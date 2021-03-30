Манат дорожает к евро

Финансы 30 марта 2021 09:41 (UTC+04:00)
Манат дорожает к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 марта установлен на уровне 1,7 и 1,9998 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

30 марта 2021 г.:

29 марта 2021 г.:

28 февраля 2021 г.:

30 марта 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

1,9998

2,0032

2,0661

1,8842

-0,0034

-0,0663

0,1156

1 российский рубль

0,0225

0,0224

0,0161

0,0214

0,0001

0,0064

0,0011

1 турецкая лира

0,2055

0,2105

2,4593

0,2624

-0,0050

-2,2538

-0,0569

1 австралийский доллар

1,3009

1,2973

0,0229

1,0446

0,0036

1,2780

0,2563

1 аргентинский песо

0,0185

0,0185

0,2298

0,0264

0

-0,2113

-0,0079

1 белорусский рубль

0,6478

0,6472

1,3321

0,6587

0,0006

-0,6843

-0,0109

1 бразильский реал

0,294

0,2953

0,0189

0,3333

-0,0013

0,2751

-0,0393

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,6535

0,4628

0

-0,1907

0

1 южноафриканский ранд

0,1141

0,1131

0,308

0,0947

0,0010

-0,1939

0,0194

100 южнокорейских вон

0,1499

0,1503

0,4628

0,1389

-0,0004

-0,3129

0,0110

1 чешская крона

0,0766

0,0769

0,1129

0,0688

-0,0003

-0,0363

0,0078

100 чилийских песо

0,2325

0,233

0,1513

0,2036

-0,0005

0,0812

0,0289

1 китайский юань

0,2587

0,2597

0,0787

0,2396

-0,0010

0,1800

0,0191

1 датская крона

0,2689

0,2694

0,2381

0,2524

-0,0005

0,0308

0,0165

1 грузинский лари

0,5021

0,5043

0,2627

0,5117

-0,0022

0,2394

-0,0096

1 гонконгский доллар

0,2186

0,2187

0,2779

0,2193

-0,0001

-0,0593

-0,0007

1 индийская рупия

0,0233

0,0234

0,5112

0,0226

-0,0001

-0,4879

0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,3418

2,3424

0,2192

2,106

-0,0006

2,1226

0,2358

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0118

0,0233

0,0104

-0,0001

-0,0116

0,0013

100 иранских риалов

0,004

0,004

2,3748

0,004

0

-2,3708

0

1 шведская крона

0,1957

0,1964

0,0119

0,1707

-0,0007

0,1838

0,0250

1 швейцарский франк

1,8094

1,8092

0,004

1,7793

0,0002

1,8054

0,0301

1 израильский шекель

0,5103

0,5104

0,2045

0,4768

-0,0001

0,3058

0,0335

1 канадский доллар

1,3501

1,3478

1,8765

1,2102

0,0023

-0,5264

0,1399

1 кувейтский динар

5,6254

5,6251

0,5159

5,4258

0,0003

5,1095

0,1996

1 казахский тенге

0,004

0,004

1,3481

0,0038

0

-1,3441

0,0002

1 киргизский сом

0,02

0,02

5,6196

0,0212

0

-5,5996

-0,0012

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1125

0,0041

0,1134

-0,0001

0,1083

-0,0010

1 малайзийский ринггит

0,41

0,4102

0,0203

0,3907

-0,0002

0,3897

0,0193

1 мексиканский песо

0,0826

0,0822

0,1125

0,072

0,0004

-0,0299

0,0106

1 молдавская лея

0,0944

0,0946

0,4196

0,0939

-0,0002

-0,3252

0,0005

1 египетский фунт

0,1081

0,1082

0,0812

0,1079

-0,0001

0,0269

0,0002

1 норвежская крона

0,1988

0,1977

0,0977

0,1606

0,0011

0,1011

0,0382

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,1084

0,0178

0

-0,0922

-0,0016

1 польский злотый

0,4285

0,432

0,1991

0,4146

-0,0035

0,2294

0,0139

1 сингапурский доллар

1,261

1,2628

0,4567

1,1922

-0,0018

0,8043

0,0688

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

1,2795

0,4521

0

-0,8262

0,0012

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4143

2,4142

0,4533

2,3217

0,0001

1,9610

0,0926

1 тайваньский доллар

0,0596

0,0595

0,0611

0,0561

0,0001

-0,0015

0,0035

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1505

0,1667

0

0

-0,0162

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0608

0,0608

0,0609

0,0605

0

-0,0001

0,0003

100 японских иен

1,5458

1,5522

1,6017

1,5796

-0,0064

-0,0559

-0,0338

1 новозеландский доллар

1,1943

1,1875

1,2496

1,0254

0,0068

-0,0553

0,1689

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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