Манат за последнюю неделю апреля подешевел к евро и лире (ОБЗОР)

Финансы 30 апреля 2021 20:56 (UTC+04:00)
Манат за последнюю неделю апреля подешевел к евро и лире (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю апреля официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в пятницу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

19 апреля

1,7

26 апреля

1,7

20 апреля

1,7

27 апреля

1,7

21 апреля

1,7

28 апреля

1,7

22 апреля

1,7

29 апреля

1,7

23 апреля

1,7

30 апреля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0012 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0573 маната за евро, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте снизилась на 0,0137 маната (0,7 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро

19 апреля

2,0328

26 апреля

2,059

20 апреля

2,0507

27 апреля

2,0525

21 апреля

2,0446

28 апреля

2,0529

22 апреля

2,0459

29 апреля

2,0618

23 апреля

2,044

30 апреля

2,0602

Средний курс за неделю

2,0436

Средний курс за неделю

2,0573

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0227 маната за российский рубль, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте выросла на 0,0004 маната (1,8 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

19 апреля

0,0223

26 апреля

0,0227

20 апреля

0,0223

27 апреля

0,0227

21 апреля

0,0221

28 апреля

0,0227

22 апреля

0,0222

29 апреля

0,0229

23 апреля

0,0225

30 апреля

0,0227

Средний курс за неделю

0,0223

Средний курс за неделю

0,0227

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0049 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2055 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте уменьшилась на 0,0027 маната (1,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

19 апреля

0,2101

26 апреля

0,2018

20 апреля

0,2099

27 апреля

0,2051

21 апреля

0,2094

28 апреля

0,2066

22 апреля

0,2073

29 апреля

0,2073

23 апреля

0,2043

30 апреля

0,2067

Средний курс за неделю

0,2082

Средний курс за неделю

0,2055

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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