Манат за последнюю неделю апреля подешевел к евро и лире (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю апреля официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в пятницу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
19 апреля
|
1,7
|
26 апреля
|
1,7
|
20 апреля
|
1,7
|
27 апреля
|
1,7
|
21 апреля
|
1,7
|
28 апреля
|
1,7
|
22 апреля
|
1,7
|
29 апреля
|
1,7
|
23 апреля
|
1,7
|
30 апреля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0012 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0573 маната за евро, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте снизилась на 0,0137 маната (0,7 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
19 апреля
|
2,0328
|
26 апреля
|
2,059
|
20 апреля
|
2,0507
|
27 апреля
|
2,0525
|
21 апреля
|
2,0446
|
28 апреля
|
2,0529
|
22 апреля
|
2,0459
|
29 апреля
|
2,0618
|
23 апреля
|
2,044
|
30 апреля
|
2,0602
|
Средний курс за неделю
|
2,0436
|
Средний курс за неделю
|
2,0573
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0227 маната за российский рубль, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте выросла на 0,0004 маната (1,8 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
19 апреля
|
0,0223
|
26 апреля
|
0,0227
|
20 апреля
|
0,0223
|
27 апреля
|
0,0227
|
21 апреля
|
0,0221
|
28 апреля
|
0,0227
|
22 апреля
|
0,0222
|
29 апреля
|
0,0229
|
23 апреля
|
0,0225
|
30 апреля
|
0,0227
|
Средний курс за неделю
|
0,0223
|
Средний курс за неделю
|
0,0227
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0049 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2055 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте уменьшилась на 0,0027 маната (1,3 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
19 апреля
|
0,2101
|
26 апреля
|
0,2018
|
20 апреля
|
0,2099
|
27 апреля
|
0,2051
|
21 апреля
|
0,2094
|
28 апреля
|
0,2066
|
22 апреля
|
0,2073
|
29 апреля
|
0,2073
|
23 апреля
|
0,2043
|
30 апреля
|
0,2067
|
Средний курс за неделю
|
0,2082
|
Средний курс за неделю
|
0,2055
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)
Twitter: @jafarov_zeyni