Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое апреля установлен на уровне 1,7 и 1,9929 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 01 апреля 2021 г.: 31 марта 2021 г.: 01 марта 2021 г.: 01 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,9929 1,9898 2,0531 1,874 0,0031 -0,0602 0,1189 1 российский рубль 0,0225 0,0224 0,0229 0,0216 0,0001 -0,0004 0,0009 1 турецкая лира 0,2058 0,2041 0,2296 0,2569 0,0017 -0,0238 -0,0511 1 австралийский доллар 1,2861 1,2923 1,3162 1,0431 -0,0062 -0,0301 0,2430 1 аргентинский песо 0,0185 0,0185 0,0189 0,0264 0 -0,0004 -0,0079 1 белорусский рубль 0,6487 0,6478 0,6523 0,6578 0,0009 -0,0036 -0,0091 1 бразильский реал 0,3017 0,2944 0,3034 0,3266 0,0073 -0,0017 -0,0249 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1149 0,1138 0,113 0,0949 0,0011 0,0019 0,0200 100 южнокорейских вон 0,1505 0,1501 0,1515 0,1392 0,0004 -0,0010 0,0113 1 чешская крона 0,0763 0,0761 0,0785 0,0684 0,0002 -0,0022 0,0079 100 чилийских песо 0,2364 0,2328 0,2344 0,1991 0,0036 0,0020 0,0373 1 китайский юань 0,2588 0,259 0,263 0,2398 -0,0002 -0,0042 0,0190 1 датская крона 0,2679 0,2675 0,2761 0,251 0,0004 -0,0082 0,0169 1 грузинский лари 0,4974 0,4943 0,512 0,517 0,0031 -0,0146 -0,0196 1 гонконгский доллар 0,2187 0,2186 0,2192 0,2193 0,0001 -0,0005 -0,0006 1 индийская рупия 0,0232 0,0231 0,023 0,0225 0,0001 0,0002 0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,3423 2,3334 2,3751 2,1055 0,0089 -0,0328 0,2368 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0119 0,0103 0 -0,0002 0,0014 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1944 0,1943 0,2017 0,1714 0,0001 -0,0073 0,0230 1 швейцарский франк 1,7983 1,8006 1,8709 1,7687 -0,0023 -0,0726 0,0296 1 израильский шекель 0,5087 0,5098 0,5136 0,4791 -0,0011 -0,0049 0,0296 1 канадский доллар 1,3502 1,3468 1,3378 1,2059 0,0034 0,0124 0,1443 1 кувейтский динар 5,6212 5,6239 5,6121 5,4265 -0,0027 0,0091 0,1947 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0038 0 -0,0001 0,0002 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,0203 0,0207 0 -0,0003 -0,0007 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1124 0,1123 0,1133 0 0,0001 -0,0009 1 малайзийский ринггит 0,4099 0,409 0,4193 0,3928 0,0009 -0,0094 0,0171 1 мексиканский песо 0,083 0,0825 0,0818 0,0714 0,0005 0,0012 0,0116 1 молдавская лея 0,0939 0,0943 0,0974 0,0931 -0,0004 -0,0035 0,0008 1 египетский фунт 0,1081 0,1081 0,1083 0,1079 0 -0,0002 0,0002 1 норвежская крона 0,1987 0,1987 0,1971 0,1641 0 0,0016 0,0346 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0161 0,0178 0 0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4303 0,4268 0,4546 0,4109 0,0035 -0,0243 0,0194 1 сингапурский доллар 1,2623 1,2614 1,2774 1,1934 0,0009 -0,0151 0,0689 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4516 0 0 0,0017 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4093 2,4087 2,4468 2,3202 0,0006 -0,0375 0,0891 1 тайваньский доллар 0,0595 0,0596 0,061 0,0561 -0,0001 -0,0015 0,0034 1 таджикский сомони 0,1504 0,1505 0,1505 0,1667 -0,0001 -0,0001 -0,0163 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,061 0,0611 0,0608 0,0616 -0,0001 0,0002 -0,0006 100 японских иен 1,5361 1,5337 1,595 1,5779 0,0024 -0,0589 -0,0418 1 новозеландский доллар 1,184 1,1865 1,2353 1,0131 -0,0025 -0,0513 0,1709

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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