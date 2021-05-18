Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0681 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 18 мая 2021 г.: 17 мая 2021 г.: 18 апреля 2021 г.: 18 мая 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0681 2,0621 2,0331 1,8395 0,0060 0,0350 0,2286 1 российский рубль 0,0231 0,023 0,0222 0,0232 0,0001 0,0009 -0,0001 1 турецкая лира 0,2042 0,2013 0,2117 0,2467 0,0029 -0,0075 -0,0425 1 австралийский доллар 1,3247 1,3172 1,3149 1,0948 0,0075 0,0098 0,2299 1 аргентинский песо 0,0181 0,0181 0,0183 0,0251 0 -0,0002 -0,0070 1 белорусский рубль 0,6714 0,6746 0,6522 0,6943 -0,0032 0,0192 -0,0229 1 бразильский реал 0,3223 0,3224 0,3027 0,2903 -0,0001 0,0196 0,0320 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1209 0,12 0,1197 0,0918 0,0009 0,0012 0,0291 100 южнокорейских вон 0,1502 0,1499 0,1521 0,1381 0,0003 -0,0019 0,0121 1 чешская крона 0,0814 0,081 0,0784 0,0665 0,0004 0,0030 0,0149 100 чилийских песо 0,2372 0,2427 0,2427 0,2057 -0,0055 -0,0055 0,0315 1 китайский юань 0,2645 0,264 0,2603 0,2391 0,0005 0,0042 0,0254 1 датская крона 0,2781 0,2773 0,2734 0,2467 0,0008 0,0047 0,0314 1 грузинский лари 0,5011 0,4982 0,4956 0,5307 0,0029 0,0055 -0,0296 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,2188 0,2193 0 0,0001 -0,0004 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0227 0,0224 0 0,0005 0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,4092 2,3947 2,3391 2,0566 0,0145 0,0701 0,3526 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0116 0,0114 0 0,0003 0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2043 0,2037 0,201 0,1727 0,0006 0,0033 0,0316 1 швейцарский франк 1,8842 1,8838 1,8427 1,7494 0,0004 0,0415 0,1348 1 израильский шекель 0,5189 0,5198 0,5182 0,4812 -0,0009 0,0007 0,0377 1 канадский доллар 1,4117 1,4018 1,3557 1,2075 0,0099 0,0560 0,2042 1 кувейтский динар 5,6489 5,6477 5,6377 5,4957 0,0012 0,0112 0,1532 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0039 0,0041 0 0,0001 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,02 0,0221 0 0,0001 -0,0020 100 ливанских фунтов 0,112 0,1128 0,1125 0,1125 -0,0008 -0,0005 -0,0005 1 малайзийский ринггит 0,412 0,4112 0,4119 0,3904 0,0008 0,0001 0,0216 1 мексиканский песо 0,086 0,0852 0,0852 0,0713 0,0008 0,0008 0,0147 1 молдавская лея 0,0957 0,0958 0,0952 0,0955 -0,0001 0,0005 0,0002 1 египетский фунт 0,1082 0,1085 0,1084 0,108 -0,0003 -0,0002 0,0002 1 норвежская крона 0,2062 0,2059 0,2025 0,1666 0,0003 0,0037 0,0396 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0168 0 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4567 0,4554 0,4466 0,4029 0,0013 0,0101 0,0538 1 сингапурский доллар 1,2763 1,2729 1,273 1,1924 0,0034 0,0033 0,0839 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4524 0 0 0,0009 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4499 2,4458 2,4286 2,311 0,0041 0,0213 0,1389 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0606 0,06 0,0568 0,0002 0,0008 0,0040 1 таджикский сомони 0,1504 0,1503 0,1503 0,1656 0,0001 0,0001 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0617 0,0617 0,0609 0,0637 0 0,0008 -0,0020 100 японских иен 1,5566 1,5542 1,5621 1,5869 0,0024 -0,0055 -0,0303 1 новозеландский доллар 1,23 1,2264 1,2176 1,0119 0,0036 0,0124 0,2181

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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