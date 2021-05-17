Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0621 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 17 мая 2021 г.: 16 мая 2021 г.: 17 апреля 2021 г.: 17 мая 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0621 2,0641 2,0331 1,8369 -0,0020 0,0290 0,2252 1 российский рубль 0,023 0,023 0,0222 0,0231 0 0,0008 -0,0001 1 турецкая лира 0,2013 0,2012 0,2117 0,2462 0,0001 -0,0104 -0,0449 1 австралийский доллар 1,3172 1,3212 1,3149 1,0983 -0,0040 0,0023 0,2189 1 аргентинский песо 0,0181 0,0181 0,0183 0,0251 0 -0,0002 -0,0070 1 белорусский рубль 0,6746 0,6746 0,6522 0,6929 0 0,0224 -0,0183 1 бразильский реал 0,3224 0,3224 0,3027 0,2924 0 0,0197 0,0300 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,12 0,1203 0,1197 0,0921 -0,0003 0,0003 0,0279 100 южнокорейских вон 0,1499 0,1506 0,1521 0,1383 -0,0007 -0,0022 0,0116 1 чешская крона 0,081 0,0811 0,0784 0,0665 -0,0001 0,0026 0,0145 100 чилийских песо 0,2427 0,2427 0,2427 0,207 0 0 0,0357 1 китайский юань 0,264 0,2641 0,2603 0,2394 -0,0001 0,0037 0,0246 1 датская крона 0,2773 0,2776 0,2734 0,2464 -0,0003 0,0039 0,0309 1 грузинский лари 0,4982 0,4984 0,4956 0,5302 -0,0002 0,0026 -0,0320 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,2188 0,2193 0 0,0001 -0,0004 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0227 0,0225 0 0,0005 0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,3947 2,3964 2,3391 2,077 -0,0017 0,0556 0,3177 100 индонезийских рупий 0,0119 0,012 0,0116 0,0114 -0,0001 0,0003 0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2037 0,204 0,201 0,1734 -0,0003 0,0027 0,0303 1 швейцарский франк 1,8838 1,886 1,8427 1,7467 -0,0022 0,0411 0,1371 1 израильский шекель 0,5198 0,5198 0,5182 0,48 0 0,0016 0,0398 1 канадский доллар 1,4018 1,4044 1,3557 1,2108 -0,0026 0,0461 0,1910 1 кувейтский динар 5,6477 5,6477 5,6377 5,4954 0 0,0100 0,1523 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0039 0,004 0 0,0001 0 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,02 0,0221 0 0,0001 -0,0020 100 ливанских фунтов 0,1128 0,1127 0,1125 0,1126 0,0001 0,0003 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4112 0,4121 0,4119 0,3912 -0,0009 -0,0007 0,0200 1 мексиканский песо 0,0852 0,0856 0,0852 0,0712 -0,0004 0 0,0140 1 молдавская лея 0,0958 0,0958 0,0952 0,0953 0 0,0006 0,0005 1 египетский фунт 0,1085 0,1085 0,1084 0,108 0 0,0001 0,0005 1 норвежская крона 0,2059 0,2067 0,2025 0,1676 -0,0008 0,0034 0,0383 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0168 0 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4554 0,4556 0,4466 0,4029 -0,0002 0,0088 0,0525 1 сингапурский доллар 1,2729 1,276 1,273 1,1937 -0,0031 -0,0001 0,0792 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4525 0 0 0,0008 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4458 2,4458 2,4286 2,3098 0 0,0172 0,1360 1 тайваньский доллар 0,0606 0,0608 0,06 0,0568 -0,0002 0,0006 0,0038 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1503 0,1656 0 0 -0,0153 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0617 0,0617 0,0609 0,0637 0 0,0008 -0,0020 100 японских иен 1,5542 1,5546 1,5621 1,5856 -0,0004 -0,0079 -0,0314 1 новозеландский доллар 1,2264 1,2324 1,2176 1,0194 -0,0060 0,0088 0,2070

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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