Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,059 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 26 апреля 2021 г.: 23 апреля 2021 г.: 26 марта 2021 г.: 26 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,059 2,044 2,0261 1,8308 0,0150 0,0329 0,2282 1 российский рубль 0,0227 0,0225 0,0831 0,0228 0,0002 -0,0604 -0,0001 1 турецкая лира 0,2018 0,2043 1,2661 0,2435 -0,0025 -1,0643 -0,0417 1 австралийский доллар 1,3218 1,3147 0,1084 1,0808 0,0071 1,2134 0,2410 1 аргентинский песо 0,0183 0,0183 0,4533 0,0256 0 -0,4350 -0,0073 1 белорусский рубль 0,6641 0,6598 0,0162 0,6889 0,0043 0,6479 -0,0248 1 бразильский реал 0,3104 0,3121 2,4306 0,3071 -0,0017 -2,1202 0,0033 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,0229 0,4628 0 0,4399 0 1 южноафриканский ранд 0,1192 0,1189 0,2319 0,0889 0,0003 -0,1127 0,0303 100 южнокорейских вон 0,1528 0,1519 1,3174 0,1375 0,0009 -1,1646 0,0153 1 чешская крона 0,0797 0,079 0,0186 0,0666 0,0007 0,0611 0,0131 100 чилийских песо 0,2387 0,2405 0,6542 0,198 -0,0018 -0,4155 0,0407 1 китайский юань 0,262 0,2617 0,3057 0,24 0,0003 -0,0437 0,0220 1 датская крона 0,2769 0,2749 0,4628 0,2455 0,0020 -0,1859 0,0314 1 грузинский лари 0,4942 0,4933 0,1154 0,5321 0,0009 0,3788 -0,0379 1 гонконгский доллар 0,2191 0,219 0,1503 0,2193 0,0001 0,0688 -0,0002 1 индийская рупия 0,0227 0,0227 0,0775 0,0223 0 -0,0548 0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,3639 2,3565 0,2365 2,0998 0,0074 2,1274 0,2641 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,2611 0,011 0 -0,2494 0,0007 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,2725 0,004 0 -0,2685 0 1 шведская крона 0,203 0,2018 0,5101 0,1688 0,0012 -0,3071 0,0342 1 швейцарский франк 1,8635 1,8542 0,2189 1,7405 0,0093 1,6446 0,1230 1 израильский шекель 0,523 0,5214 0,0234 0,4813 0,0016 0,4996 0,0417 1 канадский доллар 1,3653 1,3629 2,3667 1,2081 0,0024 -1,0014 0,1572 1 кувейтский динар 5,6456 5,6453 0,0118 5,4729 0,0003 5,6338 0,1727 1 казахский тенге 0,004 0,0039 0,004 0,0039 0,0001 0 0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,02 0,1997 0,0211 0,0001 -0,1796 -0,0010 100 ливанских фунтов 0,1127 0,1124 1,8338 0,1123 0,0003 -1,7211 0,0004 1 малайзийский ринггит 0,4145 0,4138 0,5163 0,3892 0,0007 -0,1018 0,0253 1 мексиканский песо 0,0858 0,0855 1,361 0,0686 0,0003 -1,2752 0,0172 1 молдавская лея 0,0947 0,0946 5,6309 0,0924 0,0001 -5,5362 0,0023 1 египетский фунт 0,1083 0,1084 0,004 0,1079 -0,0001 0,1043 0,0004 1 норвежская крона 0,2055 0,2038 0,02 0,16 0,0017 0,1855 0,0455 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,1123 0,0168 0 -0,0962 -0,0007 1 польский злотый 0,4522 0,4477 0,413 0,4031 0,0045 0,0392 0,0491 1 сингапурский доллар 1,2831 1,2792 0,0955 1,1921 0,0039 1,1876 0,0910 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,1997 0,452 0 0,2536 0,0013 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,44 2,4394 0,4383 2,3111 0,0006 2,0017 0,1289 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0605 0,0598 0,0566 0,0003 0,0010 0,0042 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1505 0,1659 0 -0,0002 -0,0156 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0609 0,0608 0,0614 0,0627 0,0001 -0,0005 -0,0018 100 японских иен 1,579 1,5757 1,561 1,5792 0,0033 0,0180 -0,0002 1 новозеландский доллар 1,227 1,2198 1,2193 1,0187 0,0072 0,0077 0,2083

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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