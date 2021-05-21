Евро подорожал к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0796 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
21 мая 2021 г.:
|
20 мая 2021 г.:
|
21 апреля 2021 г.:
|
21 мая 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0796
|
2,0709
|
2,0446
|
1,8633
|
0,0087
|
0,0350
|
0,2163
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0221
|
0,0238
|
0
|
0,0010
|
-0,0007
|
1 турецкая лира
|
0,2027
|
0,202
|
0,2094
|
0,2505
|
0,0007
|
-0,0067
|
-0,0478
|
1 австралийский доллар
|
1,3189
|
1,3162
|
1,3108
|
1,116
|
0,0027
|
0,0081
|
0,2029
|
1 аргентинский песо
|
0,018
|
0,018
|
0,0183
|
0,025
|
0
|
-0,0003
|
-0,0070
|
1 белорусский рубль
|
0,6763
|
0,6766
|
0,657
|
0,7085
|
-0,0003
|
0,0193
|
-0,0322
|
1 бразильский реал
|
0,3217
|
0,3201
|
0,3053
|
0,2986
|
0,0016
|
0,0164
|
0,0231
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1214
|
0,1208
|
0,1187
|
0,0945
|
0,0006
|
0,0027
|
0,0269
|
100 южнокорейских вон
|
0,1508
|
0,1502
|
0,152
|
0,1381
|
0,0006
|
-0,0012
|
0,0127
|
1 чешская крона
|
0,0815
|
0,0813
|
0,0788
|
0,0681
|
0,0002
|
0,0027
|
0,0134
|
100 чилийских песо
|
0,2366
|
0,2387
|
0,244
|
0,2117
|
-0,0021
|
-0,0074
|
0,0249
|
1 китайский юань
|
0,2642
|
0,264
|
0,2616
|
0,2393
|
0,0002
|
0,0026
|
0,0249
|
1 датская крона
|
0,2797
|
0,2785
|
0,2749
|
0,2499
|
0,0012
|
0,0048
|
0,0298
|
1 грузинский лари
|
0,5091
|
0,505
|
0,494
|
0,5308
|
0,0041
|
0,0151
|
-0,0217
|
1 гонконгский доллар
|
0,219
|
0,2189
|
0,219
|
0,2193
|
0,0001
|
0
|
-0,0003
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0225
|
0,0224
|
0,0001
|
0,0008
|
0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,4108
|
2,3995
|
2,3668
|
2,0745
|
0,0113
|
0,0440
|
0,3363
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0118
|
0,0117
|
0,0116
|
0
|
0,0001
|
0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2048
|
0,2037
|
0,2014
|
0,1769
|
0,0011
|
0,0034
|
0,0279
|
1 швейцарский франк
|
1,8957
|
1,8813
|
1,855
|
1,7595
|
0,0144
|
0,0407
|
0,1362
|
1 израильский шекель
|
0,5226
|
0,52
|
0,5229
|
0,4833
|
0,0026
|
-0,0003
|
0,0393
|
1 канадский доллар
|
1,4082
|
1,4039
|
1,3481
|
1,2199
|
0,0043
|
0,0601
|
0,1883
|
1 кувейтский динар
|
5,6518
|
5,6537
|
5,6439
|
5,5061
|
-0,0019
|
0,0079
|
0,1457
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0039
|
0,0041
|
0
|
0,0001
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0201
|
0,0225
|
0
|
0,0001
|
-0,0023
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1119
|
0,1126
|
0
|
0,0005
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4106
|
0,4106
|
0,4128
|
0,3915
|
0
|
-0,0022
|
0,0191
|
1 мексиканский песо
|
0,0854
|
0,0855
|
0,0851
|
0,0731
|
-0,0001
|
0,0003
|
0,0123
|
1 молдавская лея
|
0,0959
|
0,0957
|
0,0944
|
0,0959
|
0,0002
|
0,0015
|
0
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1085
|
0,1082
|
0,1075
|
-0,0003
|
0
|
0,0007
|
1 норвежская крона
|
0,2047
|
0,2047
|
0,2027
|
0,171
|
0
|
0,0020
|
0,0337
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0168
|
0
|
0
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4627
|
0,4577
|
0,4491
|
0,4108
|
0,0050
|
0,0136
|
0,0519
|
1 сингапурский доллар
|
1,277
|
1,275
|
1,2787
|
1,2015
|
0,0020
|
-0,0017
|
0,0755
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4526
|
0
|
0
|
0,0007
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4526
|
2,4537
|
2,4394
|
2,3209
|
-0,0011
|
0,0132
|
0,1317
|
1 тайваньский доллар
|
0,0608
|
0,0608
|
0,0605
|
0,0568
|
0
|
0,0003
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1504
|
0,1503
|
0,1656
|
-0,0001
|
0
|
-0,0153
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0618
|
0,062
|
0,0606
|
0,064
|
-0,0002
|
0,0012
|
-0,0022
|
100 японских иен
|
1,5626
|
1,5576
|
1,5733
|
1,5795
|
0,0050
|
-0,0107
|
-0,0169
|
1 новозеландский доллар
|
1,222
|
1,2203
|
1,2183
|
1,0408
|
0,0017
|
0,0037
|
0,1812
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni