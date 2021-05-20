Манат укрепился к евро и турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0709 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), на четверг:

Курсы валют: 20 мая 2021 г.: 19 мая 2021 г.: 20 апреля 2021 г.: 20 мая 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0709 2,08 2,0507 1,86 -0,0091 0,0202 0,2109 1 российский рубль 0,0231 0,0231 0,0223 0,0235 0 0,0008 -0,0004 1 турецкая лира 0,202 0,2032 0,2099 0,2504 -0,0012 -0,0079 -0,0484 1 австралийский доллар 1,3162 1,3251 1,3252 1,1127 -0,0089 -0,0090 0,2035 1 аргентинский песо 0,018 0,0181 0,0183 0,025 -0,0001 -0,0003 -0,0070 1 белорусский рубль 0,6766 0,6755 0,6558 0,7045 0,0011 0,0208 -0,0279 1 бразильский реал 0,3201 0,3231 0,3064 0,2954 -0,0030 0,0137 0,0247 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1208 0,1213 0,1198 0,0929 -0,0005 0,0010 0,0279 100 южнокорейских вон 0,1502 0,1509 0,1529 0,1382 -0,0007 -0,0027 0,0120 1 чешская крона 0,0813 0,0819 0,0791 0,0677 -0,0006 0,0022 0,0136 100 чилийских песо 0,2387 0,2386 0,2423 0,2078 0,0001 -0,0036 0,0309 1 китайский юань 0,264 0,2645 0,2617 0,2392 -0,0005 0,0023 0,0248 1 датская крона 0,2785 0,2797 0,2758 0,2495 -0,0012 0,0027 0,0290 1 грузинский лари 0,505 0,5018 0,4944 0,5306 0,0032 0,0106 -0,0256 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,2189 0,2193 0 0 -0,0004 1 индийская рупия 0,0232 0,0233 0,0228 0,0224 -0,0001 0,0004 0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,3995 2,4132 2,3797 2,0844 -0,0137 0,0198 0,3151 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0119 0,0117 0,0116 -0,0001 0,0001 0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2037 0,2055 0,2028 0,1758 -0,0018 0,0009 0,0279 1 швейцарский франк 1,8813 1,8951 1,8593 1,7527 -0,0138 0,0220 0,1286 1 израильский шекель 0,52 0,5227 0,5216 0,4838 -0,0027 -0,0016 0,0362 1 канадский доллар 1,4039 1,4089 1,3607 1,2204 -0,0050 0,0432 0,1835 1 кувейтский динар 5,6537 5,6519 5,6423 5,5046 0,0018 0,0114 0,1491 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0201 0,0223 0 0,0001 -0,0021 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1125 0,1119 0,1121 -0,0001 0,0005 0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4106 0,4121 0,413 0,3904 -0,0015 -0,0024 0,0202 1 мексиканский песо 0,0855 0,0856 0,0858 0,072 -0,0001 -0,0003 0,0135 1 молдавская лея 0,0957 0,0956 0,0946 0,0958 0,0001 0,0011 -0,0001 1 египетский фунт 0,1085 0,1085 0,1084 0,1077 0 0,0001 0,0008 1 норвежская крона 0,2047 0,2065 0,2059 0,1708 -0,0018 -0,0012 0,0339 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0168 0 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4577 0,4597 0,4501 0,4092 -0,0020 0,0076 0,0485 1 сингапурский доллар 1,275 1,2793 1,2816 1,1992 -0,0043 -0,0066 0,0758 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4526 0 0 0,0007 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4537 2,455 2,4384 2,3213 -0,0013 0,0153 0,1324 1 тайваньский доллар 0,0608 0,061 0,0605 0,0567 -0,0002 0,0003 0,0041 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1503 0,1656 0 0,0001 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,062 0,062 0,0608 0,064 0 0,0012 -0,0020 100 японских иен 1,5576 1,5609 1,572 1,5776 -0,0033 -0,0144 -0,0200 1 новозеландский доллар 1,2203 1,2305 1,2266 1,0378 -0,0102 -0,0063 0,1825

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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