Манат укрепился к евро и турецкой лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0709 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), на четверг:
|
Курсы валют:
|
20 мая 2021 г.:
|
19 мая 2021 г.:
|
20 апреля 2021 г.:
|
20 мая 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0709
|
2,08
|
2,0507
|
1,86
|
-0,0091
|
0,0202
|
0,2109
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0223
|
0,0235
|
0
|
0,0008
|
-0,0004
|
1 турецкая лира
|
0,202
|
0,2032
|
0,2099
|
0,2504
|
-0,0012
|
-0,0079
|
-0,0484
|
1 австралийский доллар
|
1,3162
|
1,3251
|
1,3252
|
1,1127
|
-0,0089
|
-0,0090
|
0,2035
|
1 аргентинский песо
|
0,018
|
0,0181
|
0,0183
|
0,025
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0070
|
1 белорусский рубль
|
0,6766
|
0,6755
|
0,6558
|
0,7045
|
0,0011
|
0,0208
|
-0,0279
|
1 бразильский реал
|
0,3201
|
0,3231
|
0,3064
|
0,2954
|
-0,0030
|
0,0137
|
0,0247
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1208
|
0,1213
|
0,1198
|
0,0929
|
-0,0005
|
0,0010
|
0,0279
|
100 южнокорейских вон
|
0,1502
|
0,1509
|
0,1529
|
0,1382
|
-0,0007
|
-0,0027
|
0,0120
|
1 чешская крона
|
0,0813
|
0,0819
|
0,0791
|
0,0677
|
-0,0006
|
0,0022
|
0,0136
|
100 чилийских песо
|
0,2387
|
0,2386
|
0,2423
|
0,2078
|
0,0001
|
-0,0036
|
0,0309
|
1 китайский юань
|
0,264
|
0,2645
|
0,2617
|
0,2392
|
-0,0005
|
0,0023
|
0,0248
|
1 датская крона
|
0,2785
|
0,2797
|
0,2758
|
0,2495
|
-0,0012
|
0,0027
|
0,0290
|
1 грузинский лари
|
0,505
|
0,5018
|
0,4944
|
0,5306
|
0,0032
|
0,0106
|
-0,0256
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2189
|
0,2189
|
0,2193
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0228
|
0,0224
|
-0,0001
|
0,0004
|
0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3995
|
2,4132
|
2,3797
|
2,0844
|
-0,0137
|
0,0198
|
0,3151
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0119
|
0,0117
|
0,0116
|
-0,0001
|
0,0001
|
0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2037
|
0,2055
|
0,2028
|
0,1758
|
-0,0018
|
0,0009
|
0,0279
|
1 швейцарский франк
|
1,8813
|
1,8951
|
1,8593
|
1,7527
|
-0,0138
|
0,0220
|
0,1286
|
1 израильский шекель
|
0,52
|
0,5227
|
0,5216
|
0,4838
|
-0,0027
|
-0,0016
|
0,0362
|
1 канадский доллар
|
1,4039
|
1,4089
|
1,3607
|
1,2204
|
-0,0050
|
0,0432
|
0,1835
|
1 кувейтский динар
|
5,6537
|
5,6519
|
5,6423
|
5,5046
|
0,0018
|
0,0114
|
0,1491
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0201
|
0,0223
|
0
|
0,0001
|
-0,0021
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1119
|
0,1121
|
-0,0001
|
0,0005
|
0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4106
|
0,4121
|
0,413
|
0,3904
|
-0,0015
|
-0,0024
|
0,0202
|
1 мексиканский песо
|
0,0855
|
0,0856
|
0,0858
|
0,072
|
-0,0001
|
-0,0003
|
0,0135
|
1 молдавская лея
|
0,0957
|
0,0956
|
0,0946
|
0,0958
|
0,0001
|
0,0011
|
-0,0001
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1085
|
0,1084
|
0,1077
|
0
|
0,0001
|
0,0008
|
1 норвежская крона
|
0,2047
|
0,2065
|
0,2059
|
0,1708
|
-0,0018
|
-0,0012
|
0,0339
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0168
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4577
|
0,4597
|
0,4501
|
0,4092
|
-0,0020
|
0,0076
|
0,0485
|
1 сингапурский доллар
|
1,275
|
1,2793
|
1,2816
|
1,1992
|
-0,0043
|
-0,0066
|
0,0758
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4526
|
0
|
0
|
0,0007
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4537
|
2,455
|
2,4384
|
2,3213
|
-0,0013
|
0,0153
|
0,1324
|
1 тайваньский доллар
|
0,0608
|
0,061
|
0,0605
|
0,0567
|
-0,0002
|
0,0003
|
0,0041
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1503
|
0,1656
|
0
|
0,0001
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,062
|
0,062
|
0,0608
|
0,064
|
0
|
0,0012
|
-0,0020
|
100 японских иен
|
1,5576
|
1,5609
|
1,572
|
1,5776
|
-0,0033
|
-0,0144
|
-0,0200
|
1 новозеландский доллар
|
1,2203
|
1,2305
|
1,2266
|
1,0378
|
-0,0102
|
-0,0063
|
0,1825
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni