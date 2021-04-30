Правление ЦБ Азербайджана приняло решение оставить учетную ставку без изменений
БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение оставить учетную ставку на уровне 6,25 процента, сообщает в пятницу Trend с пресс-конференции ЦБА.
При этом верхний предел коридора процентных ставок оставлен на уровне 6,75 процента, а нижний предел - 5,75 процента.
Это решение было принято в свете значительных изменений в балансе рисков и выравнивания приоритетов для поддержки экономической деятельности и приближения к целям макроэкономической стабильности с периода последнего заседания Совета правления ЦБА по денежно-кредитной политике.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
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