Минфин Азербайджана выставил на торги среднесрочные облигации на 10 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) восьмого мая 2021 года состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 10 миллионов манатов со сроком обращения 1 816 дней, сообщает в субботу Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 16 инвесторов подали 28 заявок в ценовом диапазоне от 80,71 маната (14,02 процента) до 99,6 маната (8,62 процента).

В соответствии с решением министерства финансов, цена отсечения облигаций была определена на уровне 98,06 маната (9,01 процента), а средневзвешенная цена – 98,44 маната (8,92 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 56,45 миллиона манатов, а объем размещения – 15 миллионов манатов.

Срок погашения ценных бумаг – 28 апреля 2026 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 16 мая 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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