Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое апреля установлен на уровне 1,7 и 1,9997 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 05 апреля 2021 г.: 02 апреля 2021 г.: 05 марта 2021 г.: 05 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,9997 2,002 2,0327 1,8427 -0,0023 -0,0330 0,1570 1 российский рубль 0,0223 0,0223 0,0228 0,022 0 -0,0005 0,0003 1 турецкая лира 0,2073 0,2092 0,2261 0,2563 -0,0019 -0,0188 -0,0490 1 австралийский доллар 1,2948 1,297 1,3103 1,0314 -0,0022 -0,0155 0,2634 1 аргентинский песо 0,0185 0,0185 0,0188 0,0263 0 -0,0003 -0,0078 1 белорусский рубль 0,6443 0,6461 0,6518 0,6544 -0,0018 -0,0075 -0,0101 1 бразильский реал 0,2977 0,2977 0,2999 0,3236 0 -0,0022 -0,0259 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1161 0,1163 0,1109 0,0915 -0,0002 0,0052 0,0246 100 южнокорейских вон 0,1508 0,1507 0,1506 0,138 0,0001 0,0002 0,0128 1 чешская крона 0,0767 0,0767 0,0774 0,0668 0 -0,0007 0,0099 100 чилийских песо 0,237 0,2369 0,2342 0,1979 0,0001 0,0028 0,0391 1 китайский юань 0,2589 0,259 0,2626 0,2398 -0,0001 -0,0037 0,0191 1 датская крона 0,2689 0,2692 0,2734 0,2468 -0,0003 -0,0045 0,0221 1 грузинский лари 0,4975 0,4964 0,5133 0,5431 0,0011 -0,0158 -0,0456 1 гонконгский доллар 0,2186 0,2186 0,2191 0,2193 0 -0,0005 -0,0007 1 индийская рупия 0,0232 0,0231 0,0233 0,0224 0,0001 -0,0001 0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,3514 2,3532 2,3622 2,1034 -0,0018 -0,0108 0,2480 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0119 0,0103 0 -0,0002 0,0014 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1948 0,195 0,1998 0,1682 -0,0002 -0,0050 0,0266 1 швейцарский франк 1,8027 1,8051 1,8298 1,7456 -0,0024 -0,0271 0,0571 1 израильский шекель 0,5104 0,5104 0,5125 0,4683 0 -0,0021 0,0421 1 канадский доллар 1,3513 1,3563 1,3427 1,1996 -0,0050 0,0086 0,1517 1 кувейтский динар 5,6269 5,6234 5,6178 5,4571 0,0035 0,0091 0,1698 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0038 0 -0,0001 0,0002 1 киргизский сом 0,0201 0,02 0,02 0,0207 0,0001 0,0001 -0,0006 100 ливанских фунтов 0,1126 0,1126 0,1121 0,1116 0 0,0005 0,0010 1 малайзийский ринггит 0,4105 0,4107 0,4175 0,3895 -0,0002 -0,0070 0,0210 1 мексиканский песо 0,0837 0,0838 0,0805 0,0694 -0,0001 0,0032 0,0143 1 молдавская лея 0,0941 0,0939 0,0969 0,092 0,0002 -0,0028 0,0021 1 египетский фунт 0,1082 0,1083 0,1083 0,108 -0,0001 -0,0001 0,0002 1 норвежская крона 0,1991 0,1995 0,1977 0,1627 -0,0004 0,0014 0,0364 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0178 0 0 -0,0016 1 польский злотый 0,4342 0,4363 0,4454 0,4029 -0,0021 -0,0112 0,0313 1 сингапурский доллар 1,2634 1,2651 1,2702 1,1867 -0,0017 -0,0068 0,0767 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4514 0 0,0001 0,0019 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4112 2,4083 2,4408 2,3216 0,0029 -0,0296 0,0896 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0596 0,0609 0,0561 0 -0,0013 0,0035 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1505 0,1665 0 -0,0001 -0,0161 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0607 0,061 0,0614 0,0617 -0,0003 -0,0007 -0,0010 100 японских иен 1,5369 1,5366 1,573 1,5752 0,0003 -0,0361 -0,0383 1 новозеландский доллар 1,1948 1,1959 1,2185 1,0045 -0,0011 -0,0237 0,1903

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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