Евро и лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0215 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
13 апреля 2021 г.:
|
12 апреля 2021 г.:
|
13 марта 2021 г.:
|
13 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0215
|
2,0214
|
2,0342
|
1,8592
|
0,0001
|
-0,0127
|
0,1623
|
1 российский рубль
|
0,022
|
0,0219
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0001
|
-0,0012
|
-0,0012
|
1 турецкая лира
|
0,2085
|
0,2079
|
0,2265
|
0,2526
|
0,0006
|
-0,0180
|
-0,0441
|
1 австралийский доллар
|
1,2923
|
1,2932
|
1,3233
|
1,0777
|
-0,0009
|
-0,0310
|
0,2146
|
1 аргентинский песо
|
0,0184
|
0,0184
|
0,0187
|
0,0261
|
0
|
-0,0003
|
-0,0077
|
1 белорусский рубль
|
0,6442
|
0,645
|
0,6546
|
0,6865
|
-0,0008
|
-0,0104
|
-0,0423
|
1 бразильский реал
|
0,2965
|
0,2992
|
0,3069
|
0,3327
|
-0,0027
|
-0,0104
|
-0,0362
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1166
|
0,1163
|
0,1141
|
0,0937
|
0,0003
|
0,0025
|
0,0229
|
100 южнокорейских вон
|
0,1509
|
0,151
|
0,1503
|
0,1394
|
-0,0001
|
0,0006
|
0,0115
|
1 чешская крона
|
0,0777
|
0,0777
|
0,0777
|
0,0688
|
0
|
0
|
0,0089
|
100 чилийских песо
|
0,2387
|
0,2389
|
0,2376
|
0,2027
|
-0,0002
|
0,0011
|
0,0360
|
1 китайский юань
|
0,2595
|
0,2593
|
0,262
|
0,2412
|
0,0002
|
-0,0025
|
0,0183
|
1 датская крона
|
0,2718
|
0,2718
|
0,2736
|
0,2491
|
0
|
-0,0018
|
0,0227
|
1 грузинский лари
|
0,4973
|
0,4969
|
0,512
|
0,541
|
0,0004
|
-0,0147
|
-0,0437
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
0,2186
|
0,2191
|
0,2193
|
0,0001
|
-0,0004
|
-0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0226
|
0,0227
|
0,0234
|
0,0223
|
-0,0001
|
-0,0008
|
0,0003
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3347
|
2,3279
|
2,3766
|
2,1202
|
0,0068
|
-0,0419
|
0,2145
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0116
|
0,0118
|
0,0108
|
0
|
-0,0002
|
0,0008
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1979
|
0,1986
|
0,2009
|
0,1711
|
-0,0007
|
-0,0030
|
0,0268
|
1 швейцарский франк
|
1,8387
|
1,8356
|
1,835
|
1,7611
|
0,0031
|
0,0037
|
0,0776
|
1 израильский шекель
|
0,5157
|
0,5164
|
0,5146
|
0,4755
|
-0,0007
|
0,0011
|
0,0402
|
1 канадский доллар
|
1,3516
|
1,3539
|
1,3555
|
1,2188
|
-0,0023
|
-0,0039
|
0,1328
|
1 кувейтский динар
|
5,6334
|
5,6315
|
5,6254
|
5,4663
|
0,0019
|
0,0080
|
0,1671
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,0039
|
0,0041
|
0,0039
|
0
|
-0,0002
|
0
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0218
|
0
|
0
|
-0,0017
|
100 ливанских фунтов
|
0,1128
|
0,1119
|
0,112
|
0,1131
|
0,0009
|
0,0008
|
-0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4112
|
0,411
|
0,4131
|
0,3934
|
0,0002
|
-0,0019
|
0,0178
|
1 мексиканский песо
|
0,0843
|
0,0843
|
0,0823
|
0,0724
|
0
|
0,0020
|
0,0119
|
1 молдавская лея
|
0,095
|
0,0947
|
0,0965
|
0,0954
|
0,0003
|
-0,0015
|
-0,0004
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1082
|
0,1083
|
0,1078
|
0,0001
|
0
|
0,0005
|
1 норвежская крона
|
0,2001
|
0,1998
|
0,2016
|
0,1669
|
0,0003
|
-0,0015
|
0,0332
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0177
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4459
|
0,4464
|
0,4435
|
0,4083
|
-0,0005
|
0,0024
|
0,0376
|
1 сингапурский доллар
|
1,2662
|
1,2663
|
1,2672
|
1,1999
|
-0,0001
|
-0,0010
|
0,0663
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4518
|
0
|
0
|
0,0015
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4234
|
2,4198
|
2,4337
|
2,3244
|
0,0036
|
-0,0103
|
0,0990
|
1 тайваньский доллар
|
0,0597
|
0,0597
|
0,0605
|
0,0565
|
0
|
-0,0008
|
0,0032
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1504
|
0,1505
|
0,1662
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0159
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0608
|
0,0608
|
0,0613
|
0,0627
|
0
|
-0,0005
|
-0,0019
|
100 японских иен
|
1,5492
|
1,5514
|
1,564
|
1,5756
|
-0,0022
|
-0,0148
|
-0,0264
|
1 новозеландский доллар
|
1,1916
|
1,1954
|
1,227
|
1,0321
|
-0,0038
|
-0,0354
|
0,1595
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni