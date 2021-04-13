Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0215 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 13 апреля 2021 г.: 12 апреля 2021 г.: 13 марта 2021 г.: 13 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0215 2,0214 2,0342 1,8592 0,0001 -0,0127 0,1623 1 российский рубль 0,022 0,0219 0,0232 0,0232 0,0001 -0,0012 -0,0012 1 турецкая лира 0,2085 0,2079 0,2265 0,2526 0,0006 -0,0180 -0,0441 1 австралийский доллар 1,2923 1,2932 1,3233 1,0777 -0,0009 -0,0310 0,2146 1 аргентинский песо 0,0184 0,0184 0,0187 0,0261 0 -0,0003 -0,0077 1 белорусский рубль 0,6442 0,645 0,6546 0,6865 -0,0008 -0,0104 -0,0423 1 бразильский реал 0,2965 0,2992 0,3069 0,3327 -0,0027 -0,0104 -0,0362 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1166 0,1163 0,1141 0,0937 0,0003 0,0025 0,0229 100 южнокорейских вон 0,1509 0,151 0,1503 0,1394 -0,0001 0,0006 0,0115 1 чешская крона 0,0777 0,0777 0,0777 0,0688 0 0 0,0089 100 чилийских песо 0,2387 0,2389 0,2376 0,2027 -0,0002 0,0011 0,0360 1 китайский юань 0,2595 0,2593 0,262 0,2412 0,0002 -0,0025 0,0183 1 датская крона 0,2718 0,2718 0,2736 0,2491 0 -0,0018 0,0227 1 грузинский лари 0,4973 0,4969 0,512 0,541 0,0004 -0,0147 -0,0437 1 гонконгский доллар 0,2187 0,2186 0,2191 0,2193 0,0001 -0,0004 -0,0006 1 индийская рупия 0,0226 0,0227 0,0234 0,0223 -0,0001 -0,0008 0,0003 1 британский фунт стерлингов 2,3347 2,3279 2,3766 2,1202 0,0068 -0,0419 0,2145 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0118 0,0108 0 -0,0002 0,0008 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1979 0,1986 0,2009 0,1711 -0,0007 -0,0030 0,0268 1 швейцарский франк 1,8387 1,8356 1,835 1,7611 0,0031 0,0037 0,0776 1 израильский шекель 0,5157 0,5164 0,5146 0,4755 -0,0007 0,0011 0,0402 1 канадский доллар 1,3516 1,3539 1,3555 1,2188 -0,0023 -0,0039 0,1328 1 кувейтский динар 5,6334 5,6315 5,6254 5,4663 0,0019 0,0080 0,1671 1 казахский тенге 0,0039 0,0039 0,0041 0,0039 0 -0,0002 0 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0218 0 0 -0,0017 100 ливанских фунтов 0,1128 0,1119 0,112 0,1131 0,0009 0,0008 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4112 0,411 0,4131 0,3934 0,0002 -0,0019 0,0178 1 мексиканский песо 0,0843 0,0843 0,0823 0,0724 0 0,0020 0,0119 1 молдавская лея 0,095 0,0947 0,0965 0,0954 0,0003 -0,0015 -0,0004 1 египетский фунт 0,1083 0,1082 0,1083 0,1078 0,0001 0 0,0005 1 норвежская крона 0,2001 0,1998 0,2016 0,1669 0,0003 -0,0015 0,0332 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0177 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4459 0,4464 0,4435 0,4083 -0,0005 0,0024 0,0376 1 сингапурский доллар 1,2662 1,2663 1,2672 1,1999 -0,0001 -0,0010 0,0663 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4518 0 0 0,0015 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4234 2,4198 2,4337 2,3244 0,0036 -0,0103 0,0990 1 тайваньский доллар 0,0597 0,0597 0,0605 0,0565 0 -0,0008 0,0032 1 таджикский сомони 0,1503 0,1504 0,1505 0,1662 -0,0001 -0,0002 -0,0159 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0608 0,0608 0,0613 0,0627 0 -0,0005 -0,0019 100 японских иен 1,5492 1,5514 1,564 1,5756 -0,0022 -0,0148 -0,0264 1 новозеландский доллар 1,1916 1,1954 1,227 1,0321 -0,0038 -0,0354 0,1595

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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