Евро подорожал к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 мая установлен на уровне 1,7 и 2,08 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 19 мая 2021 г.: 18 мая 2021 г.: 19 апреля 2021 г.: 19 мая 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,08 2,0681 2,0328 1,8548 0,0119 0,0472 0,2252 1 российский рубль 0,0231 0,0231 0,0223 0,0234 0 0,0008 -0,0003 1 турецкая лира 0,2032 0,2042 0,2101 0,2472 -0,0010 -0,0069 -0,0440 1 австралийский доллар 1,3251 1,3247 1,3151 1,1097 0,0004 0,0100 0,2154 1 аргентинский песо 0,0181 0,0181 0,0183 0,0251 0 -0,0002 -0,0070 1 белорусский рубль 0,6755 0,6714 0,6551 0,6982 0,0041 0,0204 -0,0227 1 бразильский реал 0,3231 0,3223 0,3042 0,2974 0,0008 0,0189 0,0257 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1213 0,1209 0,1192 0,0926 0,0004 0,0021 0,0287 100 южнокорейских вон 0,1509 0,1502 0,1519 0,1386 0,0007 -0,0010 0,0123 1 чешская крона 0,0819 0,0814 0,0785 0,0671 0,0005 0,0034 0,0148 100 чилийских песо 0,2386 0,2372 0,2415 0,2071 0,0014 -0,0029 0,0315 1 китайский юань 0,2645 0,2645 0,2605 0,2391 0 0,0040 0,0254 1 датская крона 0,2797 0,2781 0,2734 0,2488 0,0016 0,0063 0,0309 1 грузинский лари 0,5018 0,5011 0,4956 0,531 0,0007 0,0062 -0,0292 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,2188 0,2193 0 0,0001 -0,0004 1 индийская рупия 0,0233 0,0232 0,0227 0,0224 0,0001 0,0006 0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,4132 2,4092 2,3538 2,0749 0,0040 0,0594 0,3383 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0117 0,0115 0 0,0002 0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2055 0,2043 0,2009 0,175 0,0012 0,0046 0,0305 1 швейцарский франк 1,8951 1,8842 1,8465 1,7485 0,0109 0,0486 0,1466 1 израильский шекель 0,5227 0,5189 0,5184 0,4819 0,0038 0,0043 0,0408 1 канадский доллар 1,4089 1,4117 1,3592 1,2189 -0,0028 0,0497 0,1900 1 кувейтский динар 5,6519 5,6489 5,6388 5,5007 0,0030 0,0131 0,1512 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0039 0,0041 0 0,0001 -0,0001 1 киргизский сом 0,0202 0,0201 0,02 0,0222 0,0001 0,0002 -0,0020 100 ливанских фунтов 0,1125 0,112 0,1122 0,1135 0,0005 0,0003 -0,0010 1 малайзийский ринггит 0,4121 0,412 0,4117 0,3908 0,0001 0,0004 0,0213 1 мексиканский песо 0,0856 0,086 0,0854 0,0718 -0,0004 0,0002 0,0138 1 молдавская лея 0,0956 0,0957 0,0949 0,0954 -0,0001 0,0007 0,0002 1 египетский фунт 0,1085 0,1082 0,1084 0,1077 0,0003 0,0001 0,0008 1 норвежская крона 0,2065 0,2062 0,2028 0,1694 0,0003 0,0037 0,0371 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0168 0 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4597 0,4567 0,447 0,4064 0,0030 0,0127 0,0533 1 сингапурский доллар 1,2793 1,2763 1,2753 1,1982 0,0030 0,0040 0,0811 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4525 0 0 0,0008 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,455 2,4499 2,4311 2,309 0,0051 0,0239 0,1460 1 тайваньский доллар 0,061 0,0608 0,0603 0,0568 0,0002 0,0007 0,0042 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1503 0,1656 0 0,0001 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,062 0,0617 0,0607 0,064 0,0003 0,0013 -0,0020 100 японских иен 1,5609 1,5566 1,5644 1,5822 0,0043 -0,0035 -0,0213 1 новозеландский доллар 1,2305 1,23 1,2144 1,0281 0,0005 0,0161 0,2024

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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