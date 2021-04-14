Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0332 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 14 апреля 2021 г.: 13 апреля 2021 г.: 14 марта 2021 г.: 14 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0332 2,0215 2,0342 1,8602 0,0117 -0,0010 0,1730 1 российский рубль 0,0224 0,022 0,0232 0,0233 0,0004 -0,0008 -0,0009 1 турецкая лира 0,2096 0,2085 0,2265 0,2511 0,0011 -0,0169 -0,0415 1 австралийский доллар 1,3023 1,2923 1,3233 1,0922 0,0100 -0,0210 0,2101 1 аргентинский песо 0,0184 0,0184 0,0187 0,026 0 -0,0003 -0,0076 1 белорусский рубль 0,6448 0,6442 0,6546 0,6897 0,0006 -0,0098 -0,0449 1 бразильский реал 0,2973 0,2965 0,3069 0,327 0,0008 -0,0096 -0,0297 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1174 0,1166 0,1141 0,0944 0,0008 0,0033 0,0230 100 южнокорейских вон 0,1519 0,1509 0,1503 0,1398 0,0010 0,0016 0,0121 1 чешская крона 0,0784 0,0777 0,0777 0,0693 0,0007 0,0007 0,0091 100 чилийских песо 0,24 0,2387 0,2376 0,1999 0,0013 0,0024 0,0401 1 китайский юань 0,2599 0,2595 0,262 0,2413 0,0004 -0,0021 0,0186 1 датская крона 0,2734 0,2718 0,2736 0,2492 0,0016 -0,0002 0,0242 1 грузинский лари 0,4965 0,4973 0,512 0,5412 -0,0008 -0,0155 -0,0447 1 гонконгский доллар 0,2187 0,2187 0,2191 0,2193 0 -0,0004 -0,0006 1 индийская рупия 0,0226 0,0226 0,0234 0,0223 0 -0,0008 0,0003 1 британский фунт стерлингов 2,3412 2,3347 2,3766 2,1357 0,0065 -0,0354 0,2055 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0118 0,0108 0 -0,0002 0,0008 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2 0,1979 0,2009 0,1706 0,0021 -0,0009 0,0294 1 швейцарский франк 1,8479 1,8387 1,835 1,7628 0,0092 0,0129 0,0851 1 израильский шекель 0,5167 0,5157 0,5146 0,4758 0,0010 0,0021 0,0409 1 канадский доллар 1,3559 1,3516 1,3555 1,2257 0,0043 0,0004 0,1302 1 кувейтский динар 5,6333 5,6334 5,6254 5,4592 -0,0001 0,0079 0,1741 1 казахский тенге 0,0039 0,0039 0,0041 0,004 0 -0,0002 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0208 0 0 -0,0007 100 ливанских фунтов 0,112 0,1128 0,112 0,1131 -0,0008 0 -0,0011 1 малайзийский ринггит 0,4117 0,4112 0,4131 0,3934 0,0005 -0,0014 0,0183 1 мексиканский песо 0,0847 0,0843 0,0823 0,0726 0,0004 0,0024 0,0121 1 молдавская лея 0,0949 0,095 0,0965 0,095 -0,0001 -0,0016 -0,0001 1 египетский фунт 0,1083 0,1083 0,1083 0,1077 0 0 0,0006 1 норвежская крона 0,201 0,2001 0,2016 0,1663 0,0009 -0,0006 0,0347 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0175 0 0 -0,0013 1 польский злотый 0,4454 0,4459 0,4435 0,4094 -0,0005 0,0019 0,0360 1 сингапурский доллар 1,271 1,2662 1,2672 1,2019 0,0048 0,0038 0,0691 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4519 0 0 0,0014 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4217 2,4234 2,4337 2,3224 -0,0017 -0,0120 0,0993 1 тайваньский доллар 0,0597 0,0597 0,0605 0,0566 0 -0,0008 0,0031 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1505 0,1662 0 -0,0002 -0,0159 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0603 0,0608 0,0613 0,0629 -0,0005 -0,0010 -0,0026 100 японских иен 1,5609 1,5492 1,564 1,5783 0,0117 -0,0031 -0,0174 1 новозеландский доллар 1,205 1,1916 1,227 1,0407 0,0134 -0,0220 0,1643

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)