Евро подорожал к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0796 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 21 мая 2021 г.: 20 мая 2021 г.: 21 апреля 2021 г.: 21 мая 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0796 2,0709 2,0446 1,8633 0,0087 0,0350 0,2163 1 российский рубль 0,0231 0,0231 0,0221 0,0238 0 0,0010 -0,0007 1 турецкая лира 0,2027 0,202 0,2094 0,2505 0,0007 -0,0067 -0,0478 1 австралийский доллар 1,3189 1,3162 1,3108 1,116 0,0027 0,0081 0,2029 1 аргентинский песо 0,018 0,018 0,0183 0,025 0 -0,0003 -0,0070 1 белорусский рубль 0,6763 0,6766 0,657 0,7085 -0,0003 0,0193 -0,0322 1 бразильский реал 0,3217 0,3201 0,3053 0,2986 0,0016 0,0164 0,0231 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1214 0,1208 0,1187 0,0945 0,0006 0,0027 0,0269 100 южнокорейских вон 0,1508 0,1502 0,152 0,1381 0,0006 -0,0012 0,0127 1 чешская крона 0,0815 0,0813 0,0788 0,0681 0,0002 0,0027 0,0134 100 чилийских песо 0,2366 0,2387 0,244 0,2117 -0,0021 -0,0074 0,0249 1 китайский юань 0,2642 0,264 0,2616 0,2393 0,0002 0,0026 0,0249 1 датская крона 0,2797 0,2785 0,2749 0,2499 0,0012 0,0048 0,0298 1 грузинский лари 0,5091 0,505 0,494 0,5308 0,0041 0,0151 -0,0217 1 гонконгский доллар 0,219 0,2189 0,219 0,2193 0,0001 0 -0,0003 1 индийская рупия 0,0233 0,0232 0,0225 0,0224 0,0001 0,0008 0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,4108 2,3995 2,3668 2,0745 0,0113 0,0440 0,3363 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0118 0,0117 0,0116 0 0,0001 0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2048 0,2037 0,2014 0,1769 0,0011 0,0034 0,0279 1 швейцарский франк 1,8957 1,8813 1,855 1,7595 0,0144 0,0407 0,1362 1 израильский шекель 0,5226 0,52 0,5229 0,4833 0,0026 -0,0003 0,0393 1 канадский доллар 1,4082 1,4039 1,3481 1,2199 0,0043 0,0601 0,1883 1 кувейтский динар 5,6518 5,6537 5,6439 5,5061 -0,0019 0,0079 0,1457 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0039 0,0041 0 0,0001 -0,0001 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0201 0,0225 0 0,0001 -0,0023 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1124 0,1119 0,1126 0 0,0005 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4106 0,4106 0,4128 0,3915 0 -0,0022 0,0191 1 мексиканский песо 0,0854 0,0855 0,0851 0,0731 -0,0001 0,0003 0,0123 1 молдавская лея 0,0959 0,0957 0,0944 0,0959 0,0002 0,0015 0 1 египетский фунт 0,1082 0,1085 0,1082 0,1075 -0,0003 0 0,0007 1 норвежская крона 0,2047 0,2047 0,2027 0,171 0 0,0020 0,0337 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0161 0,0168 0 0 -0,0007 1 польский злотый 0,4627 0,4577 0,4491 0,4108 0,0050 0,0136 0,0519 1 сингапурский доллар 1,277 1,275 1,2787 1,2015 0,0020 -0,0017 0,0755 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4526 0 0 0,0007 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4526 2,4537 2,4394 2,3209 -0,0011 0,0132 0,1317 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0608 0,0605 0,0568 0 0,0003 0,0040 1 таджикский сомони 0,1503 0,1504 0,1503 0,1656 -0,0001 0 -0,0153 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0618 0,062 0,0606 0,064 -0,0002 0,0012 -0,0022 100 японских иен 1,5626 1,5576 1,5733 1,5795 0,0050 -0,0107 -0,0169 1 новозеландский доллар 1,222 1,2203 1,2183 1,0408 0,0017 0,0037 0,1812

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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