Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0681 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
18 мая 2021 г.:
|
17 мая 2021 г.:
|
18 апреля 2021 г.:
|
18 мая 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0681
|
2,0621
|
2,0331
|
1,8395
|
0,0060
|
0,0350
|
0,2286
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,023
|
0,0222
|
0,0232
|
0,0001
|
0,0009
|
-0,0001
|
1 турецкая лира
|
0,2042
|
0,2013
|
0,2117
|
0,2467
|
0,0029
|
-0,0075
|
-0,0425
|
1 австралийский доллар
|
1,3247
|
1,3172
|
1,3149
|
1,0948
|
0,0075
|
0,0098
|
0,2299
|
1 аргентинский песо
|
0,0181
|
0,0181
|
0,0183
|
0,0251
|
0
|
-0,0002
|
-0,0070
|
1 белорусский рубль
|
0,6714
|
0,6746
|
0,6522
|
0,6943
|
-0,0032
|
0,0192
|
-0,0229
|
1 бразильский реал
|
0,3223
|
0,3224
|
0,3027
|
0,2903
|
-0,0001
|
0,0196
|
0,0320
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1209
|
0,12
|
0,1197
|
0,0918
|
0,0009
|
0,0012
|
0,0291
|
100 южнокорейских вон
|
0,1502
|
0,1499
|
0,1521
|
0,1381
|
0,0003
|
-0,0019
|
0,0121
|
1 чешская крона
|
0,0814
|
0,081
|
0,0784
|
0,0665
|
0,0004
|
0,0030
|
0,0149
|
100 чилийских песо
|
0,2372
|
0,2427
|
0,2427
|
0,2057
|
-0,0055
|
-0,0055
|
0,0315
|
1 китайский юань
|
0,2645
|
0,264
|
0,2603
|
0,2391
|
0,0005
|
0,0042
|
0,0254
|
1 датская крона
|
0,2781
|
0,2773
|
0,2734
|
0,2467
|
0,0008
|
0,0047
|
0,0314
|
1 грузинский лари
|
0,5011
|
0,4982
|
0,4956
|
0,5307
|
0,0029
|
0,0055
|
-0,0296
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2189
|
0,2188
|
0,2193
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0227
|
0,0224
|
0
|
0,0005
|
0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,4092
|
2,3947
|
2,3391
|
2,0566
|
0,0145
|
0,0701
|
0,3526
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0116
|
0,0114
|
0
|
0,0003
|
0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2043
|
0,2037
|
0,201
|
0,1727
|
0,0006
|
0,0033
|
0,0316
|
1 швейцарский франк
|
1,8842
|
1,8838
|
1,8427
|
1,7494
|
0,0004
|
0,0415
|
0,1348
|
1 израильский шекель
|
0,5189
|
0,5198
|
0,5182
|
0,4812
|
-0,0009
|
0,0007
|
0,0377
|
1 канадский доллар
|
1,4117
|
1,4018
|
1,3557
|
1,2075
|
0,0099
|
0,0560
|
0,2042
|
1 кувейтский динар
|
5,6489
|
5,6477
|
5,6377
|
5,4957
|
0,0012
|
0,0112
|
0,1532
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0039
|
0,0041
|
0
|
0,0001
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,02
|
0,0221
|
0
|
0,0001
|
-0,0020
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
0,1128
|
0,1125
|
0,1125
|
-0,0008
|
-0,0005
|
-0,0005
|
1 малайзийский ринггит
|
0,412
|
0,4112
|
0,4119
|
0,3904
|
0,0008
|
0,0001
|
0,0216
|
1 мексиканский песо
|
0,086
|
0,0852
|
0,0852
|
0,0713
|
0,0008
|
0,0008
|
0,0147
|
1 молдавская лея
|
0,0957
|
0,0958
|
0,0952
|
0,0955
|
-0,0001
|
0,0005
|
0,0002
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1085
|
0,1084
|
0,108
|
-0,0003
|
-0,0002
|
0,0002
|
1 норвежская крона
|
0,2062
|
0,2059
|
0,2025
|
0,1666
|
0,0003
|
0,0037
|
0,0396
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0168
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4567
|
0,4554
|
0,4466
|
0,4029
|
0,0013
|
0,0101
|
0,0538
|
1 сингапурский доллар
|
1,2763
|
1,2729
|
1,273
|
1,1924
|
0,0034
|
0,0033
|
0,0839
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4524
|
0
|
0
|
0,0009
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4499
|
2,4458
|
2,4286
|
2,311
|
0,0041
|
0,0213
|
0,1389
|
1 тайваньский доллар
|
0,0608
|
0,0606
|
0,06
|
0,0568
|
0,0002
|
0,0008
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1656
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0617
|
0,0617
|
0,0609
|
0,0637
|
0
|
0,0008
|
-0,0020
|
100 японских иен
|
1,5566
|
1,5542
|
1,5621
|
1,5869
|
0,0024
|
-0,0055
|
-0,0303
|
1 новозеландский доллар
|
1,23
|
1,2264
|
1,2176
|
1,0119
|
0,0036
|
0,0124
|
0,2181
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni