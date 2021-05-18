Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 18 мая 2021 09:49 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0681 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

18 мая 2021 г.:

17 мая 2021 г.:

18 апреля 2021 г.:

18 мая 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0681

2,0621

2,0331

1,8395

0,0060

0,0350

0,2286

1 российский рубль

0,0231

0,023

0,0222

0,0232

0,0001

0,0009

-0,0001

1 турецкая лира

0,2042

0,2013

0,2117

0,2467

0,0029

-0,0075

-0,0425

1 австралийский доллар

1,3247

1,3172

1,3149

1,0948

0,0075

0,0098

0,2299

1 аргентинский песо

0,0181

0,0181

0,0183

0,0251

0

-0,0002

-0,0070

1 белорусский рубль

0,6714

0,6746

0,6522

0,6943

-0,0032

0,0192

-0,0229

1 бразильский реал

0,3223

0,3224

0,3027

0,2903

-0,0001

0,0196

0,0320

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1209

0,12

0,1197

0,0918

0,0009

0,0012

0,0291

100 южнокорейских вон

0,1502

0,1499

0,1521

0,1381

0,0003

-0,0019

0,0121

1 чешская крона

0,0814

0,081

0,0784

0,0665

0,0004

0,0030

0,0149

100 чилийских песо

0,2372

0,2427

0,2427

0,2057

-0,0055

-0,0055

0,0315

1 китайский юань

0,2645

0,264

0,2603

0,2391

0,0005

0,0042

0,0254

1 датская крона

0,2781

0,2773

0,2734

0,2467

0,0008

0,0047

0,0314

1 грузинский лари

0,5011

0,4982

0,4956

0,5307

0,0029

0,0055

-0,0296

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2189

0,2188

0,2193

0

0,0001

-0,0004

1 индийская рупия

0,0232

0,0232

0,0227

0,0224

0

0,0005

0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,4092

2,3947

2,3391

2,0566

0,0145

0,0701

0,3526

100 индонезийских рупий

0,0119

0,0119

0,0116

0,0114

0

0,0003

0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2043

0,2037

0,201

0,1727

0,0006

0,0033

0,0316

1 швейцарский франк

1,8842

1,8838

1,8427

1,7494

0,0004

0,0415

0,1348

1 израильский шекель

0,5189

0,5198

0,5182

0,4812

-0,0009

0,0007

0,0377

1 канадский доллар

1,4117

1,4018

1,3557

1,2075

0,0099

0,0560

0,2042

1 кувейтский динар

5,6489

5,6477

5,6377

5,4957

0,0012

0,0112

0,1532

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0039

0,0041

0

0,0001

-0,0001

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,02

0,0221

0

0,0001

-0,0020

100 ливанских фунтов

0,112

0,1128

0,1125

0,1125

-0,0008

-0,0005

-0,0005

1 малайзийский ринггит

0,412

0,4112

0,4119

0,3904

0,0008

0,0001

0,0216

1 мексиканский песо

0,086

0,0852

0,0852

0,0713

0,0008

0,0008

0,0147

1 молдавская лея

0,0957

0,0958

0,0952

0,0955

-0,0001

0,0005

0,0002

1 египетский фунт

0,1082

0,1085

0,1084

0,108

-0,0003

-0,0002

0,0002

1 норвежская крона

0,2062

0,2059

0,2025

0,1666

0,0003

0,0037

0,0396

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0162

0,0168

0

-0,0001

-0,0007

1 польский злотый

0,4567

0,4554

0,4466

0,4029

0,0013

0,0101

0,0538

1 сингапурский доллар

1,2763

1,2729

1,273

1,1924

0,0034

0,0033

0,0839

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4524

0

0

0,0009

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4499

2,4458

2,4286

2,311

0,0041

0,0213

0,1389

1 тайваньский доллар

0,0608

0,0606

0,06

0,0568

0,0002

0,0008

0,0040

1 таджикский сомони

0,1504

0,1503

0,1503

0,1656

0,0001

0,0001

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0617

0,0617

0,0609

0,0637

0

0,0008

-0,0020

100 японских иен

1,5566

1,5542

1,5621

1,5869

0,0024

-0,0055

-0,0303

1 новозеландский доллар

1,23

1,2264

1,2176

1,0119

0,0036

0,0124

0,2181

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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