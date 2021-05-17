Манат укрепился к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0621 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
17 мая 2021 г.:
|
16 мая 2021 г.:
|
17 апреля 2021 г.:
|
17 мая 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0621
|
2,0641
|
2,0331
|
1,8369
|
-0,0020
|
0,0290
|
0,2252
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,023
|
0,0222
|
0,0231
|
0
|
0,0008
|
-0,0001
|
1 турецкая лира
|
0,2013
|
0,2012
|
0,2117
|
0,2462
|
0,0001
|
-0,0104
|
-0,0449
|
1 австралийский доллар
|
1,3172
|
1,3212
|
1,3149
|
1,0983
|
-0,0040
|
0,0023
|
0,2189
|
1 аргентинский песо
|
0,0181
|
0,0181
|
0,0183
|
0,0251
|
0
|
-0,0002
|
-0,0070
|
1 белорусский рубль
|
0,6746
|
0,6746
|
0,6522
|
0,6929
|
0
|
0,0224
|
-0,0183
|
1 бразильский реал
|
0,3224
|
0,3224
|
0,3027
|
0,2924
|
0
|
0,0197
|
0,0300
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,12
|
0,1203
|
0,1197
|
0,0921
|
-0,0003
|
0,0003
|
0,0279
|
100 южнокорейских вон
|
0,1499
|
0,1506
|
0,1521
|
0,1383
|
-0,0007
|
-0,0022
|
0,0116
|
1 чешская крона
|
0,081
|
0,0811
|
0,0784
|
0,0665
|
-0,0001
|
0,0026
|
0,0145
|
100 чилийских песо
|
0,2427
|
0,2427
|
0,2427
|
0,207
|
0
|
0
|
0,0357
|
1 китайский юань
|
0,264
|
0,2641
|
0,2603
|
0,2394
|
-0,0001
|
0,0037
|
0,0246
|
1 датская крона
|
0,2773
|
0,2776
|
0,2734
|
0,2464
|
-0,0003
|
0,0039
|
0,0309
|
1 грузинский лари
|
0,4982
|
0,4984
|
0,4956
|
0,5302
|
-0,0002
|
0,0026
|
-0,0320
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2189
|
0,2188
|
0,2193
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0227
|
0,0225
|
0
|
0,0005
|
0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3947
|
2,3964
|
2,3391
|
2,077
|
-0,0017
|
0,0556
|
0,3177
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,012
|
0,0116
|
0,0114
|
-0,0001
|
0,0003
|
0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2037
|
0,204
|
0,201
|
0,1734
|
-0,0003
|
0,0027
|
0,0303
|
1 швейцарский франк
|
1,8838
|
1,886
|
1,8427
|
1,7467
|
-0,0022
|
0,0411
|
0,1371
|
1 израильский шекель
|
0,5198
|
0,5198
|
0,5182
|
0,48
|
0
|
0,0016
|
0,0398
|
1 канадский доллар
|
1,4018
|
1,4044
|
1,3557
|
1,2108
|
-0,0026
|
0,0461
|
0,1910
|
1 кувейтский динар
|
5,6477
|
5,6477
|
5,6377
|
5,4954
|
0
|
0,0100
|
0,1523
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0039
|
0,004
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,02
|
0,0221
|
0
|
0,0001
|
-0,0020
|
100 ливанских фунтов
|
0,1128
|
0,1127
|
0,1125
|
0,1126
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4112
|
0,4121
|
0,4119
|
0,3912
|
-0,0009
|
-0,0007
|
0,0200
|
1 мексиканский песо
|
0,0852
|
0,0856
|
0,0852
|
0,0712
|
-0,0004
|
0
|
0,0140
|
1 молдавская лея
|
0,0958
|
0,0958
|
0,0952
|
0,0953
|
0
|
0,0006
|
0,0005
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1085
|
0,1084
|
0,108
|
0
|
0,0001
|
0,0005
|
1 норвежская крона
|
0,2059
|
0,2067
|
0,2025
|
0,1676
|
-0,0008
|
0,0034
|
0,0383
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0168
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4554
|
0,4556
|
0,4466
|
0,4029
|
-0,0002
|
0,0088
|
0,0525
|
1 сингапурский доллар
|
1,2729
|
1,276
|
1,273
|
1,1937
|
-0,0031
|
-0,0001
|
0,0792
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4525
|
0
|
0
|
0,0008
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4458
|
2,4458
|
2,4286
|
2,3098
|
0
|
0,0172
|
0,1360
|
1 тайваньский доллар
|
0,0606
|
0,0608
|
0,06
|
0,0568
|
-0,0002
|
0,0006
|
0,0038
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1656
|
0
|
0
|
-0,0153
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0617
|
0,0617
|
0,0609
|
0,0637
|
0
|
0,0008
|
-0,0020
|
100 японских иен
|
1,5542
|
1,5546
|
1,5621
|
1,5856
|
-0,0004
|
-0,0079
|
-0,0314
|
1 новозеландский доллар
|
1,2264
|
1,2324
|
1,2176
|
1,0194
|
-0,0060
|
0,0088
|
0,2070
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni