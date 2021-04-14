Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0332 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
14 апреля 2021 г.:
|
13 апреля 2021 г.:
|
14 марта 2021 г.:
|
14 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0332
|
2,0215
|
2,0342
|
1,8602
|
0,0117
|
-0,0010
|
0,1730
|
1 российский рубль
|
0,0224
|
0,022
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0004
|
-0,0008
|
-0,0009
|
1 турецкая лира
|
0,2096
|
0,2085
|
0,2265
|
0,2511
|
0,0011
|
-0,0169
|
-0,0415
|
1 австралийский доллар
|
1,3023
|
1,2923
|
1,3233
|
1,0922
|
0,0100
|
-0,0210
|
0,2101
|
1 аргентинский песо
|
0,0184
|
0,0184
|
0,0187
|
0,026
|
0
|
-0,0003
|
-0,0076
|
1 белорусский рубль
|
0,6448
|
0,6442
|
0,6546
|
0,6897
|
0,0006
|
-0,0098
|
-0,0449
|
1 бразильский реал
|
0,2973
|
0,2965
|
0,3069
|
0,327
|
0,0008
|
-0,0096
|
-0,0297
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1174
|
0,1166
|
0,1141
|
0,0944
|
0,0008
|
0,0033
|
0,0230
|
100 южнокорейских вон
|
0,1519
|
0,1509
|
0,1503
|
0,1398
|
0,0010
|
0,0016
|
0,0121
|
1 чешская крона
|
0,0784
|
0,0777
|
0,0777
|
0,0693
|
0,0007
|
0,0007
|
0,0091
|
100 чилийских песо
|
0,24
|
0,2387
|
0,2376
|
0,1999
|
0,0013
|
0,0024
|
0,0401
|
1 китайский юань
|
0,2599
|
0,2595
|
0,262
|
0,2413
|
0,0004
|
-0,0021
|
0,0186
|
1 датская крона
|
0,2734
|
0,2718
|
0,2736
|
0,2492
|
0,0016
|
-0,0002
|
0,0242
|
1 грузинский лари
|
0,4965
|
0,4973
|
0,512
|
0,5412
|
-0,0008
|
-0,0155
|
-0,0447
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
0,2187
|
0,2191
|
0,2193
|
0
|
-0,0004
|
-0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0226
|
0,0226
|
0,0234
|
0,0223
|
0
|
-0,0008
|
0,0003
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3412
|
2,3347
|
2,3766
|
2,1357
|
0,0065
|
-0,0354
|
0,2055
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0116
|
0,0118
|
0,0108
|
0
|
-0,0002
|
0,0008
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2
|
0,1979
|
0,2009
|
0,1706
|
0,0021
|
-0,0009
|
0,0294
|
1 швейцарский франк
|
1,8479
|
1,8387
|
1,835
|
1,7628
|
0,0092
|
0,0129
|
0,0851
|
1 израильский шекель
|
0,5167
|
0,5157
|
0,5146
|
0,4758
|
0,0010
|
0,0021
|
0,0409
|
1 канадский доллар
|
1,3559
|
1,3516
|
1,3555
|
1,2257
|
0,0043
|
0,0004
|
0,1302
|
1 кувейтский динар
|
5,6333
|
5,6334
|
5,6254
|
5,4592
|
-0,0001
|
0,0079
|
0,1741
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,0039
|
0,0041
|
0,004
|
0
|
-0,0002
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0208
|
0
|
0
|
-0,0007
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
0,1128
|
0,112
|
0,1131
|
-0,0008
|
0
|
-0,0011
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4117
|
0,4112
|
0,4131
|
0,3934
|
0,0005
|
-0,0014
|
0,0183
|
1 мексиканский песо
|
0,0847
|
0,0843
|
0,0823
|
0,0726
|
0,0004
|
0,0024
|
0,0121
|
1 молдавская лея
|
0,0949
|
0,095
|
0,0965
|
0,095
|
-0,0001
|
-0,0016
|
-0,0001
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1083
|
0,1083
|
0,1077
|
0
|
0
|
0,0006
|
1 норвежская крона
|
0,201
|
0,2001
|
0,2016
|
0,1663
|
0,0009
|
-0,0006
|
0,0347
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0175
|
0
|
0
|
-0,0013
|
1 польский злотый
|
0,4454
|
0,4459
|
0,4435
|
0,4094
|
-0,0005
|
0,0019
|
0,0360
|
1 сингапурский доллар
|
1,271
|
1,2662
|
1,2672
|
1,2019
|
0,0048
|
0,0038
|
0,0691
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4519
|
0
|
0
|
0,0014
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4217
|
2,4234
|
2,4337
|
2,3224
|
-0,0017
|
-0,0120
|
0,0993
|
1 тайваньский доллар
|
0,0597
|
0,0597
|
0,0605
|
0,0566
|
0
|
-0,0008
|
0,0031
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1505
|
0,1662
|
0
|
-0,0002
|
-0,0159
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0603
|
0,0608
|
0,0613
|
0,0629
|
-0,0005
|
-0,0010
|
-0,0026
|
100 японских иен
|
1,5609
|
1,5492
|
1,564
|
1,5783
|
0,0117
|
-0,0031
|
-0,0174
|
1 новозеландский доллар
|
1,205
|
1,1916
|
1,227
|
1,0407
|
0,0134
|
-0,0220
|
0,1643
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni