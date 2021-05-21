Пенсионеры в Японии по ошибке получили от США чеки на сумму $1,4 тыс.

Налоговая служба США по ошибке разослала чеки на сумму $1,4 тыс. пенсионерам в Японии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила британская газета Financial Times (FT).

Издание со ссылкой на представителя одного из крупнейших банков Японии сообщило, что эта проблема привела к скоплению людей в некоторых банковских отделениях в Токио и вызвала замешательство у сотрудников при попытке обработать незнакомые чеки в иностранной валюте.

По данным FT, чеки были отправлены на основе налоговых деклараций резидентов в рамках программы поддержки экономики США на $1,9 трлн. Предполагается, что японские пенсионеры, которые работали в США до 2005 года и теперь имеют право на небольшие выплаты, по ошибке попали в списки получателей поддержки.

В Налоговой службе США признали ошибку и потребовали от иностранцев отправить чеки обратно. В ведомстве не уточнили, что делать пенсионерам, которым удалось обналичить чеки. Как уточняет издание, Минфин США не озвучило точную сумму платежей за этот год и отказалось от комментариев.