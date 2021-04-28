В Азербайджане для бизнесменов проведены исследования внутреннего рынка в разных секторах

БАКУ /Trend/ - В целях поддержки создания новых продуктов и услуг субъектами микро-, малого и среднего предпринимательства, стимуляции конкурентоспособного производства в Азербайджане были проведены исследования внутреннего рынка в различных секторах.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), исследования внутреннего рынка, проведенные по инициативе Агентства, охватили такие сферы, как производство красок, оптических стекол, униформы и корпоративной одежды, мобильных холодильных складов, контейнеров для бытовых отходов, создание текстильной фабрики, реклама и др. Предприниматели, желающие начать или расширить свой бизнес в этих областях, могут ознакомиться с соответствующими исследованиями внутреннего рынка на веб-сайте Агентства по ссылке https://smb.gov.az/az/nav/daxili-bazar-arasdirmasi.

В отличие от исследования внутреннего рынка, проведенного на основании заявки предпринимателя, результаты исследования рынка, инициированного Агентством, предоставляются субъектам МСБ безвозмездно.

В 2021 году по инициативе Агентства планируется провести исследования внутреннего рынка и по другим направлениям.

Отметим, что государственная поддержка МСП для проведения исследования внутреннего рынка предоставляется с 2019 года, и ее оказывает Агентство по развитию малого и среднего бизнеса. В соответствии с утвержденными Президентом Азербайджана 29 мая 2019 года "Правилами оказания государственной поддержки исследований внутреннего рынка с целью стимулирования конкурентоспособного производства субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства" государством финансируются 80% стоимости каждого исследования внутреннего рынка, проводимого на основании заявки субъекта микробизнеса и 50% стоимости исследования, проводимого по запросу субъекта малого бизнеса. В целом размер финансовой поддержки на проведение одного исследования внутреннего рынка составляет до 20 тысяч манатов.

Для проведения исследования внутреннего рынка субъекты МСБ могут обратиться в Агентство напрямую, заполнив соответствующую форму заявки (http://bit.ly/3keYxo9), или в электронном виде через [email protected]. Для получения подробной информации можно обратиться в колл-центр "131" и по телефону (012) 404 04 01.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)