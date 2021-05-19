Евро подорожал к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 мая установлен на уровне 1,7 и 2,08 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
19 мая 2021 г.:
|
18 мая 2021 г.:
|
19 апреля 2021 г.:
|
19 мая 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,08
|
2,0681
|
2,0328
|
1,8548
|
0,0119
|
0,0472
|
0,2252
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0223
|
0,0234
|
0
|
0,0008
|
-0,0003
|
1 турецкая лира
|
0,2032
|
0,2042
|
0,2101
|
0,2472
|
-0,0010
|
-0,0069
|
-0,0440
|
1 австралийский доллар
|
1,3251
|
1,3247
|
1,3151
|
1,1097
|
0,0004
|
0,0100
|
0,2154
|
1 аргентинский песо
|
0,0181
|
0,0181
|
0,0183
|
0,0251
|
0
|
-0,0002
|
-0,0070
|
1 белорусский рубль
|
0,6755
|
0,6714
|
0,6551
|
0,6982
|
0,0041
|
0,0204
|
-0,0227
|
1 бразильский реал
|
0,3231
|
0,3223
|
0,3042
|
0,2974
|
0,0008
|
0,0189
|
0,0257
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1213
|
0,1209
|
0,1192
|
0,0926
|
0,0004
|
0,0021
|
0,0287
|
100 южнокорейских вон
|
0,1509
|
0,1502
|
0,1519
|
0,1386
|
0,0007
|
-0,0010
|
0,0123
|
1 чешская крона
|
0,0819
|
0,0814
|
0,0785
|
0,0671
|
0,0005
|
0,0034
|
0,0148
|
100 чилийских песо
|
0,2386
|
0,2372
|
0,2415
|
0,2071
|
0,0014
|
-0,0029
|
0,0315
|
1 китайский юань
|
0,2645
|
0,2645
|
0,2605
|
0,2391
|
0
|
0,0040
|
0,0254
|
1 датская крона
|
0,2797
|
0,2781
|
0,2734
|
0,2488
|
0,0016
|
0,0063
|
0,0309
|
1 грузинский лари
|
0,5018
|
0,5011
|
0,4956
|
0,531
|
0,0007
|
0,0062
|
-0,0292
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2189
|
0,2188
|
0,2193
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0227
|
0,0224
|
0,0001
|
0,0006
|
0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,4132
|
2,4092
|
2,3538
|
2,0749
|
0,0040
|
0,0594
|
0,3383
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0117
|
0,0115
|
0
|
0,0002
|
0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2055
|
0,2043
|
0,2009
|
0,175
|
0,0012
|
0,0046
|
0,0305
|
1 швейцарский франк
|
1,8951
|
1,8842
|
1,8465
|
1,7485
|
0,0109
|
0,0486
|
0,1466
|
1 израильский шекель
|
0,5227
|
0,5189
|
0,5184
|
0,4819
|
0,0038
|
0,0043
|
0,0408
|
1 канадский доллар
|
1,4089
|
1,4117
|
1,3592
|
1,2189
|
-0,0028
|
0,0497
|
0,1900
|
1 кувейтский динар
|
5,6519
|
5,6489
|
5,6388
|
5,5007
|
0,0030
|
0,0131
|
0,1512
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0039
|
0,0041
|
0
|
0,0001
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0201
|
0,02
|
0,0222
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0020
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,112
|
0,1122
|
0,1135
|
0,0005
|
0,0003
|
-0,0010
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4121
|
0,412
|
0,4117
|
0,3908
|
0,0001
|
0,0004
|
0,0213
|
1 мексиканский песо
|
0,0856
|
0,086
|
0,0854
|
0,0718
|
-0,0004
|
0,0002
|
0,0138
|
1 молдавская лея
|
0,0956
|
0,0957
|
0,0949
|
0,0954
|
-0,0001
|
0,0007
|
0,0002
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1082
|
0,1084
|
0,1077
|
0,0003
|
0,0001
|
0,0008
|
1 норвежская крона
|
0,2065
|
0,2062
|
0,2028
|
0,1694
|
0,0003
|
0,0037
|
0,0371
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0168
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4597
|
0,4567
|
0,447
|
0,4064
|
0,0030
|
0,0127
|
0,0533
|
1 сингапурский доллар
|
1,2793
|
1,2763
|
1,2753
|
1,1982
|
0,0030
|
0,0040
|
0,0811
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4525
|
0
|
0
|
0,0008
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,455
|
2,4499
|
2,4311
|
2,309
|
0,0051
|
0,0239
|
0,1460
|
1 тайваньский доллар
|
0,061
|
0,0608
|
0,0603
|
0,0568
|
0,0002
|
0,0007
|
0,0042
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1503
|
0,1656
|
0
|
0,0001
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,062
|
0,0617
|
0,0607
|
0,064
|
0,0003
|
0,0013
|
-0,0020
|
100 японских иен
|
1,5609
|
1,5566
|
1,5644
|
1,5822
|
0,0043
|
-0,0035
|
-0,0213
|
1 новозеландский доллар
|
1,2305
|
1,23
|
1,2144
|
1,0281
|
0,0005
|
0,0161
|
0,2024
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni