Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Финансы 27 апреля 2021 10:25 (UTC+04:00)
Азербайджанская нефть незначительно подешевела

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери – Чираг – Гюнешли" (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 26 апреля составила 65,17 доллара за баррель, что на 0,26 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 64,53 доллара за баррель, что на 0,28 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 62,16 доллара за баррель, что на 0,27 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 апреля составила 65,56 доллара, что на 0,01 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 27 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@jafarov_zeyni

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