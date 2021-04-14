Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 14 апреля 2021 09:46 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0332 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

14 апреля 2021 г.:

13 апреля 2021 г.:

14 марта 2021 г.:

14 апреля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0332

2,0215

2,0342

1,8602

0,0117

-0,0010

0,1730

1 российский рубль

0,0224

0,022

0,0232

0,0233

0,0004

-0,0008

-0,0009

1 турецкая лира

0,2096

0,2085

0,2265

0,2511

0,0011

-0,0169

-0,0415

1 австралийский доллар

1,3023

1,2923

1,3233

1,0922

0,0100

-0,0210

0,2101

1 аргентинский песо

0,0184

0,0184

0,0187

0,026

0

-0,0003

-0,0076

1 белорусский рубль

0,6448

0,6442

0,6546

0,6897

0,0006

-0,0098

-0,0449

1 бразильский реал

0,2973

0,2965

0,3069

0,327

0,0008

-0,0096

-0,0297

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1174

0,1166

0,1141

0,0944

0,0008

0,0033

0,0230

100 южнокорейских вон

0,1519

0,1509

0,1503

0,1398

0,0010

0,0016

0,0121

1 чешская крона

0,0784

0,0777

0,0777

0,0693

0,0007

0,0007

0,0091

100 чилийских песо

0,24

0,2387

0,2376

0,1999

0,0013

0,0024

0,0401

1 китайский юань

0,2599

0,2595

0,262

0,2413

0,0004

-0,0021

0,0186

1 датская крона

0,2734

0,2718

0,2736

0,2492

0,0016

-0,0002

0,0242

1 грузинский лари

0,4965

0,4973

0,512

0,5412

-0,0008

-0,0155

-0,0447

1 гонконгский доллар

0,2187

0,2187

0,2191

0,2193

0

-0,0004

-0,0006

1 индийская рупия

0,0226

0,0226

0,0234

0,0223

0

-0,0008

0,0003

1 британский фунт стерлингов

2,3412

2,3347

2,3766

2,1357

0,0065

-0,0354

0,2055

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0116

0,0118

0,0108

0

-0,0002

0,0008

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2

0,1979

0,2009

0,1706

0,0021

-0,0009

0,0294

1 швейцарский франк

1,8479

1,8387

1,835

1,7628

0,0092

0,0129

0,0851

1 израильский шекель

0,5167

0,5157

0,5146

0,4758

0,0010

0,0021

0,0409

1 канадский доллар

1,3559

1,3516

1,3555

1,2257

0,0043

0,0004

0,1302

1 кувейтский динар

5,6333

5,6334

5,6254

5,4592

-0,0001

0,0079

0,1741

1 казахский тенге

0,0039

0,0039

0,0041

0,004

0

-0,0002

-0,0001

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0208

0

0

-0,0007

100 ливанских фунтов

0,112

0,1128

0,112

0,1131

-0,0008

0

-0,0011

1 малайзийский ринггит

0,4117

0,4112

0,4131

0,3934

0,0005

-0,0014

0,0183

1 мексиканский песо

0,0847

0,0843

0,0823

0,0726

0,0004

0,0024

0,0121

1 молдавская лея

0,0949

0,095

0,0965

0,095

-0,0001

-0,0016

-0,0001

1 египетский фунт

0,1083

0,1083

0,1083

0,1077

0

0

0,0006

1 норвежская крона

0,201

0,2001

0,2016

0,1663

0,0009

-0,0006

0,0347

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0175

0

0

-0,0013

1 польский злотый

0,4454

0,4459

0,4435

0,4094

-0,0005

0,0019

0,0360

1 сингапурский доллар

1,271

1,2662

1,2672

1,2019

0,0048

0,0038

0,0691

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4519

0

0

0,0014

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4217

2,4234

2,4337

2,3224

-0,0017

-0,0120

0,0993

1 тайваньский доллар

0,0597

0,0597

0,0605

0,0566

0

-0,0008

0,0031

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1505

0,1662

0

-0,0002

-0,0159

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0603

0,0608

0,0613

0,0629

-0,0005

-0,0010

-0,0026

100 японских иен

1,5609

1,5492

1,564

1,5783

0,0117

-0,0031

-0,0174

1 новозеландский доллар

1,205

1,1916

1,227

1,0407

0,0134

-0,0220

0,1643

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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