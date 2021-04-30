Манат за последнюю неделю апреля подешевел к евро и лире (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю апреля официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в пятницу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 19 апреля 1,7 26 апреля 1,7 20 апреля 1,7 27 апреля 1,7 21 апреля 1,7 28 апреля 1,7 22 апреля 1,7 29 апреля 1,7 23 апреля 1,7 30 апреля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0012 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0573 маната за евро, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте снизилась на 0,0137 маната (0,7 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 19 апреля 2,0328 26 апреля 2,059 20 апреля 2,0507 27 апреля 2,0525 21 апреля 2,0446 28 апреля 2,0529 22 апреля 2,0459 29 апреля 2,0618 23 апреля 2,044 30 апреля 2,0602 Средний курс за неделю 2,0436 Средний курс за неделю 2,0573

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0227 маната за российский рубль, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте выросла на 0,0004 маната (1,8 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 19 апреля 0,0223 26 апреля 0,0227 20 апреля 0,0223 27 апреля 0,0227 21 апреля 0,0221 28 апреля 0,0227 22 апреля 0,0222 29 апреля 0,0229 23 апреля 0,0225 30 апреля 0,0227 Средний курс за неделю 0,0223 Средний курс за неделю 0,0227

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0049 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2055 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте уменьшилась на 0,0027 маната (1,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 19 апреля 0,2101 26 апреля 0,2018 20 апреля 0,2099 27 апреля 0,2051 21 апреля 0,2094 28 апреля 0,2066 22 апреля 0,2073 29 апреля 0,2073 23 апреля 0,2043 30 апреля 0,2067 Средний курс за неделю 0,2082 Средний курс за неделю 0,2055

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni