В УЕФА прогнозируют, что общие потери доходов клубов из-за пандемии составят €8,7 млрд

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прогнозирует, что общие потери доходов команд за прошедшие два сезона составят €8,7 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в докладе УЕФА.

Из них €4 млрд - потери от продажи билетов, €2,7 млрд - от спонсорских контрактов, €1,4 млрд - от телетрансляций. Перенос чемпионата Европы и еврокубков из-за пандемии коронавируса сэкономил клубам до €2 млрд, которые могли быть не получены в случае отмены турниров.

Согласно докладу УЕФА, ежегодные солидарные выплаты клубам, которые не попали в групповой этап Лиги чемпионов, за период с 2018 по 2021 год составляют €558 млн, но значительно увеличатся в период с 2021 по 2024 год. €108 млн из этой суммы выделяется на клубы, которые не сумели пройти квалификационный раунд, €32 млн - клубам, которые выбыли в плей-офф, €130 млн - на развитие молодежи в клубах, не сумевшим пробиться в турниры под эгидой УЕФА, €269 млн выделяется на Лигу Европы и €21 млн - обратно национальным ассоциациям.

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. После критики со стороны Международной федерации футбола и УЕФА в турнире остались только испанские "Реал", "Барселона" и итальянский "Ювентус". Ранее клубы-основатели заявляли, что выплаты командам, которые не входят в состав турнира, составят $10 млрд за следующие 23 года.

"Сообщения о 10 миллиардах долларов за 23 года и вводящие в заблуждение заявления об утроении солидарных выплат должны идти в правильном контексте, даже если они никогда не сбудутся, - говорится в отчете. - Не вдаваясь в подробные расчеты, скромное увеличение финансирования в размере 5% в год, что значительно ниже прошлых и текущих темпов, может принести более $28 млрд солидарных выплат в течение 23 лет. Излишне говорить, что $10 млрд - это в три раза меньше".