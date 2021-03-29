Манат укрепился к евро и лире

Финансы 29 марта 2021 09:36 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0032 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

29 марта 2021 г.:

19 марта 2021 г.:

28 февраля 2021 г.:

29 марта 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0032

2,0261

2,0661

1,8941

-0,0229

-0,0629

0,1091

1 российский рубль

0,0224

0,0229

0,0229

0,0215

-0,0005

-0,0005

0,0009

1 турецкая лира

0,2105

0,2319

0,2298

0,2634

-0,0214

-0,0193

-0,0529

1 австралийский доллар

1,2973

1,3174

1,3321

1,0485

-0,0201

-0,0348

0,2488

1 аргентинский песо

0,0185

0,0186

0,0189

0,0264

-0,0001

-0,0004

-0,0079

1 белорусский рубль

0,6472

0,6542

0,6535

0,6587

-0,0070

-0,0063

-0,0115

1 бразильский реал

0,2953

0,3057

0,308

0,3333

-0,0104

-0,0127

-0,0380

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1131

0,1154

0,1129

0,0965

-0,0023

0,0002

0,0166

100 южнокорейских вон

0,1503

0,1503

0,1513

0,1404

0

-0,0010

0,0099

1 чешская крона

0,0769

0,0775

0,0787

0,0692

-0,0006

-0,0018

0,0077

100 чилийских песо

0,233

0,2365

0,2381

0,2036

-0,0035

-0,0051

0,0294

1 китайский юань

0,2597

0,2611

0,2627

0,2396

-0,0014

-0,0030

0,0201

1 датская крона

0,2694

0,2725

0,2779

0,2537

-0,0031

-0,0085

0,0157

1 грузинский лари

0,5043

0,5101

0,5112

0,5117

-0,0058

-0,0069

-0,0074

1 гонконгский доллар

0,2187

0,2189

0,2192

0,2193

-0,0002

-0,0005

-0,0006

1 индийская рупия

0,0234

0,0234

0,0233

0,0227

0

0,0001

0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,3424

2,3667

2,3748

2,1182

-0,0243

-0,0324

0,2242

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0118

0,0119

0,0105

0

-0,0001

0,0013

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1964

0,1997

0,2045

0,1719

-0,0033

-0,0081

0,0245

1 швейцарский франк

1,8092

1,8338

1,8765

1,7863

-0,0246

-0,0673

0,0229

1 израильский шекель

0,5104

0,5163

0,5159

0,4768

-0,0059

-0,0055

0,0336

1 канадский доллар

1,3478

1,361

1,3481

1,2156

-0,0132

-0,0003

0,1322

1 кувейтский динар

5,6251

5,6309

5,6196

5,4258

-0,0058

0,0055

0,1993

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0038

0

-0,0001

0,0002

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,0203

0,0212

0

-0,0003

-0,0012

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1123

0,1125

0,1124

0,0002

0

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4102

0,413

0,4196

0,392

-0,0028

-0,0094

0,0182

1 мексиканский песо

0,0822

0,0831

0,0812

0,0728

-0,0009

0,0010

0,0094

1 молдавская лея

0,0946

0,0955

0,0977

0,0939

-0,0009

-0,0031

0,0007

1 египетский фунт

0,1082

0,1084

0,1084

0,1079

-0,0002

-0,0002

0,0003

1 норвежская крона

0,1977

0,1997

0,1991

0,1621

-0,0020

-0,0014

0,0356

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0161

0,0178

0

0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,432

0,4383

0,4567

0,4175

-0,0063

-0,0247

0,0145

1 сингапурский доллар

1,2628

1,2661

1,2795

1,1915

-0,0033

-0,0167

0,0713

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4521

0

0

0,0012

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4142

2,4306

2,4593

2,3217

-0,0164

-0,0451

0,0925

1 тайваньский доллар

0,0595

0,0598

0,0611

0,0563

-0,0003

-0,0016

0,0032

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1505

0,1667

0

0

-0,0162

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0608

0,0614

0,0609

0,0605

-0,0006

-0,0001

0,0003

100 японских иен

1,5522

1,561

1,6017

1,5749

-0,0088

-0,0495

-0,0227

1 новозеландский доллар

1,1875

1,2193

1,2496

1,0259

-0,0318

-0,0621

0,1616

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

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