Манат укрепился к евро и стабилен к российскому рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0708 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
24 мая 2021 г.:
|
21 мая 2021 г.:
|
24 апреля 2021 г.:
|
24 мая 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0708
|
2,0796
|
2,044
|
1,858
|
-0,0088
|
0,0268
|
0,2128
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0225
|
0,0238
|
0
|
0,0006
|
-0,0007
|
1 турецкая лира
|
0,2019
|
0,2027
|
0,2043
|
0,2502
|
-0,0008
|
-0,0024
|
-0,0483
|
1 австралийский доллар
|
1,3136
|
1,3189
|
1,3147
|
1,1121
|
-0,0053
|
-0,0011
|
0,2015
|
1 аргентинский песо
|
0,018
|
0,018
|
0,0183
|
0,025
|
0
|
-0,0003
|
-0,0070
|
1 белорусский рубль
|
0,6783
|
0,6763
|
0,6598
|
0,7122
|
0,0020
|
0,0185
|
-0,0339
|
1 бразильский реал
|
0,3168
|
0,3217
|
0,3121
|
0,3062
|
-0,0049
|
0,0047
|
0,0106
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1219
|
0,1214
|
0,1189
|
0,0962
|
0,0005
|
0,0030
|
0,0257
|
100 южнокорейских вон
|
0,1508
|
0,1508
|
0,1519
|
0,1373
|
0
|
-0,0011
|
0,0135
|
1 чешская крона
|
0,0814
|
0,0815
|
0,079
|
0,0684
|
-0,0001
|
0,0024
|
0,0130
|
100 чилийских песо
|
0,2366
|
0,2366
|
0,2405
|
0,2117
|
0
|
-0,0039
|
0,0249
|
1 китайский юань
|
0,2643
|
0,2642
|
0,2617
|
0,2387
|
0,0001
|
0,0026
|
0,0256
|
1 датская крона
|
0,2785
|
0,2797
|
0,2749
|
0,2491
|
-0,0012
|
0,0036
|
0,0294
|
1 грузинский лари
|
0,5137
|
0,5091
|
0,4933
|
0,5327
|
0,0046
|
0,0204
|
-0,0190
|
1 гонконгский доллар
|
0,219
|
0,219
|
0,219
|
0,2192
|
0
|
0
|
-0,0002
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0227
|
0,0224
|
0
|
0,0006
|
0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,4052
|
2,4108
|
2,3565
|
2,0761
|
-0,0056
|
0,0487
|
0,3291
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0118
|
0,0117
|
0,0116
|
0
|
0,0001
|
0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2042
|
0,2048
|
0,2018
|
0,1762
|
-0,0006
|
0,0024
|
0,0280
|
1 швейцарский франк
|
1,8932
|
1,8957
|
1,8542
|
1,7501
|
-0,0025
|
0,0390
|
0,1431
|
1 израильский шекель
|
0,5223
|
0,5226
|
0,5214
|
0,4825
|
-0,0003
|
0,0009
|
0,0398
|
1 канадский доллар
|
1,4084
|
1,4082
|
1,3629
|
1,2139
|
0,0002
|
0,0455
|
0,1945
|
1 кувейтский динар
|
5,655
|
5,6518
|
5,6453
|
5,5043
|
0,0032
|
0,0097
|
0,1507
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0039
|
0,0041
|
0
|
0,0001
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,02
|
0,0226
|
0
|
0,0002
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1124
|
0,1124
|
0,112
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0005
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4107
|
0,4106
|
0,4138
|
0,3898
|
0,0001
|
-0,0031
|
0,0209
|
1 мексиканский песо
|
0,0854
|
0,0854
|
0,0855
|
0,0739
|
0
|
-0,0001
|
0,0115
|
1 молдавская лея
|
0,096
|
0,0959
|
0,0946
|
0,0961
|
0,0001
|
0,0014
|
-0,0001
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1082
|
0,1084
|
0,1073
|
0,0002
|
0
|
0,0011
|
1 норвежская крона
|
0,2029
|
0,2047
|
0,2038
|
0,1694
|
-0,0018
|
-0,0009
|
0,0335
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0168
|
0
|
0
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4607
|
0,4627
|
0,4477
|
0,4114
|
-0,0020
|
0,0130
|
0,0493
|
1 сингапурский доллар
|
1,2774
|
1,277
|
1,2792
|
1,1963
|
0,0004
|
-0,0018
|
0,0811
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4526
|
0
|
0
|
0,0007
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4565
|
2,4526
|
2,4394
|
2,322
|
0,0039
|
0,0171
|
0,1345
|
1 тайваньский доллар
|
0,0609
|
0,0608
|
0,0605
|
0,0567
|
0,0001
|
0,0004
|
0,0042
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1656
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,062
|
0,0618
|
0,0608
|
0,0638
|
0,0002
|
0,0012
|
-0,0018
|
100 японских иен
|
1,5619
|
1,5626
|
1,5757
|
1,5824
|
-0,0007
|
-0,0138
|
-0,0205
|
1 новозеландский доллар
|
1,2184
|
1,222
|
1,2198
|
1,0375
|
-0,0036
|
-0,0014
|
0,1809
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni