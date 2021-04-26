Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 26 апреля 2021 09:50 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,059 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

26 апреля 2021 г.:

23 апреля 2021 г.:

26 марта 2021 г.:

26 апреля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,059

2,044

2,0261

1,8308

0,0150

0,0329

0,2282

1 российский рубль

0,0227

0,0225

0,0831

0,0228

0,0002

-0,0604

-0,0001

1 турецкая лира

0,2018

0,2043

1,2661

0,2435

-0,0025

-1,0643

-0,0417

1 австралийский доллар

1,3218

1,3147

0,1084

1,0808

0,0071

1,2134

0,2410

1 аргентинский песо

0,0183

0,0183

0,4533

0,0256

0

-0,4350

-0,0073

1 белорусский рубль

0,6641

0,6598

0,0162

0,6889

0,0043

0,6479

-0,0248

1 бразильский реал

0,3104

0,3121

2,4306

0,3071

-0,0017

-2,1202

0,0033

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,0229

0,4628

0

0,4399

0

1 южноафриканский ранд

0,1192

0,1189

0,2319

0,0889

0,0003

-0,1127

0,0303

100 южнокорейских вон

0,1528

0,1519

1,3174

0,1375

0,0009

-1,1646

0,0153

1 чешская крона

0,0797

0,079

0,0186

0,0666

0,0007

0,0611

0,0131

100 чилийских песо

0,2387

0,2405

0,6542

0,198

-0,0018

-0,4155

0,0407

1 китайский юань

0,262

0,2617

0,3057

0,24

0,0003

-0,0437

0,0220

1 датская крона

0,2769

0,2749

0,4628

0,2455

0,0020

-0,1859

0,0314

1 грузинский лари

0,4942

0,4933

0,1154

0,5321

0,0009

0,3788

-0,0379

1 гонконгский доллар

0,2191

0,219

0,1503

0,2193

0,0001

0,0688

-0,0002

1 индийская рупия

0,0227

0,0227

0,0775

0,0223

0

-0,0548

0,0004

1 британский фунт стерлингов

2,3639

2,3565

0,2365

2,0998

0,0074

2,1274

0,2641

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,2611

0,011

0

-0,2494

0,0007

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,2725

0,004

0

-0,2685

0

1 шведская крона

0,203

0,2018

0,5101

0,1688

0,0012

-0,3071

0,0342

1 швейцарский франк

1,8635

1,8542

0,2189

1,7405

0,0093

1,6446

0,1230

1 израильский шекель

0,523

0,5214

0,0234

0,4813

0,0016

0,4996

0,0417

1 канадский доллар

1,3653

1,3629

2,3667

1,2081

0,0024

-1,0014

0,1572

1 кувейтский динар

5,6456

5,6453

0,0118

5,4729

0,0003

5,6338

0,1727

1 казахский тенге

0,004

0,0039

0,004

0,0039

0,0001

0

0,0001

1 киргизский сом

0,0201

0,02

0,1997

0,0211

0,0001

-0,1796

-0,0010

100 ливанских фунтов

0,1127

0,1124

1,8338

0,1123

0,0003

-1,7211

0,0004

1 малайзийский ринггит

0,4145

0,4138

0,5163

0,3892

0,0007

-0,1018

0,0253

1 мексиканский песо

0,0858

0,0855

1,361

0,0686

0,0003

-1,2752

0,0172

1 молдавская лея

0,0947

0,0946

5,6309

0,0924

0,0001

-5,5362

0,0023

1 египетский фунт

0,1083

0,1084

0,004

0,1079

-0,0001

0,1043

0,0004

1 норвежская крона

0,2055

0,2038

0,02

0,16

0,0017

0,1855

0,0455

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,1123

0,0168

0

-0,0962

-0,0007

1 польский злотый

0,4522

0,4477

0,413

0,4031

0,0045

0,0392

0,0491

1 сингапурский доллар

1,2831

1,2792

0,0955

1,1921

0,0039

1,1876

0,0910

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,1997

0,452

0

0,2536

0,0013

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,44

2,4394

0,4383

2,3111

0,0006

2,0017

0,1289

1 тайваньский доллар

0,0608

0,0605

0,0598

0,0566

0,0003

0,0010

0,0042

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1505

0,1659

0

-0,0002

-0,0156

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0609

0,0608

0,0614

0,0627

0,0001

-0,0005

-0,0018

100 японских иен

1,579

1,5757

1,561

1,5792

0,0033

0,0180

-0,0002

1 новозеландский доллар

1,227

1,2198

1,2193

1,0187

0,0072

0,0077

0,2083

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане определяют Miss &amp; Mister в виртуальном формате (ФОТО)
В Азербайджане определяют Miss & Mister в виртуальном формате (ФОТО)
Не сливаться с толпой – новая коллекция Руфата Исмаила, или Модные рекомендации о том, как быть яркой (ФОТО)
Не сливаться с толпой – новая коллекция Руфата Исмаила, или Модные рекомендации о том, как быть яркой (ФОТО)
Анар Агакишиев раскроет секреты азербайджанских звезд
Анар Агакишиев раскроет секреты азербайджанских звезд
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Назван объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан Энергетика 10:19
