Евро подорожал к манату

Финансы 19 мая 2021 09:40 (UTC+04:00)
Евро подорожал к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 мая установлен на уровне 1,7 и 2,08 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

19 мая 2021 г.:

18 мая 2021 г.:

19 апреля 2021 г.:

19 мая 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,08

2,0681

2,0328

1,8548

0,0119

0,0472

0,2252

1 российский рубль

0,0231

0,0231

0,0223

0,0234

0

0,0008

-0,0003

1 турецкая лира

0,2032

0,2042

0,2101

0,2472

-0,0010

-0,0069

-0,0440

1 австралийский доллар

1,3251

1,3247

1,3151

1,1097

0,0004

0,0100

0,2154

1 аргентинский песо

0,0181

0,0181

0,0183

0,0251

0

-0,0002

-0,0070

1 белорусский рубль

0,6755

0,6714

0,6551

0,6982

0,0041

0,0204

-0,0227

1 бразильский реал

0,3231

0,3223

0,3042

0,2974

0,0008

0,0189

0,0257

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1213

0,1209

0,1192

0,0926

0,0004

0,0021

0,0287

100 южнокорейских вон

0,1509

0,1502

0,1519

0,1386

0,0007

-0,0010

0,0123

1 чешская крона

0,0819

0,0814

0,0785

0,0671

0,0005

0,0034

0,0148

100 чилийских песо

0,2386

0,2372

0,2415

0,2071

0,0014

-0,0029

0,0315

1 китайский юань

0,2645

0,2645

0,2605

0,2391

0

0,0040

0,0254

1 датская крона

0,2797

0,2781

0,2734

0,2488

0,0016

0,0063

0,0309

1 грузинский лари

0,5018

0,5011

0,4956

0,531

0,0007

0,0062

-0,0292

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2189

0,2188

0,2193

0

0,0001

-0,0004

1 индийская рупия

0,0233

0,0232

0,0227

0,0224

0,0001

0,0006

0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,4132

2,4092

2,3538

2,0749

0,0040

0,0594

0,3383

100 индонезийских рупий

0,0119

0,0119

0,0117

0,0115

0

0,0002

0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2055

0,2043

0,2009

0,175

0,0012

0,0046

0,0305

1 швейцарский франк

1,8951

1,8842

1,8465

1,7485

0,0109

0,0486

0,1466

1 израильский шекель

0,5227

0,5189

0,5184

0,4819

0,0038

0,0043

0,0408

1 канадский доллар

1,4089

1,4117

1,3592

1,2189

-0,0028

0,0497

0,1900

1 кувейтский динар

5,6519

5,6489

5,6388

5,5007

0,0030

0,0131

0,1512

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0039

0,0041

0

0,0001

-0,0001

1 киргизский сом

0,0202

0,0201

0,02

0,0222

0,0001

0,0002

-0,0020

100 ливанских фунтов

0,1125

0,112

0,1122

0,1135

0,0005

0,0003

-0,0010

1 малайзийский ринггит

0,4121

0,412

0,4117

0,3908

0,0001

0,0004

0,0213

1 мексиканский песо

0,0856

0,086

0,0854

0,0718

-0,0004

0,0002

0,0138

1 молдавская лея

0,0956

0,0957

0,0949

0,0954

-0,0001

0,0007

0,0002

1 египетский фунт

0,1085

0,1082

0,1084

0,1077

0,0003

0,0001

0,0008

1 норвежская крона

0,2065

0,2062

0,2028

0,1694

0,0003

0,0037

0,0371

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0162

0,0168

0

-0,0001

-0,0007

1 польский злотый

0,4597

0,4567

0,447

0,4064

0,0030

0,0127

0,0533

1 сингапурский доллар

1,2793

1,2763

1,2753

1,1982

0,0030

0,0040

0,0811

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4525

0

0

0,0008

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,455

2,4499

2,4311

2,309

0,0051

0,0239

0,1460

1 тайваньский доллар

0,061

0,0608

0,0603

0,0568

0,0002

0,0007

0,0042

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1503

0,1656

0

0,0001

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,062

0,0617

0,0607

0,064

0,0003

0,0013

-0,0020

100 японских иен

1,5609

1,5566

1,5644

1,5822

0,0043

-0,0035

-0,0213

1 новозеландский доллар

1,2305

1,23

1,2144

1,0281

0,0005

0,0161

0,2024

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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