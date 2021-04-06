Объем проблемных кредитов в Азербайджане за год сократился почти на треть
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В экзамене на замещение должностей директоров школ в Азербайджане приняло участие рекордное число кандидатов
Ко дню рождения Чингиза Абдуллаева: Во время второй Карабахской войны в соцсетях массово блокировали мнения азербайджанцев
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Газпромбанк и ВЭБ.РФ при участии ЭКСАР рассмотрят возможность финансирование модернизации газотранспортной системы Узбекистана
Продолжаются меры по инженерному обеспечению подразделений на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО)
Ассоциация страховщиков Азербайджана и Фонд аграрного страхования подписали меморандум о сотрудничестве