Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 марта установлен на уровне 1,7 и 1,9898 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
31 марта 2021 г.:
|
30 марта 2021 г.:
|
28 февраля 2021 г.:
|
31 марта 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9898
|
1,9998
|
2,0661
|
1,8737
|
-0,0100
|
-0,0763
|
0,1161
|
1 российский рубль
|
0,0224
|
0,0225
|
0,1084
|
0,0214
|
-0,0001
|
-0,0860
|
0,0010
|
1 турецкая лира
|
0,2041
|
0,2055
|
0,4533
|
0,2585
|
-0,0014
|
-0,2492
|
-0,0544
|
1 австралийский доллар
|
1,2923
|
1,3009
|
0,0161
|
1,0515
|
-0,0086
|
1,2762
|
0,2408
|
1 аргентинский песо
|
0,0185
|
0,0185
|
2,4593
|
0,0264
|
0
|
-2,4408
|
-0,0079
|
1 белорусский рубль
|
0,6478
|
0,6478
|
0,0229
|
0,6533
|
0
|
0,6249
|
-0,0055
|
1 бразильский реал
|
0,2944
|
0,294
|
0,2298
|
0,3273
|
0,0004
|
0,0646
|
-0,0329
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
1,3321
|
0,4628
|
0
|
-0,8693
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1138
|
0,1141
|
0,0189
|
0,0948
|
-0,0003
|
0,0949
|
0,0190
|
100 южнокорейских вон
|
0,1501
|
0,1499
|
0,6535
|
0,1393
|
0,0002
|
-0,5034
|
0,0108
|
1 чешская крона
|
0,0761
|
0,0766
|
0,308
|
0,0686
|
-0,0005
|
-0,2319
|
0,0075
|
100 чилийских песо
|
0,2328
|
0,2325
|
0,4628
|
0,1996
|
0,0003
|
-0,2300
|
0,0332
|
1 китайский юань
|
0,259
|
0,2587
|
0,1129
|
0,2399
|
0,0003
|
0,1461
|
0,0191
|
1 датская крона
|
0,2675
|
0,2689
|
0,1513
|
0,2509
|
-0,0014
|
0,1162
|
0,0166
|
1 грузинский лари
|
0,4943
|
0,5021
|
0,0787
|
0,5171
|
-0,0078
|
0,4156
|
-0,0228
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
0,2186
|
0,2381
|
0,2192
|
0
|
-0,0195
|
-0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0233
|
0,2627
|
0,0225
|
-0,0002
|
-0,2396
|
0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3334
|
2,3418
|
0,2779
|
2,0988
|
-0,0084
|
2,0555
|
0,2346
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,5112
|
0,0104
|
0
|
-0,4995
|
0,0013
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,2192
|
0,004
|
0
|
-0,2152
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1943
|
0,1957
|
0,0233
|
0,1691
|
-0,0014
|
0,1710
|
0,0252
|
1 швейцарский франк
|
1,8006
|
1,8094
|
2,3748
|
1,7709
|
-0,0088
|
-0,5742
|
0,0297
|
1 израильский шекель
|
0,5098
|
0,5103
|
0,0119
|
0,4764
|
-0,0005
|
0,4979
|
0,0334
|
1 канадский доллар
|
1,3468
|
1,3501
|
0,004
|
1,1989
|
-0,0033
|
1,3428
|
0,1479
|
1 кувейтский динар
|
5,6239
|
5,6254
|
0,2045
|
5,4015
|
-0,0015
|
5,4194
|
0,2224
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
1,8765
|
0,0038
|
0
|
-1,8725
|
0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,5159
|
0,021
|
0
|
-0,4959
|
-0,0010
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1124
|
1,3481
|
0,1119
|
0
|
-1,2357
|
0,0005
|
1 малайзийский ринггит
|
0,409
|
0,41
|
5,6196
|
0,395
|
-0,0010
|
-5,2106
|
0,0140
|
1 мексиканский песо
|
0,0825
|
0,0826
|
0,0041
|
0,0711
|
-0,0001
|
0,0784
|
0,0114
|
1 молдавская лея
|
0,0943
|
0,0944
|
0,0203
|
0,0933
|
-0,0001
|
0,0740
|
0,0010
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1081
|
0,1125
|
0,1079
|
0
|
-0,0044
|
0,0002
|
1 норвежская крона
|
0,1987
|
0,1988
|
0,4196
|
0,1619
|
-0,0001
|
-0,2209
|
0,0368
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0812
|
0,0178
|
0
|
-0,0650
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4268
|
0,4285
|
0,0977
|
0,4108
|
-0,0017
|
0,3291
|
0,0160
|
1 сингапурский доллар
|
1,2614
|
1,261
|
0,1991
|
1,1939
|
0,0004
|
1,0623
|
0,0675
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4567
|
0,4518
|
0
|
-0,0034
|
0,0015
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4087
|
2,4143
|
1,2795
|
2,33
|
-0,0056
|
1,1292
|
0,0787
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0596
|
0,0611
|
0,0562
|
0
|
-0,0015
|
0,0034
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1667
|
0
|
0
|
-0,0162
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0611
|
0,0608
|
0,0609
|
0,0607
|
0,0003
|
0,0002
|
0,0004
|
100 японских иен
|
1,5337
|
1,5458
|
1,6017
|
1,57
|
-0,0121
|
-0,0680
|
-0,0363
|
1 новозеландский доллар
|
1,1865
|
1,1943
|
1,2496
|
1,0241
|
-0,0078
|
-0,0631
|
0,1624
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni