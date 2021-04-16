Налоговая служба Азербайджана о взимании НДС при безналичных платежах посредством банковских карт (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане со счета гражданина банками взимается 18 процентов НДС при безналичных платежах с использованием пластиковых карт только при оказании услуг (выполнении работ) из-за рубежа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики Азербайджана.

В ГНС отметили, что в последние дни в социальных сетях появилась информация, что некоторые граждане получают уведомления о снятии с их карт крупных сумм. Эти граждане сообщают, что с них были взысканы суммы НДС, не снятые ранее за услуги, оказанные из-за рубежа в прошлые периоды.

«В соответствии с положениями законодательства банки выполняют обязанность по удержанию НДС с сумм, уплаченных за услуги (работы), оказанные в порядке электронной торговли. В этом случае банки осуществляют расчет и уплату налога по каждой совершенной транзакции, выступая в качестве налогового агента».

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики сообщает, что в налоговом законодательстве страны нет каких-либо новых изменений или положений, устанавливающих дополнительные налоговые обязательства для граждан и налогоплательщиков.

НДС не взимается с нижеследующих операций по безналичным платежам, осуществленным физическими лицами:

– оплата за покупку товаров из-за рубежа;

– оплата услуг по бронированию гостиничных услуг и авиабилетов за границу;

– оплата за выполненные физические работы за рубежом.

НДС не взимается с сумм, выплачиваемых действующим на территории страны предприятиям и организациям в безналичном порядке посредством пластиковых карт. Так, в расчетах за товары, работы и услуги, приобретенные у действующих в стране плательщиков НДС, сумма НДС отражается в конечной цене.

Как видно, с безналичных платежей, осуществляемых внутри страны, не взимаются какие-либо дополнительные налоги, напротив, законодательство предусматривает соответствующие льготы по безналичным платежам как предпринимателям, так и гражданам.

К примеру, для предпринимателей, работающих в сфере розничной торговли и общественного питания, применяются льготы по налогу на прибыль (доход) и упрощенному налогу в соответствии с объемом дохода, полученного безналичным путем через POS-терминал. При этом граждане при возврате части НДС за совершенные в безналичном порядке покупки получают на 5 процентов больше, чем за покупки, совершенные наличными средствами (при наличных платежах гражданину возвращается 10 процентов НДС, при безналичных – 15 процентов НДС).

Было отмечено, что согласно законодательству, деятельность по купле-продаже товаров, оказанию услуг и выполнению работ с использованием информационных систем (в том числе загрузка через интернет электронных книг, музыкальных, аудио-видео материалов, графических изображений, виртуальных игр, программного обеспечения, размещение рекламы, другие аналогичные работы) считаются услугами, осуществляемыми в порядке электронной торговли.

Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: Fidan_Babaeva