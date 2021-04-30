Центробанк сохранил прогноз по инфляции в Азербайджане в целевом диапазоне

БАКУ /Trend/ - Инфляция в Азербайджане в течение 2021 года прогнозируется на уровне четырёх процентов.

Как сообщает в пятницуTrend, об этом на пресс-конференции сказал глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

«В первом квартале инфляция сформировалась на уровне 2,2%», - сказал он.

Наряду с этим, по словам главы ЦБ, несмотря на то, что инфляция в марте текущего года составила 4,1 процента, прогноз регулятора по диапазону инфляции не изменился, и каких-либо предпосылок, способных вывести инфляцию из целевого диапазона, не наблюдается.

Отметим, что правление Центрального банка Азербайджана приняло решение с сегодняшнего дня оставить учетную ставку на уровне 6,25 процента. Следующее рассмотрение пройдет 18 июня этого года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)