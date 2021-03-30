Манат дорожает к евро
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 марта установлен на уровне 1,7 и 1,9998 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
30 марта 2021 г.:
|
29 марта 2021 г.:
|
28 февраля 2021 г.:
|
30 марта 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9998
|
2,0032
|
2,0661
|
1,8842
|
-0,0034
|
-0,0663
|
0,1156
|
1 российский рубль
|
0,0225
|
0,0224
|
0,0161
|
0,0214
|
0,0001
|
0,0064
|
0,0011
|
1 турецкая лира
|
0,2055
|
0,2105
|
2,4593
|
0,2624
|
-0,0050
|
-2,2538
|
-0,0569
|
1 австралийский доллар
|
1,3009
|
1,2973
|
0,0229
|
1,0446
|
0,0036
|
1,2780
|
0,2563
|
1 аргентинский песо
|
0,0185
|
0,0185
|
0,2298
|
0,0264
|
0
|
-0,2113
|
-0,0079
|
1 белорусский рубль
|
0,6478
|
0,6472
|
1,3321
|
0,6587
|
0,0006
|
-0,6843
|
-0,0109
|
1 бразильский реал
|
0,294
|
0,2953
|
0,0189
|
0,3333
|
-0,0013
|
0,2751
|
-0,0393
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,6535
|
0,4628
|
0
|
-0,1907
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1141
|
0,1131
|
0,308
|
0,0947
|
0,0010
|
-0,1939
|
0,0194
|
100 южнокорейских вон
|
0,1499
|
0,1503
|
0,4628
|
0,1389
|
-0,0004
|
-0,3129
|
0,0110
|
1 чешская крона
|
0,0766
|
0,0769
|
0,1129
|
0,0688
|
-0,0003
|
-0,0363
|
0,0078
|
100 чилийских песо
|
0,2325
|
0,233
|
0,1513
|
0,2036
|
-0,0005
|
0,0812
|
0,0289
|
1 китайский юань
|
0,2587
|
0,2597
|
0,0787
|
0,2396
|
-0,0010
|
0,1800
|
0,0191
|
1 датская крона
|
0,2689
|
0,2694
|
0,2381
|
0,2524
|
-0,0005
|
0,0308
|
0,0165
|
1 грузинский лари
|
0,5021
|
0,5043
|
0,2627
|
0,5117
|
-0,0022
|
0,2394
|
-0,0096
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
0,2187
|
0,2779
|
0,2193
|
-0,0001
|
-0,0593
|
-0,0007
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0234
|
0,5112
|
0,0226
|
-0,0001
|
-0,4879
|
0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3418
|
2,3424
|
0,2192
|
2,106
|
-0,0006
|
2,1226
|
0,2358
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0118
|
0,0233
|
0,0104
|
-0,0001
|
-0,0116
|
0,0013
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
2,3748
|
0,004
|
0
|
-2,3708
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1957
|
0,1964
|
0,0119
|
0,1707
|
-0,0007
|
0,1838
|
0,0250
|
1 швейцарский франк
|
1,8094
|
1,8092
|
0,004
|
1,7793
|
0,0002
|
1,8054
|
0,0301
|
1 израильский шекель
|
0,5103
|
0,5104
|
0,2045
|
0,4768
|
-0,0001
|
0,3058
|
0,0335
|
1 канадский доллар
|
1,3501
|
1,3478
|
1,8765
|
1,2102
|
0,0023
|
-0,5264
|
0,1399
|
1 кувейтский динар
|
5,6254
|
5,6251
|
0,5159
|
5,4258
|
0,0003
|
5,1095
|
0,1996
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
1,3481
|
0,0038
|
0
|
-1,3441
|
0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
5,6196
|
0,0212
|
0
|
-5,5996
|
-0,0012
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1125
|
0,0041
|
0,1134
|
-0,0001
|
0,1083
|
-0,0010
|
1 малайзийский ринггит
|
0,41
|
0,4102
|
0,0203
|
0,3907
|
-0,0002
|
0,3897
|
0,0193
|
1 мексиканский песо
|
0,0826
|
0,0822
|
0,1125
|
0,072
|
0,0004
|
-0,0299
|
0,0106
|
1 молдавская лея
|
0,0944
|
0,0946
|
0,4196
|
0,0939
|
-0,0002
|
-0,3252
|
0,0005
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1082
|
0,0812
|
0,1079
|
-0,0001
|
0,0269
|
0,0002
|
1 норвежская крона
|
0,1988
|
0,1977
|
0,0977
|
0,1606
|
0,0011
|
0,1011
|
0,0382
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,1084
|
0,0178
|
0
|
-0,0922
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4285
|
0,432
|
0,1991
|
0,4146
|
-0,0035
|
0,2294
|
0,0139
|
1 сингапурский доллар
|
1,261
|
1,2628
|
0,4567
|
1,1922
|
-0,0018
|
0,8043
|
0,0688
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
1,2795
|
0,4521
|
0
|
-0,8262
|
0,0012
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4143
|
2,4142
|
0,4533
|
2,3217
|
0,0001
|
1,9610
|
0,0926
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0595
|
0,0611
|
0,0561
|
0,0001
|
-0,0015
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1667
|
0
|
0
|
-0,0162
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0608
|
0,0608
|
0,0609
|
0,0605
|
0
|
-0,0001
|
0,0003
|
100 японских иен
|
1,5458
|
1,5522
|
1,6017
|
1,5796
|
-0,0064
|
-0,0559
|
-0,0338
|
1 новозеландский доллар
|
1,1943
|
1,1875
|
1,2496
|
1,0254
|
0,0068
|
-0,0553
|
0,1689
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni