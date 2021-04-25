В Азербайджане выросло кредитование юрлиц в секторе недвижимости

БАКУ /Trend/ - Объём кредитов, выданных юридическим лицам, занятым в секторе недвижимости, к началу марта 2021 года составил свыше двух миллиардов манатов, что демонстрирует рост по сравнению с тем же периодом 2020 года на два процента.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический отчёт Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Отмечается, что за вычетом проблемных кредитов, а также кредитов, выданных небанковскими кредитными организациями, 14,6 миллиона манатов составили краткосрочные кредиты. Из них 6,6 миллиона манатов были выданы в национальной валюте, восемь миллионов - в иностранной валюте.

Долгосрочные кредиты, выданные юридическим лицам, занятым в секторе недвижимости, составили 229,1 миллиона манатов. В национальной валюте были выданы кредиты на сумму 6,5 миллиона манатов, а на долю иностранной валюты пришлись 222,6 миллиона в манатном эквиваленте.

Кредитование в этом секторе за указанный период в основном предоставлялось частным учреждениям, и операции проводились преимущественно в иностранной валюте. Удельный вес кредитования сектора недвижимости в кредитовании реального сектора составил 13,7 процента и по сравнению с началом марта 2020 года этот показатель вырос на 1,3 процентных пункта.

Напомним, что кредитование реального сектора экономики в Азербайджане за отчетный период 2021 года составило 14,62 миллиарда манатов, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 1,08 миллиарда манатов, или 6,9 процента. Наибольшая доля кредитов в Азербайджане за отчетный период пришлась на сферу домохозяйств, составив 46,3 процента, или 6,77 миллиарда манатов от совокупного объема кредитования реального сектора.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni