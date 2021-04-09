Кредитование финсектора в Азербайджане за год заметно возросло
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Эльхану Ибрагимову присвоено высшее воинское звание генерал-майора медицинской службы - Распоряжение
Турецкие специалисты проводят психологическую реабилитацию граждан Азербайджана, пострадавших от армянского террора
Делегация AzerGold ознакомилась с деятельностью Гянджинского государственного центра профессионального образования по промышленности и технологиям (ФОТО)
Делегация израильских врачей продолжит оказывать поддержку азербайджанским военнослужащим (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Все города, села, исторические и религиозные места, мечети, кладбища разрушены. Это – проявление исламофобии
Министр образования Азербайджана выступил с презентацией на вебинаре в рамках конкурса «Восхождение»
Журналист сайта MondeAfrique составил обзор о разрушениях азербайджанских культурных памятников в Карабахе