Бакинская фондовая биржа провела размещение очередного транша облигаций минфина

Финансы 18 мая 2021 16:42 (UTC+04:00)
Бакинская фондовая биржа провела размещение очередного транша облигаций минфина

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 18 мая 2021 года состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 40 миллионов манатов со сроком обращения 728 дней, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 18 инвесторов подали 32 заявки в ценовом диапазоне от 91,34 маната (12 процентов) до 101,48 маната (6,2 процента).

В соответствии с решением министерства финансов, цена отсечения облигаций была определена на уровне 100,92 маната (6,5 процента), а средневзвешенная цена – 100,93 маната (6,5 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 228,74 миллиона манатов, а объем размещения – 60 миллионов манатов.

Срок погашения ценных бумаг – 16 мая 2023 года.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 19 мая 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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