МИД Азербайджана призвал международные организации мобилизовать усилия для закрытия Мецаморской АЭС Политика 10:16
Армяне провели в Лос-Анджелесе акцию, призывающую к насилию на этнической почве против азербайджанцев Политика 10:14
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:11
В Италии впервые с ноября снимают карантинные ограничения Европа 10:10
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 35-й годовщиной со дня трагедии на Чернобыльской АЭС Политика 10:08
Азербайджан планирует возобновить прямое авиасообщение с Пакистаном - посол Транспорт 09:57
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 09:50
Новое высокотехнологичное предприятие в Грузии отправит продукцию на экспорт Грузия 09:48
Тегеран выразил желание стать региональным хабом по производству "Спутника V" Общество 09:43
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Раулю Кастро - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО) Другие страны 09:37
Нефть дешевеет на сомнениях в восстановлении спроса на неё Энергетика 09:33
В I квартале 2021 г. Грузия сократила импорт мебели и древесины из Турции Турция 09:07
Узбекистан почти на треть увеличил импорт автомобилей из Турции Турция 09:05
Нидерланды ввели запрет на пассажирские авиарейсы из Индии Европа 08:51
На Пекин надвигается четвертая в 2021 году пылевая буря Другие страны 08:33
Азербайджан сотрудничает с ведущими странами мира в области развития робототехники - минсвязи ИКТ 08:17
Иран возобновит выполнение обязательств по СВПД после отмены санкций - замглавы МИД Ирана Иран 07:57
2 716 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 07:45
Объявлены лауреаты Оскар - 2021 Культура 07:18
ЕС может разрешить въезд привитым от COVID-19 туристам из США Европа 06:57
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Перу Другие страны 06:35
Радикалы из сектора Газа запустили несколько ракет в сторону Израиля Арабские страны 06:16
ЕС окажет поддержку Индии в свете ситуации с COVID-19 Европа 06:05
Cathay Pacific из-за пандемии планирует отложить заказ на поставки Boeing 777X Бизнес 05:46
Формат церемонии вручения премии "Оскар" изменили из-за карантинных мер США 05:18
Прототип первого доллара США продан на аукционе за $840 тысяч США 04:55
Жителя Майорки арестовали за заражение 22 человек коронавирусом Европа 04:29
Венгрия признала "Спутник V" самой безопасной вакциной Европа 04:02
В Индии прирост заразившихся COVID-19 бьет рекорд четвертый день подряд Другие страны 03:37
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане В мире 03:11
"Лилль" обыграл "Лион" и сохранил лидерство в чемпионате Франции Спорт 02:45
Британия направила в Индию партию медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом Европа 02:16
Вертолет Ingenuity во время третьего полета на Марсе пролетел порядка 50 м В мире 01:53
"Аталанта" разгромила "Болонью" в чемпионате Италии Спорт 01:32
В Афганистане не менее 12 человек погибли при авиаударе и минометном обстреле Другие страны 01:15
Небо Грузии будет открыто для перевозчиков вакцины от коронавируса до 20 июля Грузия 01:08
В армии Израиля сообщили, что радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету Арабские страны 00:54
В мире за сутки выявили более 830 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 00:35
Глава МИД Ирана встретился с катарским коллегой в Дохе Политика 00:13
Исполняется 113 лет со дня рождения выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева Общество 00:01
Грузия и Болгария обсудили сотрудничество в сфере морского судоходства Транспорт 00:01
Первая партия казахстанской вакцины QAZVAC отгружена в регионы - минздрав РК Казахстан 25 апреля 23:53
В Нигерии убиты девять силовиков Другие страны 25 апреля 23:41
США срочно предоставят Индии средства для борьбы с COVID-19 Другие страны 25 апреля 23:22
У президентского дворца в столице Сомали слышна интенсивная стрельба Другие страны 25 апреля 23:07
Турция всегда готова обсудить правду о событиях 1915 года Турция 25 апреля 22:46
Франция направит в Индию партию кислородного оборудования для борьбы с пандемией Другие страны 25 апреля 22:18
Заявление президента США о событиях 1915 г. - серьезный удар по миру и стабильности в регионе - азербайджанский депутат Политика 25 апреля 21:53
Финал Кубка английской лиги: "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" Спорт 25 апреля 21:38
В Иране за сутки от коронавируса скончались более 400 человек Иран 25 апреля 21:32
Чемпионат Франции по футболу: "Монако" победил "Анже" Спорт 25 апреля 21:31
