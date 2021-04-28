Mastercard внесет вклад в расширение финансовой инклюзивности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Международная платежная система Mastercard продолжит сотрудничество с Азербайджаном в области расширения финансовой инклюзивности за счет использования технологических инноваций.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), в рамках работы, проводимой в этой области, между ЦБА и Mastercard был подписан меморандум о взаимопонимании с целью определения направлений взаимного сотрудничества в развитии цифровых платежей в Азербайджане.

По данным ведомства, новое стратегическое соглашение, подписанное в целях устойчивого развития цифровых платежей, предусматривает также поддержку внедрения инновационных платежных инструментов для субъектов малого и среднего предпринимательства, организацию семинаров и тренингов для различных групп для повышения доверия к безналичным платежам, осуществления обмена опытом в областях кибербезопасности, искусственного интеллекта и последних технологических тенденций.

Согласно информации, за прошедшие годы совместно с Mastercard, который выступил в качестве стратегического партнера Центрального банка, был реализован проект “Безналичный Азербайджан”, а также подписан ряд успешных проектов в рамках реализации “Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы”.

В рамках взаимного сотрудничества при поддержке соответствующих структур впервые в Азербайджане были реализованы такие проекты, как мультифункциональная “Образовательная смарт-карта” в сфере образования, бесконтактная оплата проезда картами в городах, выбранных в качестве пилотных. Наряду с этим, были организованы многочисленные кампании с целью стимулирования использования безналичных платежей и осуществлен ряд мероприятий по повышению информированности общественности о цифровых платежах.

Отметим, что Центральный банк поддерживает инициативы международных организаций в области расширения цифровых платежей в Азербайджане и уделяет внимание вопросам внедрения новейшего опыта в этом направлении.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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