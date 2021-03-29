Манат укрепился к евро и лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0032 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
29 марта 2021 г.:
|
19 марта 2021 г.:
|
28 февраля 2021 г.:
|
29 марта 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0032
|
2,0261
|
2,0661
|
1,8941
|
-0,0229
|
-0,0629
|
0,1091
|
1 российский рубль
|
0,0224
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0215
|
-0,0005
|
-0,0005
|
0,0009
|
1 турецкая лира
|
0,2105
|
0,2319
|
0,2298
|
0,2634
|
-0,0214
|
-0,0193
|
-0,0529
|
1 австралийский доллар
|
1,2973
|
1,3174
|
1,3321
|
1,0485
|
-0,0201
|
-0,0348
|
0,2488
|
1 аргентинский песо
|
0,0185
|
0,0186
|
0,0189
|
0,0264
|
-0,0001
|
-0,0004
|
-0,0079
|
1 белорусский рубль
|
0,6472
|
0,6542
|
0,6535
|
0,6587
|
-0,0070
|
-0,0063
|
-0,0115
|
1 бразильский реал
|
0,2953
|
0,3057
|
0,308
|
0,3333
|
-0,0104
|
-0,0127
|
-0,0380
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1131
|
0,1154
|
0,1129
|
0,0965
|
-0,0023
|
0,0002
|
0,0166
|
100 южнокорейских вон
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1513
|
0,1404
|
0
|
-0,0010
|
0,0099
|
1 чешская крона
|
0,0769
|
0,0775
|
0,0787
|
0,0692
|
-0,0006
|
-0,0018
|
0,0077
|
100 чилийских песо
|
0,233
|
0,2365
|
0,2381
|
0,2036
|
-0,0035
|
-0,0051
|
0,0294
|
1 китайский юань
|
0,2597
|
0,2611
|
0,2627
|
0,2396
|
-0,0014
|
-0,0030
|
0,0201
|
1 датская крона
|
0,2694
|
0,2725
|
0,2779
|
0,2537
|
-0,0031
|
-0,0085
|
0,0157
|
1 грузинский лари
|
0,5043
|
0,5101
|
0,5112
|
0,5117
|
-0,0058
|
-0,0069
|
-0,0074
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
0,2189
|
0,2192
|
0,2193
|
-0,0002
|
-0,0005
|
-0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0234
|
0,0234
|
0,0233
|
0,0227
|
0
|
0,0001
|
0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3424
|
2,3667
|
2,3748
|
2,1182
|
-0,0243
|
-0,0324
|
0,2242
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0118
|
0,0119
|
0,0105
|
0
|
-0,0001
|
0,0013
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1964
|
0,1997
|
0,2045
|
0,1719
|
-0,0033
|
-0,0081
|
0,0245
|
1 швейцарский франк
|
1,8092
|
1,8338
|
1,8765
|
1,7863
|
-0,0246
|
-0,0673
|
0,0229
|
1 израильский шекель
|
0,5104
|
0,5163
|
0,5159
|
0,4768
|
-0,0059
|
-0,0055
|
0,0336
|
1 канадский доллар
|
1,3478
|
1,361
|
1,3481
|
1,2156
|
-0,0132
|
-0,0003
|
0,1322
|
1 кувейтский динар
|
5,6251
|
5,6309
|
5,6196
|
5,4258
|
-0,0058
|
0,0055
|
0,1993
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0038
|
0
|
-0,0001
|
0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,0203
|
0,0212
|
0
|
-0,0003
|
-0,0012
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1123
|
0,1125
|
0,1124
|
0,0002
|
0
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4102
|
0,413
|
0,4196
|
0,392
|
-0,0028
|
-0,0094
|
0,0182
|
1 мексиканский песо
|
0,0822
|
0,0831
|
0,0812
|
0,0728
|
-0,0009
|
0,0010
|
0,0094
|
1 молдавская лея
|
0,0946
|
0,0955
|
0,0977
|
0,0939
|
-0,0009
|
-0,0031
|
0,0007
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1084
|
0,1084
|
0,1079
|
-0,0002
|
-0,0002
|
0,0003
|
1 норвежская крона
|
0,1977
|
0,1997
|
0,1991
|
0,1621
|
-0,0020
|
-0,0014
|
0,0356
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0161
|
0,0178
|
0
|
0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,432
|
0,4383
|
0,4567
|
0,4175
|
-0,0063
|
-0,0247
|
0,0145
|
1 сингапурский доллар
|
1,2628
|
1,2661
|
1,2795
|
1,1915
|
-0,0033
|
-0,0167
|
0,0713
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4521
|
0
|
0
|
0,0012
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4142
|
2,4306
|
2,4593
|
2,3217
|
-0,0164
|
-0,0451
|
0,0925
|
1 тайваньский доллар
|
0,0595
|
0,0598
|
0,0611
|
0,0563
|
-0,0003
|
-0,0016
|
0,0032
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1667
|
0
|
0
|
-0,0162
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0608
|
0,0614
|
0,0609
|
0,0605
|
-0,0006
|
-0,0001
|
0,0003
|
100 японских иен
|
1,5522
|
1,561
|
1,6017
|
1,5749
|
-0,0088
|
-0,0495
|
-0,0227
|
1 новозеландский доллар
|
1,1875
|
1,2193
|
1,2496
|
1,0259
|
-0,0318
|
-0,0621
|
0,1616
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter:@jafarov_zeyni