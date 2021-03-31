Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 марта установлен на уровне 1,7 и 1,9898 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 31 марта 2021 г.: 30 марта 2021 г.: 28 февраля 2021 г.: 31 марта 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,9898 1,9998 2,0661 1,8737 -0,0100 -0,0763 0,1161 1 российский рубль 0,0224 0,0225 0,1084 0,0214 -0,0001 -0,0860 0,0010 1 турецкая лира 0,2041 0,2055 0,4533 0,2585 -0,0014 -0,2492 -0,0544 1 австралийский доллар 1,2923 1,3009 0,0161 1,0515 -0,0086 1,2762 0,2408 1 аргентинский песо 0,0185 0,0185 2,4593 0,0264 0 -2,4408 -0,0079 1 белорусский рубль 0,6478 0,6478 0,0229 0,6533 0 0,6249 -0,0055 1 бразильский реал 0,2944 0,294 0,2298 0,3273 0,0004 0,0646 -0,0329 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 1,3321 0,4628 0 -0,8693 0 1 южноафриканский ранд 0,1138 0,1141 0,0189 0,0948 -0,0003 0,0949 0,0190 100 южнокорейских вон 0,1501 0,1499 0,6535 0,1393 0,0002 -0,5034 0,0108 1 чешская крона 0,0761 0,0766 0,308 0,0686 -0,0005 -0,2319 0,0075 100 чилийских песо 0,2328 0,2325 0,4628 0,1996 0,0003 -0,2300 0,0332 1 китайский юань 0,259 0,2587 0,1129 0,2399 0,0003 0,1461 0,0191 1 датская крона 0,2675 0,2689 0,1513 0,2509 -0,0014 0,1162 0,0166 1 грузинский лари 0,4943 0,5021 0,0787 0,5171 -0,0078 0,4156 -0,0228 1 гонконгский доллар 0,2186 0,2186 0,2381 0,2192 0 -0,0195 -0,0006 1 индийская рупия 0,0231 0,0233 0,2627 0,0225 -0,0002 -0,2396 0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3334 2,3418 0,2779 2,0988 -0,0084 2,0555 0,2346 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,5112 0,0104 0 -0,4995 0,0013 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,2192 0,004 0 -0,2152 0 1 шведская крона 0,1943 0,1957 0,0233 0,1691 -0,0014 0,1710 0,0252 1 швейцарский франк 1,8006 1,8094 2,3748 1,7709 -0,0088 -0,5742 0,0297 1 израильский шекель 0,5098 0,5103 0,0119 0,4764 -0,0005 0,4979 0,0334 1 канадский доллар 1,3468 1,3501 0,004 1,1989 -0,0033 1,3428 0,1479 1 кувейтский динар 5,6239 5,6254 0,2045 5,4015 -0,0015 5,4194 0,2224 1 казахский тенге 0,004 0,004 1,8765 0,0038 0 -1,8725 0,0002 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,5159 0,021 0 -0,4959 -0,0010 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1124 1,3481 0,1119 0 -1,2357 0,0005 1 малайзийский ринггит 0,409 0,41 5,6196 0,395 -0,0010 -5,2106 0,0140 1 мексиканский песо 0,0825 0,0826 0,0041 0,0711 -0,0001 0,0784 0,0114 1 молдавская лея 0,0943 0,0944 0,0203 0,0933 -0,0001 0,0740 0,0010 1 египетский фунт 0,1081 0,1081 0,1125 0,1079 0 -0,0044 0,0002 1 норвежская крона 0,1987 0,1988 0,4196 0,1619 -0,0001 -0,2209 0,0368 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0812 0,0178 0 -0,0650 -0,0016 1 польский злотый 0,4268 0,4285 0,0977 0,4108 -0,0017 0,3291 0,0160 1 сингапурский доллар 1,2614 1,261 0,1991 1,1939 0,0004 1,0623 0,0675 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4567 0,4518 0 -0,0034 0,0015 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4087 2,4143 1,2795 2,33 -0,0056 1,1292 0,0787 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0596 0,0611 0,0562 0 -0,0015 0,0034 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1505 0,1667 0 0 -0,0162 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0611 0,0608 0,0609 0,0607 0,0003 0,0002 0,0004 100 японских иен 1,5337 1,5458 1,6017 1,57 -0,0121 -0,0680 -0,0363 1 новозеландский доллар 1,1865 1,1943 1,2496 1,0241 -0,0078 -0,0631 0,1624

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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