Минфин Азербайджана разместил на аукционе очередной транш среднесрочных облигаций

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 27 апреля 2021 года состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 30 миллионов манатов со сроком обращения 1 092 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 18 инвесторов подали 34 заявки в ценовом диапазоне от 96 манатов (9,05 процента) до 100,53 маната (7,3 процента).

В соответствии с решением министерства финансов, цена отсечения облигаций была определена на уровне 98,95 маната (7,9 процента), а средневзвешенная цена – 99,02 маната (7,87 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 148,62 миллиона манатов, а объем размещения – 45 миллионов манатов.

Срок погашения ценных бумаг – 23 апреля 2024 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 28 апреля 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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