Евро и лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое апреля установлен на уровне 1,7 и 1,9929 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
01 апреля 2021 г.:
|
31 марта 2021 г.:
|
01 марта 2021 г.:
|
01 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9929
|
1,9898
|
2,0531
|
1,874
|
0,0031
|
-0,0602
|
0,1189
|
1 российский рубль
|
0,0225
|
0,0224
|
0,0229
|
0,0216
|
0,0001
|
-0,0004
|
0,0009
|
1 турецкая лира
|
0,2058
|
0,2041
|
0,2296
|
0,2569
|
0,0017
|
-0,0238
|
-0,0511
|
1 австралийский доллар
|
1,2861
|
1,2923
|
1,3162
|
1,0431
|
-0,0062
|
-0,0301
|
0,2430
|
1 аргентинский песо
|
0,0185
|
0,0185
|
0,0189
|
0,0264
|
0
|
-0,0004
|
-0,0079
|
1 белорусский рубль
|
0,6487
|
0,6478
|
0,6523
|
0,6578
|
0,0009
|
-0,0036
|
-0,0091
|
1 бразильский реал
|
0,3017
|
0,2944
|
0,3034
|
0,3266
|
0,0073
|
-0,0017
|
-0,0249
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1149
|
0,1138
|
0,113
|
0,0949
|
0,0011
|
0,0019
|
0,0200
|
100 южнокорейских вон
|
0,1505
|
0,1501
|
0,1515
|
0,1392
|
0,0004
|
-0,0010
|
0,0113
|
1 чешская крона
|
0,0763
|
0,0761
|
0,0785
|
0,0684
|
0,0002
|
-0,0022
|
0,0079
|
100 чилийских песо
|
0,2364
|
0,2328
|
0,2344
|
0,1991
|
0,0036
|
0,0020
|
0,0373
|
1 китайский юань
|
0,2588
|
0,259
|
0,263
|
0,2398
|
-0,0002
|
-0,0042
|
0,0190
|
1 датская крона
|
0,2679
|
0,2675
|
0,2761
|
0,251
|
0,0004
|
-0,0082
|
0,0169
|
1 грузинский лари
|
0,4974
|
0,4943
|
0,512
|
0,517
|
0,0031
|
-0,0146
|
-0,0196
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
0,2186
|
0,2192
|
0,2193
|
0,0001
|
-0,0005
|
-0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0231
|
0,023
|
0,0225
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3423
|
2,3334
|
2,3751
|
2,1055
|
0,0089
|
-0,0328
|
0,2368
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0119
|
0,0103
|
0
|
-0,0002
|
0,0014
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1944
|
0,1943
|
0,2017
|
0,1714
|
0,0001
|
-0,0073
|
0,0230
|
1 швейцарский франк
|
1,7983
|
1,8006
|
1,8709
|
1,7687
|
-0,0023
|
-0,0726
|
0,0296
|
1 израильский шекель
|
0,5087
|
0,5098
|
0,5136
|
0,4791
|
-0,0011
|
-0,0049
|
0,0296
|
1 канадский доллар
|
1,3502
|
1,3468
|
1,3378
|
1,2059
|
0,0034
|
0,0124
|
0,1443
|
1 кувейтский динар
|
5,6212
|
5,6239
|
5,6121
|
5,4265
|
-0,0027
|
0,0091
|
0,1947
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0038
|
0
|
-0,0001
|
0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,0203
|
0,0207
|
0
|
-0,0003
|
-0,0007
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1123
|
0,1133
|
0
|
0,0001
|
-0,0009
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4099
|
0,409
|
0,4193
|
0,3928
|
0,0009
|
-0,0094
|
0,0171
|
1 мексиканский песо
|
0,083
|
0,0825
|
0,0818
|
0,0714
|
0,0005
|
0,0012
|
0,0116
|
1 молдавская лея
|
0,0939
|
0,0943
|
0,0974
|
0,0931
|
-0,0004
|
-0,0035
|
0,0008
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1081
|
0,1083
|
0,1079
|
0
|
-0,0002
|
0,0002
|
1 норвежская крона
|
0,1987
|
0,1987
|
0,1971
|
0,1641
|
0
|
0,0016
|
0,0346
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0161
|
0,0178
|
0
|
0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4303
|
0,4268
|
0,4546
|
0,4109
|
0,0035
|
-0,0243
|
0,0194
|
1 сингапурский доллар
|
1,2623
|
1,2614
|
1,2774
|
1,1934
|
0,0009
|
-0,0151
|
0,0689
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4516
|
0
|
0
|
0,0017
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4093
|
2,4087
|
2,4468
|
2,3202
|
0,0006
|
-0,0375
|
0,0891
|
1 тайваньский доллар
|
0,0595
|
0,0596
|
0,061
|
0,0561
|
-0,0001
|
-0,0015
|
0,0034
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1667
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0163
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,061
|
0,0611
|
0,0608
|
0,0616
|
-0,0001
|
0,0002
|
-0,0006
|
100 японских иен
|
1,5361
|
1,5337
|
1,595
|
1,5779
|
0,0024
|
-0,0589
|
-0,0418
|
1 новозеландский доллар
|
1,184
|
1,1865
|
1,2353
|
1,0131
|
-0,0025
|
-0,0513
|
0,1709
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni