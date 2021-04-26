Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,059 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
26 апреля 2021 г.:
|
23 апреля 2021 г.:
|
26 марта 2021 г.:
|
26 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,059
|
2,044
|
2,0261
|
1,8308
|
0,0150
|
0,0329
|
0,2282
|
1 российский рубль
|
0,0227
|
0,0225
|
0,0831
|
0,0228
|
0,0002
|
-0,0604
|
-0,0001
|
1 турецкая лира
|
0,2018
|
0,2043
|
1,2661
|
0,2435
|
-0,0025
|
-1,0643
|
-0,0417
|
1 австралийский доллар
|
1,3218
|
1,3147
|
0,1084
|
1,0808
|
0,0071
|
1,2134
|
0,2410
|
1 аргентинский песо
|
0,0183
|
0,0183
|
0,4533
|
0,0256
|
0
|
-0,4350
|
-0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6641
|
0,6598
|
0,0162
|
0,6889
|
0,0043
|
0,6479
|
-0,0248
|
1 бразильский реал
|
0,3104
|
0,3121
|
2,4306
|
0,3071
|
-0,0017
|
-2,1202
|
0,0033
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,0229
|
0,4628
|
0
|
0,4399
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1192
|
0,1189
|
0,2319
|
0,0889
|
0,0003
|
-0,1127
|
0,0303
|
100 южнокорейских вон
|
0,1528
|
0,1519
|
1,3174
|
0,1375
|
0,0009
|
-1,1646
|
0,0153
|
1 чешская крона
|
0,0797
|
0,079
|
0,0186
|
0,0666
|
0,0007
|
0,0611
|
0,0131
|
100 чилийских песо
|
0,2387
|
0,2405
|
0,6542
|
0,198
|
-0,0018
|
-0,4155
|
0,0407
|
1 китайский юань
|
0,262
|
0,2617
|
0,3057
|
0,24
|
0,0003
|
-0,0437
|
0,0220
|
1 датская крона
|
0,2769
|
0,2749
|
0,4628
|
0,2455
|
0,0020
|
-0,1859
|
0,0314
|
1 грузинский лари
|
0,4942
|
0,4933
|
0,1154
|
0,5321
|
0,0009
|
0,3788
|
-0,0379
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
0,219
|
0,1503
|
0,2193
|
0,0001
|
0,0688
|
-0,0002
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0,0227
|
0,0775
|
0,0223
|
0
|
-0,0548
|
0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3639
|
2,3565
|
0,2365
|
2,0998
|
0,0074
|
2,1274
|
0,2641
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,2611
|
0,011
|
0
|
-0,2494
|
0,0007
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,2725
|
0,004
|
0
|
-0,2685
|
0
|
1 шведская крона
|
0,203
|
0,2018
|
0,5101
|
0,1688
|
0,0012
|
-0,3071
|
0,0342
|
1 швейцарский франк
|
1,8635
|
1,8542
|
0,2189
|
1,7405
|
0,0093
|
1,6446
|
0,1230
|
1 израильский шекель
|
0,523
|
0,5214
|
0,0234
|
0,4813
|
0,0016
|
0,4996
|
0,0417
|
1 канадский доллар
|
1,3653
|
1,3629
|
2,3667
|
1,2081
|
0,0024
|
-1,0014
|
0,1572
|
1 кувейтский динар
|
5,6456
|
5,6453
|
0,0118
|
5,4729
|
0,0003
|
5,6338
|
0,1727
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,0039
|
0,004
|
0,0039
|
0,0001
|
0
|
0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,02
|
0,1997
|
0,0211
|
0,0001
|
-0,1796
|
-0,0010
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,1124
|
1,8338
|
0,1123
|
0,0003
|
-1,7211
|
0,0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4145
|
0,4138
|
0,5163
|
0,3892
|
0,0007
|
-0,1018
|
0,0253
|
1 мексиканский песо
|
0,0858
|
0,0855
|
1,361
|
0,0686
|
0,0003
|
-1,2752
|
0,0172
|
1 молдавская лея
|
0,0947
|
0,0946
|
5,6309
|
0,0924
|
0,0001
|
-5,5362
|
0,0023
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1084
|
0,004
|
0,1079
|
-0,0001
|
0,1043
|
0,0004
|
1 норвежская крона
|
0,2055
|
0,2038
|
0,02
|
0,16
|
0,0017
|
0,1855
|
0,0455
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,1123
|
0,0168
|
0
|
-0,0962
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4522
|
0,4477
|
0,413
|
0,4031
|
0,0045
|
0,0392
|
0,0491
|
1 сингапурский доллар
|
1,2831
|
1,2792
|
0,0955
|
1,1921
|
0,0039
|
1,1876
|
0,0910
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,1997
|
0,452
|
0
|
0,2536
|
0,0013
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,44
|
2,4394
|
0,4383
|
2,3111
|
0,0006
|
2,0017
|
0,1289
|
1 тайваньский доллар
|
0,0608
|
0,0605
|
0,0598
|
0,0566
|
0,0003
|
0,0010
|
0,0042
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1505
|
0,1659
|
0
|
-0,0002
|
-0,0156
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0609
|
0,0608
|
0,0614
|
0,0627
|
0,0001
|
-0,0005
|
-0,0018
|
100 японских иен
|
1,579
|
1,5757
|
1,561
|
1,5792
|
0,0033
|
0,0180
|
-0,0002
|
1 новозеландский доллар
|
1,227
|
1,2198
|
1,2193
|
1,0187
|
0,0072
|
0,0077
|
0,2083
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni