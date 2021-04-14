ЦБ Азербайджана назвал число обращений от потребителей и инвесторов в 2020

БАКУ /Trend/ - В 2020 году в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) было направлено более 18,13 тысячи обращений от потребителей и инвесторов.

Как сообщили Trend в Центробанке, 15,65 тысячи обращений из общего числа относились к банковскому сектору, свыше 2,26 тысячи - к страховому, а 216 поступили от участников рынка капитала.

В результате рассмотрения жалоб потребителей и инвесторов подконтрольным субъектам были даны 372 обязательных к исполнению указания, из которых 186 и 117 соответственно были направлены в банковский и страховой сектора, а 69 - предусмотрены для рынка капитала.

В ЦБА также сообщили, что в соответствии с указом главы государства "О дополнительных мерах, связанных с решением вопросов проблемных кредитов в Азербайджане", 59 гражданам была возвращена часть начисленных компенсационных сумм в размере 92,8 тысячи манатов.

Кроме того, в 2020 году страховые выплаты пострадавшим лицам в целом составили один миллион манатов, а по сектору капитала были составлены 43 протокола об административных нарушениях.

Напомним, что обязанности по регулированию и надзору над рынком финансовых услуг с 2019 года в соответствии с распоряжением главы государства возложены на Центробанк. С этой целью в ЦБА было создано новое структурное подразделение.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)