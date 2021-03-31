Манат укрепился к евро и рублю

Финансы 31 марта 2021 09:34 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 марта установлен на уровне 1,7 и 1,9898 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

31 марта 2021 г.:

30 марта 2021 г.:

28 февраля 2021 г.:

31 марта 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

1,9898

1,9998

2,0661

1,8737

-0,0100

-0,0763

0,1161

1 российский рубль

0,0224

0,0225

0,1084

0,0214

-0,0001

-0,0860

0,0010

1 турецкая лира

0,2041

0,2055

0,4533

0,2585

-0,0014

-0,2492

-0,0544

1 австралийский доллар

1,2923

1,3009

0,0161

1,0515

-0,0086

1,2762

0,2408

1 аргентинский песо

0,0185

0,0185

2,4593

0,0264

0

-2,4408

-0,0079

1 белорусский рубль

0,6478

0,6478

0,0229

0,6533

0

0,6249

-0,0055

1 бразильский реал

0,2944

0,294

0,2298

0,3273

0,0004

0,0646

-0,0329

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

1,3321

0,4628

0

-0,8693

0

1 южноафриканский ранд

0,1138

0,1141

0,0189

0,0948

-0,0003

0,0949

0,0190

100 южнокорейских вон

0,1501

0,1499

0,6535

0,1393

0,0002

-0,5034

0,0108

1 чешская крона

0,0761

0,0766

0,308

0,0686

-0,0005

-0,2319

0,0075

100 чилийских песо

0,2328

0,2325

0,4628

0,1996

0,0003

-0,2300

0,0332

1 китайский юань

0,259

0,2587

0,1129

0,2399

0,0003

0,1461

0,0191

1 датская крона

0,2675

0,2689

0,1513

0,2509

-0,0014

0,1162

0,0166

1 грузинский лари

0,4943

0,5021

0,0787

0,5171

-0,0078

0,4156

-0,0228

1 гонконгский доллар

0,2186

0,2186

0,2381

0,2192

0

-0,0195

-0,0006

1 индийская рупия

0,0231

0,0233

0,2627

0,0225

-0,0002

-0,2396

0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3334

2,3418

0,2779

2,0988

-0,0084

2,0555

0,2346

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,5112

0,0104

0

-0,4995

0,0013

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,2192

0,004

0

-0,2152

0

1 шведская крона

0,1943

0,1957

0,0233

0,1691

-0,0014

0,1710

0,0252

1 швейцарский франк

1,8006

1,8094

2,3748

1,7709

-0,0088

-0,5742

0,0297

1 израильский шекель

0,5098

0,5103

0,0119

0,4764

-0,0005

0,4979

0,0334

1 канадский доллар

1,3468

1,3501

0,004

1,1989

-0,0033

1,3428

0,1479

1 кувейтский динар

5,6239

5,6254

0,2045

5,4015

-0,0015

5,4194

0,2224

1 казахский тенге

0,004

0,004

1,8765

0,0038

0

-1,8725

0,0002

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,5159

0,021

0

-0,4959

-0,0010

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1124

1,3481

0,1119

0

-1,2357

0,0005

1 малайзийский ринггит

0,409

0,41

5,6196

0,395

-0,0010

-5,2106

0,0140

1 мексиканский песо

0,0825

0,0826

0,0041

0,0711

-0,0001

0,0784

0,0114

1 молдавская лея

0,0943

0,0944

0,0203

0,0933

-0,0001

0,0740

0,0010

1 египетский фунт

0,1081

0,1081

0,1125

0,1079

0

-0,0044

0,0002

1 норвежская крона

0,1987

0,1988

0,4196

0,1619

-0,0001

-0,2209

0,0368

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0812

0,0178

0

-0,0650

-0,0016

1 польский злотый

0,4268

0,4285

0,0977

0,4108

-0,0017

0,3291

0,0160

1 сингапурский доллар

1,2614

1,261

0,1991

1,1939

0,0004

1,0623

0,0675

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4567

0,4518

0

-0,0034

0,0015

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4087

2,4143

1,2795

2,33

-0,0056

1,1292

0,0787

1 тайваньский доллар

0,0596

0,0596

0,0611

0,0562

0

-0,0015

0,0034

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1505

0,1667

0

0

-0,0162

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0611

0,0608

0,0609

0,0607

0,0003

0,0002

0,0004

100 японских иен

1,5337

1,5458

1,6017

1,57

-0,0121

-0,0680

-0,0363

1 новозеландский доллар

1,1865

1,1943

1,2496

1,0241

-0,0078

-0,0631

0,1624

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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