 г.: 28 февраля 2021 г.: 29 марта 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0032 2,0261 2,0661 1,8941 -0,0229 -0,0629 0,1091 1 российский рубль 0,0224 0,0229 0,0229 0,0215 -0,0005 -0,0005 0,0009 1 турецкая лира 0,2105 0,2319 0,2298 0,2634 -0,0214 -0,0193 -0,0529 1 австралийский доллар 1,2973 1,3174 1,3321 1,0485 -0,0201 -0,0348 0,2488 1 аргентинский песо 0,0185 0,0186 0,0189 0,0264 -0,0001 -0,0004 -0,0079 1 белорусский рубль 0,6472 0,6542 0,6535 0,6587 -0,0070 -0,0063 -0,0115 1 бразильский реал 0,2953 0,3057 0,308 0,3333 -0,0104 -0,0127 -0,0380 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1131 0,1154 0,1129 0,0965 -0,0023 0,0002 0,0166 100 южнокорейских вон 0,1503 0,1503 0,1513 0,1404 0 -0,0010 0,0099 1 чешская крона 0,0769 0,0775 0,0787 0,0692 -0,0006 -0,0018 0,0077 100 чилийских песо 0,233 0,2365 0,2381 0,2036 -0,0035 -0,0051 0,0294 1 китайский юань 0,2597 0,2611 0,2627 0,2396 -0,0014 -0,0030 0,0201 1 датская крона 0,2694 0,2725 0,2779 0,2537 -0,0031 -0,0085 0,0157 1 грузинский лари 0,5043 0,5101 0,5112 0,5117 -0,0058 -0,0069 -0,0074 1 гонконгский доллар 0,2187 0,2189 0,2192 0,2193 -0,0002 -0,0005 -0,0006 1 индийская рупия 0,0234 0,0234 0,0233 0,0227 0 0,0001 0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,3424 2,3667 2,3748 2,1182 -0,0243 -0,0324 0,2242 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0118 0,0119 0,0105 0 -0,0001 0,0013 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1964 0,1997 0,2045 0,1719 -0,0033 -0,0081 0,0245 1 швейцарский франк 1,8092 1,8338 1,8765 1,7863 -0,0246 -0,0673 0,0229 1 израильский шекель 0,5104 0,5163 0,5159 0,4768 -0,0059 -0,0055 0,0336 1 канадский доллар 1,3478 1,361 1,3481 1,2156 -0,0132 -0,0003 0,1322 1 кувейтский динар 5,6251 5,6309 5,6196 5,4258 -0,0058 0,0055 0,1993 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0038 0 -0,0001 0,0002 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,0203 0,0212 0 -0,0003 -0,0012 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1123 0,1125 0,1124 0,0002 0 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4102 0,413 0,4196 0,392 -0,0028 -0,0094 0,0182 1 мексиканский песо 0,0822 0,0831 0,0812 0,0728 -0,0009 0,0010 0,0094 1 молдавская лея 0,0946 0,0955 0,0977 0,0939 -0,0009 -0,0031 0,0007 1 египетский фунт 0,1082 0,1084 0,1084 0,1079 -0,0002 -0,0002 0,0003 1 норвежская крона 0,1977 0,1997 0,1991 0,1621 -0,0020 -0,0014 0,0356 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0161 0,0178 0 0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,432 0,4383 0,4567 0,4175 -0,0063 -0,0247 0,0145 1 сингапурский доллар 1,2628 1,2661 1,2795 1,1915 -0,0033 -0,0167 0,0713 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4521 0 0 0,0012 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4142 2,4306 2,4593 2,3217 -0,0164 -0,0451 0,0925 1 тайваньский доллар 0,0595 0,0598 0,0611 0,0563 -0,0003 -0,0016 0,0032 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1505 0,1667 0 0 -0,0162 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0608 0,0614 0,0609 0,0605 -0,0006 -0,0001 0,0003 100 японских иен 1,5522 1,561 1,6017 1,5749 -0,0088 -0,0495 -0,0227 1 новозеландский доллар 1,1875 1,2193 1,2496 1,0259 -0,0318 -0,0621 0,1616

(Автор: Зейни Джафаров)

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