Раскрыты подробности пожара в больнице Багдада (Обновлено) Арабские страны 25 апреля 21:17
В ДТП с микроавтобусом в Джорджии погибли шесть человек США 25 апреля 20:58
878 067 человек провакцинировано в Казахстане Казахстан 25 апреля 20:31
Производство стали в Иране выросло на 11 % Иран 25 апреля 20:23
Гамкрелидзе: По всем прогнозам, пик распространения коронавируса в Грузии настанет в первые две недели мая Грузия 25 апреля 20:20
ТЮРКПА поддерживает предложение Турции по изучению событий 1915 г. Турция 25 апреля 19:43
В Нигерии 17 человек погибли в межобщинных стычках Другие страны 25 апреля 19:03
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 25 апреля 18:14
В Азербайджане выявлены 1 541 новый случай заражения COVID-19, выздоровели 2 245 человек Общество 25 апреля 18:08
Грузоперевозки ж/д транспортом в Азербайджане составили 3,8 млн тонн с начала года Транспорт 25 апреля 17:56
Высокая обеспеченность резервами положительно сказывается на суверенном рейтинге Азербайджана – Газпромбанк Финансы 25 апреля 17:55
Пользователи в США сообщают о неполадках в работе Twitter США 25 апреля 17:42
Умер дизайнер Альбер Эльбаз В мире 25 апреля 17:20
Мятежные армейские части вошли в столицу Сомали - СМИ Другие страны 25 апреля 16:42
В Индонезии обнаружили пропавшую подлодку Другие страны 25 апреля 16:11
Иран достиг самообеспечения бензином Иран 25 апреля 16:03
Грузия строит новый морской терминал в порту Поти Строительство 25 апреля 15:56
Россия намерена поставлять в Таджикистан высокотехнологичное оборудование Таджикистан 25 апреля 15:54
Глава МИД Литвы посетит с официальным визитом Азербайджан Политика 25 апреля 15:37
Три генерала азербайджанской армии уволены в запас Политика 25 апреля 15:29
Совместно с правоохранительными органами будут приниматься меры против лиц, совершающих негативные действия - TƏBİB Общество 25 апреля 15:21
В Турции произошли два землетрясения Турция 25 апреля 14:55
Азербайджан в 2020 г. вошел в десятку стран-импортеров российских автомобилей Транспорт 25 апреля 14:18
Азербайджанские военнослужащие успешно прошли курс обучения в Турции Политика 25 апреля 14:06
Село Гарагёль Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 25 апреля 13:51
ВВС Турции уничтожили позиции террористов на севере Ирака Турция 25 апреля 13:20
В России выявили 8 780 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 25 апреля 13:11
Представители «АзИз» почтили память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова (ФОТО) Общество 25 апреля 12:42
Завтра в Азербайджане будет до 28 градусов тепла Общество 25 апреля 12:29
Повышение роли предприятий МСБ в экономике Азербайджана является одним из приоритетов - Агентство Экономика 25 апреля 12:12
ВЭБ.РФ планирует профинансировать проекты в Узбекистане на 8 миллиардов долларов Узбекистан 25 апреля 11:51
Президент Индонезии объявил погибшей затонувшую подлодку с 53 военнослужащими на борту Другие страны 25 апреля 11:39
Никол Пашинян объявил об отставке с поста премьер-министра Армении Армения 25 апреля 11:08
В Грузии выявлено 1 250 новых случаев коронавируса, выздоровели 463 пациента Грузия 25 апреля 11:00
Иран - 10-й производитель стали в 1-м квартале 2021 года Иран 25 апреля 10:55
Заявление Байдена о событиях 1915 г. может и не быть рассчитано на долгосрочную стратегию – российский политолог Политика 25 апреля 10:29
Состоялся телефонный разговор между спикерами парламентов Азербайджана и Турции Политика 25 апреля 09:49
Село Шихбабалы Агдамского района (ВИДЕО) Политика 25 апреля 09:28
В Албании началось голосование на парламентских выборах Другие страны 25 апреля 09:26
Видеоматериал Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции об армянском терроре (ВИДЕО) Политика 25 апреля 09:11
Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля и защитил титул UFC Спорт 25 апреля 09:05
В Азербайджане выросло кредитование юрлиц в секторе недвижимости Финансы 25 апреля 08:45
Большинство расчетов в товарообороте Азербайджана произведено посредством СКВ Финансы 25 апреля 08:44
Гостаможня Азербайджана планирует использование процедуры eTIR на всех транспортных маршрутах Бизнес 25 апреля 08:44
США предоставят Индии дополнительную помощь в связи с ситуацией с коронавирусом США 25 апреля 08:39
Болельщики "Манчестер Юнайтед" сожгли флаг США в ходе протестов против Суперлиги Спорт 25 апреля 08:20
2 830 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 25 апреля 08:01
Минпромторг Ирана восстановит 1600 простаивающих предприятий в этом году Экономика 25 апреля 07:45
Все новости