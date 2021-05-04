Власти Австралии выделят более $280 млн для укрепления биобезопасности страны

Правительство Австралии направит более $280 млн на дополнительные меры по обеспечению биобезопасности страны. Об этом во вторник сообщил премьер-министр Скотт Моррисон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, новый пакет инвестиций в размере 371 млн австралийских долларов ($288,2 млн) будет направлен на борьбу с инвазивными хищниками и растениями, угрожающими безопасности эндемичных экосистем континента, а также на противодействие болезням домашнего скота.

Моррисон также сообщил, что основные средства пакета будут направлены на программу контроля морских поставок ($75,2 млн), развитие системы оповещения и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере биобезопасности ($50 млн), мероприятия по ликвидации и предотвращению распространения в Австралии африканской чумы свиней ($45,5 млн), а также на модернизацию механизмов контроля над проникновением инвазивных микроорганизмов, растений и животных на территорию континента ($26,8 млн).