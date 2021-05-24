Манат укрепился к евро и стабилен к российскому рублю

Финансы 24 мая 2021 09:44 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и стабилен к российскому рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0708 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

24 мая 2021 г.:

21 мая 2021 г.:

24 апреля 2021 г.:

24 мая 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0708

2,0796

2,044

1,858

-0,0088

0,0268

0,2128

1 российский рубль

0,0231

0,0231

0,0225

0,0238

0

0,0006

-0,0007

1 турецкая лира

0,2019

0,2027

0,2043

0,2502

-0,0008

-0,0024

-0,0483

1 австралийский доллар

1,3136

1,3189

1,3147

1,1121

-0,0053

-0,0011

0,2015

1 аргентинский песо

0,018

0,018

0,0183

0,025

0

-0,0003

-0,0070

1 белорусский рубль

0,6783

0,6763

0,6598

0,7122

0,0020

0,0185

-0,0339

1 бразильский реал

0,3168

0,3217

0,3121

0,3062

-0,0049

0,0047

0,0106

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1219

0,1214

0,1189

0,0962

0,0005

0,0030

0,0257

100 южнокорейских вон

0,1508

0,1508

0,1519

0,1373

0

-0,0011

0,0135

1 чешская крона

0,0814

0,0815

0,079

0,0684

-0,0001

0,0024

0,0130

100 чилийских песо

0,2366

0,2366

0,2405

0,2117

0

-0,0039

0,0249

1 китайский юань

0,2643

0,2642

0,2617

0,2387

0,0001

0,0026

0,0256

1 датская крона

0,2785

0,2797

0,2749

0,2491

-0,0012

0,0036

0,0294

1 грузинский лари

0,5137

0,5091

0,4933

0,5327

0,0046

0,0204

-0,0190

1 гонконгский доллар

0,219

0,219

0,219

0,2192

0

0

-0,0002

1 индийская рупия

0,0233

0,0233

0,0227

0,0224

0

0,0006

0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,4052

2,4108

2,3565

2,0761

-0,0056

0,0487

0,3291

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0118

0,0117

0,0116

0

0,0001

0,0002

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2042

0,2048

0,2018

0,1762

-0,0006

0,0024

0,0280

1 швейцарский франк

1,8932

1,8957

1,8542

1,7501

-0,0025

0,0390

0,1431

1 израильский шекель

0,5223

0,5226

0,5214

0,4825

-0,0003

0,0009

0,0398

1 канадский доллар

1,4084

1,4082

1,3629

1,2139

0,0002

0,0455

0,1945

1 кувейтский динар

5,655

5,6518

5,6453

5,5043

0,0032

0,0097

0,1507

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0039

0,0041

0

0,0001

-0,0001

1 киргизский сом

0,0202

0,0202

0,02

0,0226

0

0,0002

-0,0024

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1124

0,1124

0,112

0,0001

0,0001

0,0005

1 малайзийский ринггит

0,4107

0,4106

0,4138

0,3898

0,0001

-0,0031

0,0209

1 мексиканский песо

0,0854

0,0854

0,0855

0,0739

0

-0,0001

0,0115

1 молдавская лея

0,096

0,0959

0,0946

0,0961

0,0001

0,0014

-0,0001

1 египетский фунт

0,1084

0,1082

0,1084

0,1073

0,0002

0

0,0011

1 норвежская крона

0,2029

0,2047

0,2038

0,1694

-0,0018

-0,0009

0,0335

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0161

0,0168

0

0

-0,0007

1 польский злотый

0,4607

0,4627

0,4477

0,4114

-0,0020

0,0130

0,0493

1 сингапурский доллар

1,2774

1,277

1,2792

1,1963

0,0004

-0,0018

0,0811

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4526

0

0

0,0007

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4565

2,4526

2,4394

2,322

0,0039

0,0171

0,1345

1 тайваньский доллар

0,0609

0,0608

0,0605

0,0567

0,0001

0,0004

0,0042

1 таджикский сомони

0,1504

0,1503

0,1503

0,1656

0,0001

0,0001

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,062

0,0618

0,0608

0,0638

0,0002

0,0012

-0,0018

100 японских иен

1,5619

1,5626

1,5757

1,5824

-0,0007

-0,0138

-0,0205

1 новозеландский доллар

1,2184

1,222

1,2198

1,0375

-0,0036

-0,0014

0,1809

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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