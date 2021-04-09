Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0237 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 09 апреля 2021 г.: 08 апреля 2021 г.: 09 марта 2021 г.: 09 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0237 2,0182 2,0158 1,8477 0,0055 0,0079 0,1760 1 российский рубль 0,0221 0,0221 0,0228 0,0227 0 -0,0007 -0,0006 1 турецкая лира 0,2087 0,208 0,2192 0,2508 0,0007 -0,0105 -0,0421 1 австралийский доллар 1,298 1,296 1,3013 1,06 0,0020 -0,0033 0,2380 1 аргентинский песо 0,0184 0,0184 0,0188 0,0261 0 -0,0004 -0,0077 1 белорусский рубль 0,6406 0,638 0,6517 0,6671 0,0026 -0,0111 -0,0265 1 бразильский реал 0,3051 0,3027 0,2923 0,3319 0,0024 0,0128 -0,0268 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1168 0,1168 0,1096 0,0935 0 0,0072 0,0233 100 южнокорейских вон 0,1521 0,1521 0,1491 0,1397 0 0,0030 0,0124 1 чешская крона 0,0784 0,078 0,0763 0,0681 0,0004 0,0021 0,0103 100 чилийских песо 0,24 0,2384 0,2314 0,2004 0,0016 0,0086 0,0396 1 китайский юань 0,2595 0,2596 0,2606 0,2406 -0,0001 -0,0011 0,0189 1 датская крона 0,2721 0,2713 0,2711 0,2476 0,0008 0,0010 0,0245 1 грузинский лари 0,4969 0,497 0,5126 0,534 -0,0001 -0,0157 -0,0371 1 гонконгский доллар 0,2185 0,2184 0,2189 0,2192 0,0001 -0,0004 -0,0007 1 индийская рупия 0,0227 0,0228 0,0232 0,0223 -0,0001 -0,0005 0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,3347 2,3396 2,3532 2,1073 -0,0049 -0,0185 0,2274 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0118 0,0106 0 -0,0001 0,0011 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1988 0,1972 0,1983 0,1688 0,0016 0,0005 0,0300 1 швейцарский франк 1,8379 1,8294 1,8165 1,7501 0,0085 0,0214 0,0878 1 израильский шекель 0,5181 0,5172 0,5085 0,4733 0,0009 0,0096 0,0448 1 канадский доллар 1,352 1,3484 1,3433 1,2123 0,0036 0,0087 0,1397 1 кувейтский динар 5,6317 5,6319 5,6124 5,4681 -0,0002 0,0193 0,1636 1 казахский тенге 0,0039 0,0039 0,004 0,0039 0 -0,0001 0 1 киргизский сом 0,0201 0,02 0,02 0,02 0,0001 0,0001 0,0001 100 ливанских фунтов 0,1127 0,1123 0,1127 0,1124 0,0004 0 0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4111 0,4109 0,4119 0,3918 0,0002 -0,0008 0,0193 1 мексиканский песо 0,0844 0,0843 0,0791 0,0708 0,0001 0,0053 0,0136 1 молдавская лея 0,0947 0,0946 0,097 0,0926 0,0001 -0,0023 0,0021 1 египетский фунт 0,1082 0,1081 0,108 0,1079 0,0001 0,0002 0,0003 1 норвежская крона 0,2007 0,2007 0,1995 0,1661 0 0,0012 0,0346 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0177 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4452 0,4414 0,4384 0,4079 0,0038 0,0068 0,0373 1 сингапурский доллар 1,2685 1,2681 1,2594 1,1933 0,0004 0,0091 0,0752 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4531 0,4519 0 0,0002 0,0014 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4194 2,4224 2,4232 2,3157 -0,0030 -0,0038 0,1037 1 тайваньский доллар 0,0598 0,0598 0,06 0,0565 0 -0,0002 0,0033 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1505 0,1662 0 -0,0001 -0,0158 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0609 0,0608 0,0612 0,0622 0,0001 -0,0003 -0,0013 100 японских иен 1,5551 1,5493 1,5576 1,5608 0,0058 -0,0025 -0,0057 1 новозеландский доллар 1,1979 1,1935 1,2108 1,0236 0,0044 -0,0129 0,1743

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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