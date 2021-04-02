Манат подешевел к евро и укрепился к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе апреля установлен на уровне 1,7 и 2,002 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
02 апреля 2021 г.:
|
01 апреля 2021 г.:
|
02 марта 2021 г.:
|
02 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,002
|
1,9929
|
2,044
|
1,8594
|
0,0091
|
-0,0420
|
0,1426
|
1 российский рубль
|
0,0223
|
0,0225
|
0,0229
|
0,0215
|
-0,0002
|
-0,0006
|
0,0008
|
1 турецкая лира
|
0,2092
|
0,2058
|
0,233
|
0,2534
|
0,0034
|
-0,0238
|
-0,0442
|
1 австралийский доллар
|
1,297
|
1,2861
|
1,3198
|
1,0339
|
0,0109
|
-0,0228
|
0,2631
|
1 аргентинский песо
|
0,0185
|
0,0185
|
0,0189
|
0,0263
|
0
|
-0,0004
|
-0,0078
|
1 белорусский рубль
|
0,6461
|
0,6487
|
0,6534
|
0,6548
|
-0,0026
|
-0,0073
|
-0,0087
|
1 бразильский реал
|
0,2977
|
0,3017
|
0,3017
|
0,3237
|
-0,0040
|
-0,0040
|
-0,0260
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1163
|
0,1149
|
0,1131
|
0,0934
|
0,0014
|
0,0032
|
0,0229
|
100 южнокорейских вон
|
0,1507
|
0,1505
|
0,1514
|
0,1375
|
0,0002
|
-0,0007
|
0,0132
|
1 чешская крона
|
0,0767
|
0,0763
|
0,078
|
0,0677
|
0,0004
|
-0,0013
|
0,0090
|
100 чилийских песо
|
0,2369
|
0,2364
|
0,2354
|
0,1974
|
0,0005
|
0,0015
|
0,0395
|
1 китайский юань
|
0,259
|
0,2588
|
0,2627
|
0,2393
|
0,0002
|
-0,0037
|
0,0197
|
1 датская крона
|
0,2692
|
0,2679
|
0,2749
|
0,2491
|
0,0013
|
-0,0057
|
0,0201
|
1 грузинский лари
|
0,4964
|
0,4974
|
0,5122
|
0,5313
|
-0,0010
|
-0,0158
|
-0,0349
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
0,2187
|
0,2191
|
0,2193
|
-0,0001
|
-0,0005
|
-0,0007
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0223
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3532
|
2,3423
|
2,3606
|
2,1055
|
0,0109
|
-0,0074
|
0,2477
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0119
|
0,0103
|
0
|
-0,0002
|
0,0014
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,195
|
0,1944
|
0,2012
|
0,1693
|
0,0006
|
-0,0062
|
0,0257
|
1 швейцарский франк
|
1,8051
|
1,7983
|
1,8564
|
1,7565
|
0,0068
|
-0,0513
|
0,0486
|
1 израильский шекель
|
0,5104
|
0,5087
|
0,5154
|
0,4715
|
0,0017
|
-0,0050
|
0,0389
|
1 канадский доллар
|
1,3563
|
1,3502
|
1,3415
|
1,1996
|
0,0061
|
0,0148
|
0,1567
|
1 кувейтский динар
|
5,6234
|
5,6212
|
5,6142
|
5,4348
|
0,0022
|
0,0092
|
0,1886
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0038
|
0
|
0
|
0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,0206
|
0
|
0
|
-0,0006
|
100 ливанских фунтов
|
0,1126
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1124
|
0,0002
|
0,0002
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4107
|
0,4099
|
0,4192
|
0,388
|
0,0008
|
-0,0085
|
0,0227
|
1 мексиканский песо
|
0,0838
|
0,083
|
0,082
|
0,0702
|
0,0008
|
0,0018
|
0,0136
|
1 молдавская лея
|
0,0939
|
0,0939
|
0,0972
|
0,0925
|
0
|
-0,0033
|
0,0014
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1081
|
0,1078
|
0,1079
|
0,0002
|
0,0005
|
0,0004
|
1 норвежская крона
|
0,1995
|
0,1987
|
0,198
|
0,1631
|
0,0008
|
0,0015
|
0,0364
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0161
|
0,0178
|
0
|
0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4363
|
0,4303
|
0,4507
|
0,404
|
0,0060
|
-0,0144
|
0,0323
|
1 сингапурский доллар
|
1,2651
|
1,2623
|
1,2769
|
1,1849
|
0,0028
|
-0,0118
|
0,0802
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4516
|
0
|
0,0001
|
0,0017
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4083
|
2,4093
|
2,4424
|
2,322
|
-0,0010
|
-0,0341
|
0,0863
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0595
|
0,0609
|
0,0561
|
0,0001
|
-0,0013
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1505
|
0,1666
|
0
|
-0,0001
|
-0,0162
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,061
|
0,061
|
0,0608
|
0,0614
|
0
|
0,0002
|
-0,0004
|
100 японских иен
|
1,5366
|
1,5361
|
1,5911
|
1,5815
|
0,0005
|
-0,0545
|
-0,0449
|
1 новозеландский доллар
|
1,1959
|
1,184
|
1,2328
|
1,0081
|
0,0119
|
-0,0369
|
0,1878
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni