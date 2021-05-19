ЦБ Азербайджана выставил на аукцион ноты на 100 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выставил на аукцион, состоявшийся на Бакинской фондовой бирже 19 мая 2021 года, краткосрочные ноты на сумму 100 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу, в ходе аукциона 18 инвесторами были представлены 28 заказов в ценовом диапазоне до 99,55 маната (5,76 процента).

Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций и средневзвешенная цена сформировалась на уровне 99,55 маната (5,76 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 738,8 миллиона манатов, а объем размещенных нот – 100 миллионов манатов, что демонстрирует превышение спроса над предложением более чем в семь раз.

Дата погашения назначена на 16 июня 2021 года.

Напомним, что, начиная с 2021 года, для регулирования ликвидности используются в основном аукционы по размещению нот Центробанка. Основная причина, по которой аукционы по нотам являются предпочтительнее, чем депозитные, заключается в дальнейшем развитии межбанковского денежного рынка.

Отметим, что краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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