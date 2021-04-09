Евро и лира подорожали к манату

Финансы 9 апреля 2021 09:46 (UTC+04:00)
Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0237 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

09 апреля 2021 г.:

08 апреля 2021 г.:

09 марта 2021 г.:

09 апреля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0237

2,0182

2,0158

1,8477

0,0055

0,0079

0,1760

1 российский рубль

0,0221

0,0221

0,0228

0,0227

0

-0,0007

-0,0006

1 турецкая лира

0,2087

0,208

0,2192

0,2508

0,0007

-0,0105

-0,0421

1 австралийский доллар

1,298

1,296

1,3013

1,06

0,0020

-0,0033

0,2380

1 аргентинский песо

0,0184

0,0184

0,0188

0,0261

0

-0,0004

-0,0077

1 белорусский рубль

0,6406

0,638

0,6517

0,6671

0,0026

-0,0111

-0,0265

1 бразильский реал

0,3051

0,3027

0,2923

0,3319

0,0024

0,0128

-0,0268

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1168

0,1168

0,1096

0,0935

0

0,0072

0,0233

100 южнокорейских вон

0,1521

0,1521

0,1491

0,1397

0

0,0030

0,0124

1 чешская крона

0,0784

0,078

0,0763

0,0681

0,0004

0,0021

0,0103

100 чилийских песо

0,24

0,2384

0,2314

0,2004

0,0016

0,0086

0,0396

1 китайский юань

0,2595

0,2596

0,2606

0,2406

-0,0001

-0,0011

0,0189

1 датская крона

0,2721

0,2713

0,2711

0,2476

0,0008

0,0010

0,0245

1 грузинский лари

0,4969

0,497

0,5126

0,534

-0,0001

-0,0157

-0,0371

1 гонконгский доллар

0,2185

0,2184

0,2189

0,2192

0,0001

-0,0004

-0,0007

1 индийская рупия

0,0227

0,0228

0,0232

0,0223

-0,0001

-0,0005

0,0004

1 британский фунт стерлингов

2,3347

2,3396

2,3532

2,1073

-0,0049

-0,0185

0,2274

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,0118

0,0106

0

-0,0001

0,0011

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1988

0,1972

0,1983

0,1688

0,0016

0,0005

0,0300

1 швейцарский франк

1,8379

1,8294

1,8165

1,7501

0,0085

0,0214

0,0878

1 израильский шекель

0,5181

0,5172

0,5085

0,4733

0,0009

0,0096

0,0448

1 канадский доллар

1,352

1,3484

1,3433

1,2123

0,0036

0,0087

0,1397

1 кувейтский динар

5,6317

5,6319

5,6124

5,4681

-0,0002

0,0193

0,1636

1 казахский тенге

0,0039

0,0039

0,004

0,0039

0

-0,0001

0

1 киргизский сом

0,0201

0,02

0,02

0,02

0,0001

0,0001

0,0001

100 ливанских фунтов

0,1127

0,1123

0,1127

0,1124

0,0004

0

0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4111

0,4109

0,4119

0,3918

0,0002

-0,0008

0,0193

1 мексиканский песо

0,0844

0,0843

0,0791

0,0708

0,0001

0,0053

0,0136

1 молдавская лея

0,0947

0,0946

0,097

0,0926

0,0001

-0,0023

0,0021

1 египетский фунт

0,1082

0,1081

0,108

0,1079

0,0001

0,0002

0,0003

1 норвежская крона

0,2007

0,2007

0,1995

0,1661

0

0,0012

0,0346

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0177

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4452

0,4414

0,4384

0,4079

0,0038

0,0068

0,0373

1 сингапурский доллар

1,2685

1,2681

1,2594

1,1933

0,0004

0,0091

0,0752

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4531

0,4519

0

0,0002

0,0014

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4194

2,4224

2,4232

2,3157

-0,0030

-0,0038

0,1037

1 тайваньский доллар

0,0598

0,0598

0,06

0,0565

0

-0,0002

0,0033

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1505

0,1662

0

-0,0001

-0,0158

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0609

0,0608

0,0612

0,0622

0,0001

-0,0003

-0,0013

100 японских иен

1,5551

1,5493

1,5576

1,5608

0,0058

-0,0025

-0,0057

1 новозеландский доллар

1,1979

1,1935

1,2108

1,0236

0,0044

-0,0129

0,1743

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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