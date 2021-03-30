Манат дорожает к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 марта установлен на уровне 1,7 и 1,9998 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 30 марта 2021 г.: 29 марта 2021 г.: 28 февраля 2021 г.: 30 марта 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,9998 2,0032 2,0661 1,8842 -0,0034 -0,0663 0,1156 1 российский рубль 0,0225 0,0224 0,0161 0,0214 0,0001 0,0064 0,0011 1 турецкая лира 0,2055 0,2105 2,4593 0,2624 -0,0050 -2,2538 -0,0569 1 австралийский доллар 1,3009 1,2973 0,0229 1,0446 0,0036 1,2780 0,2563 1 аргентинский песо 0,0185 0,0185 0,2298 0,0264 0 -0,2113 -0,0079 1 белорусский рубль 0,6478 0,6472 1,3321 0,6587 0,0006 -0,6843 -0,0109 1 бразильский реал 0,294 0,2953 0,0189 0,3333 -0,0013 0,2751 -0,0393 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,6535 0,4628 0 -0,1907 0 1 южноафриканский ранд 0,1141 0,1131 0,308 0,0947 0,0010 -0,1939 0,0194 100 южнокорейских вон 0,1499 0,1503 0,4628 0,1389 -0,0004 -0,3129 0,0110 1 чешская крона 0,0766 0,0769 0,1129 0,0688 -0,0003 -0,0363 0,0078 100 чилийских песо 0,2325 0,233 0,1513 0,2036 -0,0005 0,0812 0,0289 1 китайский юань 0,2587 0,2597 0,0787 0,2396 -0,0010 0,1800 0,0191 1 датская крона 0,2689 0,2694 0,2381 0,2524 -0,0005 0,0308 0,0165 1 грузинский лари 0,5021 0,5043 0,2627 0,5117 -0,0022 0,2394 -0,0096 1 гонконгский доллар 0,2186 0,2187 0,2779 0,2193 -0,0001 -0,0593 -0,0007 1 индийская рупия 0,0233 0,0234 0,5112 0,0226 -0,0001 -0,4879 0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,3418 2,3424 0,2192 2,106 -0,0006 2,1226 0,2358 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0118 0,0233 0,0104 -0,0001 -0,0116 0,0013 100 иранских риалов 0,004 0,004 2,3748 0,004 0 -2,3708 0 1 шведская крона 0,1957 0,1964 0,0119 0,1707 -0,0007 0,1838 0,0250 1 швейцарский франк 1,8094 1,8092 0,004 1,7793 0,0002 1,8054 0,0301 1 израильский шекель 0,5103 0,5104 0,2045 0,4768 -0,0001 0,3058 0,0335 1 канадский доллар 1,3501 1,3478 1,8765 1,2102 0,0023 -0,5264 0,1399 1 кувейтский динар 5,6254 5,6251 0,5159 5,4258 0,0003 5,1095 0,1996 1 казахский тенге 0,004 0,004 1,3481 0,0038 0 -1,3441 0,0002 1 киргизский сом 0,02 0,02 5,6196 0,0212 0 -5,5996 -0,0012 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1125 0,0041 0,1134 -0,0001 0,1083 -0,0010 1 малайзийский ринггит 0,41 0,4102 0,0203 0,3907 -0,0002 0,3897 0,0193 1 мексиканский песо 0,0826 0,0822 0,1125 0,072 0,0004 -0,0299 0,0106 1 молдавская лея 0,0944 0,0946 0,4196 0,0939 -0,0002 -0,3252 0,0005 1 египетский фунт 0,1081 0,1082 0,0812 0,1079 -0,0001 0,0269 0,0002 1 норвежская крона 0,1988 0,1977 0,0977 0,1606 0,0011 0,1011 0,0382 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,1084 0,0178 0 -0,0922 -0,0016 1 польский злотый 0,4285 0,432 0,1991 0,4146 -0,0035 0,2294 0,0139 1 сингапурский доллар 1,261 1,2628 0,4567 1,1922 -0,0018 0,8043 0,0688 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 1,2795 0,4521 0 -0,8262 0,0012 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4143 2,4142 0,4533 2,3217 0,0001 1,9610 0,0926 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0595 0,0611 0,0561 0,0001 -0,0015 0,0035 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1505 0,1667 0 0 -0,0162 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0608 0,0608 0,0609 0,0605 0 -0,0001 0,0003 100 японских иен 1,5458 1,5522 1,6017 1,5796 -0,0064 -0,0559 -0,0338 1 новозеландский доллар 1,1943 1,1875 1,2496 1,0254 0,0068 -0,0553 0,1689

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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