Евро подорожал к манату

Финансы 21 мая 2021 09:40 (UTC+04:00)
Евро подорожал к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0796 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

21 мая 2021 г.:

20 мая 2021 г.:

21 апреля 2021 г.:

21 мая 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0796

2,0709

2,0446

1,8633

0,0087

0,0350

0,2163

1 российский рубль

0,0231

0,0231

0,0221

0,0238

0

0,0010

-0,0007

1 турецкая лира

0,2027

0,202

0,2094

0,2505

0,0007

-0,0067

-0,0478

1 австралийский доллар

1,3189

1,3162

1,3108

1,116

0,0027

0,0081

0,2029

1 аргентинский песо

0,018

0,018

0,0183

0,025

0

-0,0003

-0,0070

1 белорусский рубль

0,6763

0,6766

0,657

0,7085

-0,0003

0,0193

-0,0322

1 бразильский реал

0,3217

0,3201

0,3053

0,2986

0,0016

0,0164

0,0231

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1214

0,1208

0,1187

0,0945

0,0006

0,0027

0,0269

100 южнокорейских вон

0,1508

0,1502

0,152

0,1381

0,0006

-0,0012

0,0127

1 чешская крона

0,0815

0,0813

0,0788

0,0681

0,0002

0,0027

0,0134

100 чилийских песо

0,2366

0,2387

0,244

0,2117

-0,0021

-0,0074

0,0249

1 китайский юань

0,2642

0,264

0,2616

0,2393

0,0002

0,0026

0,0249

1 датская крона

0,2797

0,2785

0,2749

0,2499

0,0012

0,0048

0,0298

1 грузинский лари

0,5091

0,505

0,494

0,5308

0,0041

0,0151

-0,0217

1 гонконгский доллар

0,219

0,2189

0,219

0,2193

0,0001

0

-0,0003

1 индийская рупия

0,0233

0,0232

0,0225

0,0224

0,0001

0,0008

0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,4108

2,3995

2,3668

2,0745

0,0113

0,0440

0,3363

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0118

0,0117

0,0116

0

0,0001

0,0002

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2048

0,2037

0,2014

0,1769

0,0011

0,0034

0,0279

1 швейцарский франк

1,8957

1,8813

1,855

1,7595

0,0144

0,0407

0,1362

1 израильский шекель

0,5226

0,52

0,5229

0,4833

0,0026

-0,0003

0,0393

1 канадский доллар

1,4082

1,4039

1,3481

1,2199

0,0043

0,0601

0,1883

1 кувейтский динар

5,6518

5,6537

5,6439

5,5061

-0,0019

0,0079

0,1457

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0039

0,0041

0

0,0001

-0,0001

1 киргизский сом

0,0202

0,0202

0,0201

0,0225

0

0,0001

-0,0023

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1124

0,1119

0,1126

0

0,0005

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4106

0,4106

0,4128

0,3915

0

-0,0022

0,0191

1 мексиканский песо

0,0854

0,0855

0,0851

0,0731

-0,0001

0,0003

0,0123

1 молдавская лея

0,0959

0,0957

0,0944

0,0959

0,0002

0,0015

0

1 египетский фунт

0,1082

0,1085

0,1082

0,1075

-0,0003

0

0,0007

1 норвежская крона

0,2047

0,2047

0,2027

0,171

0

0,0020

0,0337

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0161

0,0168

0

0

-0,0007

1 польский злотый

0,4627

0,4577

0,4491

0,4108

0,0050

0,0136

0,0519

1 сингапурский доллар

1,277

1,275

1,2787

1,2015

0,0020

-0,0017

0,0755

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4526

0

0

0,0007

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4526

2,4537

2,4394

2,3209

-0,0011

0,0132

0,1317

1 тайваньский доллар

0,0608

0,0608

0,0605

0,0568

0

0,0003

0,0040

1 таджикский сомони

0,1503

0,1504

0,1503

0,1656

-0,0001

0

-0,0153

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0618

0,062

0,0606

0,064

-0,0002

0,0012

-0,0022

100 японских иен

1,5626

1,5576

1,5733

1,5795

0,0050

-0,0107

-0,0169

1 новозеландский доллар

1,222

1,2203

1,2183

1,0408

0,0017

0,0037

0,1812

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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