ЦБ Азербайджана заявил о пресечении деятельности "Moneygram" в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в рамках последовательной деятельности по обеспечению здорового финансового посредничества совместно со связанными структурами всегда держит в центре внимания меры по борьбе с незаконными финансово-банковскими операциями.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк, в связи с этим были предприняты серьезные меры по выявленным в разное время фактам и осуществлены соответствующие шаги с целью немедленного прекращения этих операций.

В сообщении банка говорится, что в последнее время в социальных сетях распространяется информация о фактах осуществления платежей с помощью системы денежных переводов “Moneygram”, которая незаконно функционировала на оккупированных территориях Азербайджана до 44-дневной Отечественной войны.

В связи с этим ЦБА заявляет, что система денежных переводов “Moneygram” действительно в отдельные периоды незаконно функционировала на оккупированных территориях Азербайджана, и с момента обнаружения этого факта, в соответствии с национальным законодательством и международными принципами, были приняты адекватные меры по прекращению ее деятельности на территории Азербайджана. В результате этого с 2008 года деятельность системы денежных переводов "Moneygram" на территории Азербайджана была пресечена, и сегодня ни один банк не находится в деловых отношениях с данной системой денежных переводов.

Отметим, что Центральный банк в целях обеспечения финансового посредничества на территории Азербайджана в рамках национального законодательства постоянно осуществлял мониторинг систем денежных переводов и наложил запрет на деятельность “Unistream”, “MİGOM”, “LEADER”, “Быстрая почта”, “İnterexpress”, “RİA Money Transfer”, “İntelexpress” и “Sigue Money Transfer”, не соблюдающих соответствующие требования.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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