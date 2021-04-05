В Азербайджане началась разработка проекта Бюджетного кодекса

Финансы 5 апреля 2021 15:34 (UTC+04:00)
В Азербайджане началась разработка проекта Бюджетного кодекса

БАКУ /Trend/ - Требования современного времени, в частности наблюдаемые в последние годы глобальные экономические процессы, побуждают каждое государство мобилизовать свои ресурсы для достижения поставленных целей и более рационально их использовать.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в отчете «О деятельности Счетной палаты Азербайджана в 2020 году».

Согласно отчету, для достижения усовершенствования и систематизации действующего законодательства в области регулирования финансовой системы государства и разработки Бюджетного кодекса, определяющего основные принципы финансово-бюджетного процесса и позволяющего обеспечить единый подход к этому процессу, в предыдущем году в соответствующие структуры были представлены предложения по усовершенствованию нормативно-правовых актов.

В ответном письме, представленном в Счетную палату, говорится о начале разработки проекта Бюджетного кодекса, позволяющего полностью и гибко регулировать общий бюджетный процесс и включающего в себя широкую законодательную базу.

Отметим, что Счетная палата Азербайджана была создана Милли Меджлисом (парламент) страны и начала свою деятельность в 2001 году. Палата является высшим органом финансового контроля Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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