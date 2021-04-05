Манат укрепился к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое апреля установлен на уровне 1,7 и 1,9997 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
05 апреля 2021 г.:
|
02 апреля 2021 г.:
|
05 марта 2021 г.:
|
05 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9997
|
2,002
|
2,0327
|
1,8427
|
-0,0023
|
-0,0330
|
0,1570
|
1 российский рубль
|
0,0223
|
0,0223
|
0,0228
|
0,022
|
0
|
-0,0005
|
0,0003
|
1 турецкая лира
|
0,2073
|
0,2092
|
0,2261
|
0,2563
|
-0,0019
|
-0,0188
|
-0,0490
|
1 австралийский доллар
|
1,2948
|
1,297
|
1,3103
|
1,0314
|
-0,0022
|
-0,0155
|
0,2634
|
1 аргентинский песо
|
0,0185
|
0,0185
|
0,0188
|
0,0263
|
0
|
-0,0003
|
-0,0078
|
1 белорусский рубль
|
0,6443
|
0,6461
|
0,6518
|
0,6544
|
-0,0018
|
-0,0075
|
-0,0101
|
1 бразильский реал
|
0,2977
|
0,2977
|
0,2999
|
0,3236
|
0
|
-0,0022
|
-0,0259
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1161
|
0,1163
|
0,1109
|
0,0915
|
-0,0002
|
0,0052
|
0,0246
|
100 южнокорейских вон
|
0,1508
|
0,1507
|
0,1506
|
0,138
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0128
|
1 чешская крона
|
0,0767
|
0,0767
|
0,0774
|
0,0668
|
0
|
-0,0007
|
0,0099
|
100 чилийских песо
|
0,237
|
0,2369
|
0,2342
|
0,1979
|
0,0001
|
0,0028
|
0,0391
|
1 китайский юань
|
0,2589
|
0,259
|
0,2626
|
0,2398
|
-0,0001
|
-0,0037
|
0,0191
|
1 датская крона
|
0,2689
|
0,2692
|
0,2734
|
0,2468
|
-0,0003
|
-0,0045
|
0,0221
|
1 грузинский лари
|
0,4975
|
0,4964
|
0,5133
|
0,5431
|
0,0011
|
-0,0158
|
-0,0456
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
0,2186
|
0,2191
|
0,2193
|
0
|
-0,0005
|
-0,0007
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0231
|
0,0233
|
0,0224
|
0,0001
|
-0,0001
|
0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3514
|
2,3532
|
2,3622
|
2,1034
|
-0,0018
|
-0,0108
|
0,2480
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0119
|
0,0103
|
0
|
-0,0002
|
0,0014
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1948
|
0,195
|
0,1998
|
0,1682
|
-0,0002
|
-0,0050
|
0,0266
|
1 швейцарский франк
|
1,8027
|
1,8051
|
1,8298
|
1,7456
|
-0,0024
|
-0,0271
|
0,0571
|
1 израильский шекель
|
0,5104
|
0,5104
|
0,5125
|
0,4683
|
0
|
-0,0021
|
0,0421
|
1 канадский доллар
|
1,3513
|
1,3563
|
1,3427
|
1,1996
|
-0,0050
|
0,0086
|
0,1517
|
1 кувейтский динар
|
5,6269
|
5,6234
|
5,6178
|
5,4571
|
0,0035
|
0,0091
|
0,1698
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0038
|
0
|
-0,0001
|
0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,02
|
0,02
|
0,0207
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0006
|
100 ливанских фунтов
|
0,1126
|
0,1126
|
0,1121
|
0,1116
|
0
|
0,0005
|
0,0010
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4105
|
0,4107
|
0,4175
|
0,3895
|
-0,0002
|
-0,0070
|
0,0210
|
1 мексиканский песо
|
0,0837
|
0,0838
|
0,0805
|
0,0694
|
-0,0001
|
0,0032
|
0,0143
|
1 молдавская лея
|
0,0941
|
0,0939
|
0,0969
|
0,092
|
0,0002
|
-0,0028
|
0,0021
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1083
|
0,1083
|
0,108
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0,0002
|
1 норвежская крона
|
0,1991
|
0,1995
|
0,1977
|
0,1627
|
-0,0004
|
0,0014
|
0,0364
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0178
|
0
|
0
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4342
|
0,4363
|
0,4454
|
0,4029
|
-0,0021
|
-0,0112
|
0,0313
|
1 сингапурский доллар
|
1,2634
|
1,2651
|
1,2702
|
1,1867
|
-0,0017
|
-0,0068
|
0,0767
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4514
|
0
|
0,0001
|
0,0019
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4112
|
2,4083
|
2,4408
|
2,3216
|
0,0029
|
-0,0296
|
0,0896
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0596
|
0,0609
|
0,0561
|
0
|
-0,0013
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1505
|
0,1665
|
0
|
-0,0001
|
-0,0161
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0607
|
0,061
|
0,0614
|
0,0617
|
-0,0003
|
-0,0007
|
-0,0010
|
100 японских иен
|
1,5369
|
1,5366
|
1,573
|
1,5752
|
0,0003
|
-0,0361
|
-0,0383
|
1 новозеландский доллар
|
1,1948
|
1,1959
|
1,2185
|
1,0045
|
-0,0011
|
-0,0237
|
0,1903
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni