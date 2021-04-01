Евро и лира подорожали к манату

Финансы 1 апреля 2021 09:48 (UTC+04:00)
Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое апреля установлен на уровне 1,7 и 1,9929 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

01 апреля 2021 г.:

31 марта 2021 г.:

01 марта 2021 г.:

01 апреля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

1,9929

1,9898

2,0531

1,874

0,0031

-0,0602

0,1189

1 российский рубль

0,0225

0,0224

0,0229

0,0216

0,0001

-0,0004

0,0009

1 турецкая лира

0,2058

0,2041

0,2296

0,2569

0,0017

-0,0238

-0,0511

1 австралийский доллар

1,2861

1,2923

1,3162

1,0431

-0,0062

-0,0301

0,2430

1 аргентинский песо

0,0185

0,0185

0,0189

0,0264

0

-0,0004

-0,0079

1 белорусский рубль

0,6487

0,6478

0,6523

0,6578

0,0009

-0,0036

-0,0091

1 бразильский реал

0,3017

0,2944

0,3034

0,3266

0,0073

-0,0017

-0,0249

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1149

0,1138

0,113

0,0949

0,0011

0,0019

0,0200

100 южнокорейских вон

0,1505

0,1501

0,1515

0,1392

0,0004

-0,0010

0,0113

1 чешская крона

0,0763

0,0761

0,0785

0,0684

0,0002

-0,0022

0,0079

100 чилийских песо

0,2364

0,2328

0,2344

0,1991

0,0036

0,0020

0,0373

1 китайский юань

0,2588

0,259

0,263

0,2398

-0,0002

-0,0042

0,0190

1 датская крона

0,2679

0,2675

0,2761

0,251

0,0004

-0,0082

0,0169

1 грузинский лари

0,4974

0,4943

0,512

0,517

0,0031

-0,0146

-0,0196

1 гонконгский доллар

0,2187

0,2186

0,2192

0,2193

0,0001

-0,0005

-0,0006

1 индийская рупия

0,0232

0,0231

0,023

0,0225

0,0001

0,0002

0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,3423

2,3334

2,3751

2,1055

0,0089

-0,0328

0,2368

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,0119

0,0103

0

-0,0002

0,0014

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1944

0,1943

0,2017

0,1714

0,0001

-0,0073

0,0230

1 швейцарский франк

1,7983

1,8006

1,8709

1,7687

-0,0023

-0,0726

0,0296

1 израильский шекель

0,5087

0,5098

0,5136

0,4791

-0,0011

-0,0049

0,0296

1 канадский доллар

1,3502

1,3468

1,3378

1,2059

0,0034

0,0124

0,1443

1 кувейтский динар

5,6212

5,6239

5,6121

5,4265

-0,0027

0,0091

0,1947

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0038

0

-0,0001

0,0002

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,0203

0,0207

0

-0,0003

-0,0007

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1124

0,1123

0,1133

0

0,0001

-0,0009

1 малайзийский ринггит

0,4099

0,409

0,4193

0,3928

0,0009

-0,0094

0,0171

1 мексиканский песо

0,083

0,0825

0,0818

0,0714

0,0005

0,0012

0,0116

1 молдавская лея

0,0939

0,0943

0,0974

0,0931

-0,0004

-0,0035

0,0008

1 египетский фунт

0,1081

0,1081

0,1083

0,1079

0

-0,0002

0,0002

1 норвежская крона

0,1987

0,1987

0,1971

0,1641

0

0,0016

0,0346

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0161

0,0178

0

0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4303

0,4268

0,4546

0,4109

0,0035

-0,0243

0,0194

1 сингапурский доллар

1,2623

1,2614

1,2774

1,1934

0,0009

-0,0151

0,0689

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4516

0

0

0,0017

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4093

2,4087

2,4468

2,3202

0,0006

-0,0375

0,0891

1 тайваньский доллар

0,0595

0,0596

0,061

0,0561

-0,0001

-0,0015

0,0034

1 таджикский сомони

0,1504

0,1505

0,1505

0,1667

-0,0001

-0,0001

-0,0163

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,061

0,0611

0,0608

0,0616

-0,0001

0,0002

-0,0006

100 японских иен

1,5361

1,5337

1,595

1,5779

0,0024

-0,0589

-0,0418

1 новозеландский доллар

1,184

1,1865

1,2353

1,0131

-0,0025

-0,0513

0,1709

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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