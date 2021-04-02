Манат подешевел к евро и укрепился к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе апреля установлен на уровне 1,7 и 2,002 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 02 апреля 2021 г.: 01 апреля 2021 г.: 02 марта 2021 г.: 02 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,002 1,9929 2,044 1,8594 0,0091 -0,0420 0,1426 1 российский рубль 0,0223 0,0225 0,0229 0,0215 -0,0002 -0,0006 0,0008 1 турецкая лира 0,2092 0,2058 0,233 0,2534 0,0034 -0,0238 -0,0442 1 австралийский доллар 1,297 1,2861 1,3198 1,0339 0,0109 -0,0228 0,2631 1 аргентинский песо 0,0185 0,0185 0,0189 0,0263 0 -0,0004 -0,0078 1 белорусский рубль 0,6461 0,6487 0,6534 0,6548 -0,0026 -0,0073 -0,0087 1 бразильский реал 0,2977 0,3017 0,3017 0,3237 -0,0040 -0,0040 -0,0260 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1163 0,1149 0,1131 0,0934 0,0014 0,0032 0,0229 100 южнокорейских вон 0,1507 0,1505 0,1514 0,1375 0,0002 -0,0007 0,0132 1 чешская крона 0,0767 0,0763 0,078 0,0677 0,0004 -0,0013 0,0090 100 чилийских песо 0,2369 0,2364 0,2354 0,1974 0,0005 0,0015 0,0395 1 китайский юань 0,259 0,2588 0,2627 0,2393 0,0002 -0,0037 0,0197 1 датская крона 0,2692 0,2679 0,2749 0,2491 0,0013 -0,0057 0,0201 1 грузинский лари 0,4964 0,4974 0,5122 0,5313 -0,0010 -0,0158 -0,0349 1 гонконгский доллар 0,2186 0,2187 0,2191 0,2193 -0,0001 -0,0005 -0,0007 1 индийская рупия 0,0231 0,0232 0,0232 0,0223 -0,0001 -0,0001 0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,3532 2,3423 2,3606 2,1055 0,0109 -0,0074 0,2477 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0119 0,0103 0 -0,0002 0,0014 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,195 0,1944 0,2012 0,1693 0,0006 -0,0062 0,0257 1 швейцарский франк 1,8051 1,7983 1,8564 1,7565 0,0068 -0,0513 0,0486 1 израильский шекель 0,5104 0,5087 0,5154 0,4715 0,0017 -0,0050 0,0389 1 канадский доллар 1,3563 1,3502 1,3415 1,1996 0,0061 0,0148 0,1567 1 кувейтский динар 5,6234 5,6212 5,6142 5,4348 0,0022 0,0092 0,1886 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0038 0 0 0,0002 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,02 0,0206 0 0 -0,0006 100 ливанских фунтов 0,1126 0,1124 0,1124 0,1124 0,0002 0,0002 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4107 0,4099 0,4192 0,388 0,0008 -0,0085 0,0227 1 мексиканский песо 0,0838 0,083 0,082 0,0702 0,0008 0,0018 0,0136 1 молдавская лея 0,0939 0,0939 0,0972 0,0925 0 -0,0033 0,0014 1 египетский фунт 0,1083 0,1081 0,1078 0,1079 0,0002 0,0005 0,0004 1 норвежская крона 0,1995 0,1987 0,198 0,1631 0,0008 0,0015 0,0364 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0161 0,0178 0 0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4363 0,4303 0,4507 0,404 0,0060 -0,0144 0,0323 1 сингапурский доллар 1,2651 1,2623 1,2769 1,1849 0,0028 -0,0118 0,0802 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4516 0 0,0001 0,0017 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4083 2,4093 2,4424 2,322 -0,0010 -0,0341 0,0863 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0595 0,0609 0,0561 0,0001 -0,0013 0,0035 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1505 0,1666 0 -0,0001 -0,0162 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,061 0,061 0,0608 0,0614 0 0,0002 -0,0004 100 японских иен 1,5366 1,5361 1,5911 1,5815 0,0005 -0,0545 -0,0449 1 новозеландский доллар 1,1959 1,184 1,2328 1,0081 0,0119 -0,0369 0,1878

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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