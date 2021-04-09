Евро и лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0237 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
09 апреля 2021 г.:
|
08 апреля 2021 г.:
|
09 марта 2021 г.:
|
09 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0237
|
2,0182
|
2,0158
|
1,8477
|
0,0055
|
0,0079
|
0,1760
|
1 российский рубль
|
0,0221
|
0,0221
|
0,0228
|
0,0227
|
0
|
-0,0007
|
-0,0006
|
1 турецкая лира
|
0,2087
|
0,208
|
0,2192
|
0,2508
|
0,0007
|
-0,0105
|
-0,0421
|
1 австралийский доллар
|
1,298
|
1,296
|
1,3013
|
1,06
|
0,0020
|
-0,0033
|
0,2380
|
1 аргентинский песо
|
0,0184
|
0,0184
|
0,0188
|
0,0261
|
0
|
-0,0004
|
-0,0077
|
1 белорусский рубль
|
0,6406
|
0,638
|
0,6517
|
0,6671
|
0,0026
|
-0,0111
|
-0,0265
|
1 бразильский реал
|
0,3051
|
0,3027
|
0,2923
|
0,3319
|
0,0024
|
0,0128
|
-0,0268
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1168
|
0,1168
|
0,1096
|
0,0935
|
0
|
0,0072
|
0,0233
|
100 южнокорейских вон
|
0,1521
|
0,1521
|
0,1491
|
0,1397
|
0
|
0,0030
|
0,0124
|
1 чешская крона
|
0,0784
|
0,078
|
0,0763
|
0,0681
|
0,0004
|
0,0021
|
0,0103
|
100 чилийских песо
|
0,24
|
0,2384
|
0,2314
|
0,2004
|
0,0016
|
0,0086
|
0,0396
|
1 китайский юань
|
0,2595
|
0,2596
|
0,2606
|
0,2406
|
-0,0001
|
-0,0011
|
0,0189
|
1 датская крона
|
0,2721
|
0,2713
|
0,2711
|
0,2476
|
0,0008
|
0,0010
|
0,0245
|
1 грузинский лари
|
0,4969
|
0,497
|
0,5126
|
0,534
|
-0,0001
|
-0,0157
|
-0,0371
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
0,2184
|
0,2189
|
0,2192
|
0,0001
|
-0,0004
|
-0,0007
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0,0228
|
0,0232
|
0,0223
|
-0,0001
|
-0,0005
|
0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3347
|
2,3396
|
2,3532
|
2,1073
|
-0,0049
|
-0,0185
|
0,2274
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0118
|
0,0106
|
0
|
-0,0001
|
0,0011
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1988
|
0,1972
|
0,1983
|
0,1688
|
0,0016
|
0,0005
|
0,0300
|
1 швейцарский франк
|
1,8379
|
1,8294
|
1,8165
|
1,7501
|
0,0085
|
0,0214
|
0,0878
|
1 израильский шекель
|
0,5181
|
0,5172
|
0,5085
|
0,4733
|
0,0009
|
0,0096
|
0,0448
|
1 канадский доллар
|
1,352
|
1,3484
|
1,3433
|
1,2123
|
0,0036
|
0,0087
|
0,1397
|
1 кувейтский динар
|
5,6317
|
5,6319
|
5,6124
|
5,4681
|
-0,0002
|
0,0193
|
0,1636
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,0039
|
0,004
|
0,0039
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,1123
|
0,1127
|
0,1124
|
0,0004
|
0
|
0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4111
|
0,4109
|
0,4119
|
0,3918
|
0,0002
|
-0,0008
|
0,0193
|
1 мексиканский песо
|
0,0844
|
0,0843
|
0,0791
|
0,0708
|
0,0001
|
0,0053
|
0,0136
|
1 молдавская лея
|
0,0947
|
0,0946
|
0,097
|
0,0926
|
0,0001
|
-0,0023
|
0,0021
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1081
|
0,108
|
0,1079
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0003
|
1 норвежская крона
|
0,2007
|
0,2007
|
0,1995
|
0,1661
|
0
|
0,0012
|
0,0346
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0177
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4452
|
0,4414
|
0,4384
|
0,4079
|
0,0038
|
0,0068
|
0,0373
|
1 сингапурский доллар
|
1,2685
|
1,2681
|
1,2594
|
1,1933
|
0,0004
|
0,0091
|
0,0752
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4531
|
0,4519
|
0
|
0,0002
|
0,0014
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4194
|
2,4224
|
2,4232
|
2,3157
|
-0,0030
|
-0,0038
|
0,1037
|
1 тайваньский доллар
|
0,0598
|
0,0598
|
0,06
|
0,0565
|
0
|
-0,0002
|
0,0033
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1505
|
0,1662
|
0
|
-0,0001
|
-0,0158
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0609
|
0,0608
|
0,0612
|
0,0622
|
0,0001
|
-0,0003
|
-0,0013
|
100 японских иен
|
1,5551
|
1,5493
|
1,5576
|
1,5608
|
0,0058
|
-0,0025
|
-0,0057
|
1 новозеландский доллар
|
1,1979
|
1,1935
|
1,2108
|
1,0236
|
0,0044
|
-0,0129
|
0,1743
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni