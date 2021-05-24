Манат укрепился к евро и стабилен к российскому рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0708 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 24 мая 2021 г.: 21 мая 2021 г.: 24 апреля 2021 г.: 24 мая 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0708 2,0796 2,044 1,858 -0,0088 0,0268 0,2128 1 российский рубль 0,0231 0,0231 0,0225 0,0238 0 0,0006 -0,0007 1 турецкая лира 0,2019 0,2027 0,2043 0,2502 -0,0008 -0,0024 -0,0483 1 австралийский доллар 1,3136 1,3189 1,3147 1,1121 -0,0053 -0,0011 0,2015 1 аргентинский песо 0,018 0,018 0,0183 0,025 0 -0,0003 -0,0070 1 белорусский рубль 0,6783 0,6763 0,6598 0,7122 0,0020 0,0185 -0,0339 1 бразильский реал 0,3168 0,3217 0,3121 0,3062 -0,0049 0,0047 0,0106 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1219 0,1214 0,1189 0,0962 0,0005 0,0030 0,0257 100 южнокорейских вон 0,1508 0,1508 0,1519 0,1373 0 -0,0011 0,0135 1 чешская крона 0,0814 0,0815 0,079 0,0684 -0,0001 0,0024 0,0130 100 чилийских песо 0,2366 0,2366 0,2405 0,2117 0 -0,0039 0,0249 1 китайский юань 0,2643 0,2642 0,2617 0,2387 0,0001 0,0026 0,0256 1 датская крона 0,2785 0,2797 0,2749 0,2491 -0,0012 0,0036 0,0294 1 грузинский лари 0,5137 0,5091 0,4933 0,5327 0,0046 0,0204 -0,0190 1 гонконгский доллар 0,219 0,219 0,219 0,2192 0 0 -0,0002 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0227 0,0224 0 0,0006 0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,4052 2,4108 2,3565 2,0761 -0,0056 0,0487 0,3291 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0118 0,0117 0,0116 0 0,0001 0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2042 0,2048 0,2018 0,1762 -0,0006 0,0024 0,0280 1 швейцарский франк 1,8932 1,8957 1,8542 1,7501 -0,0025 0,0390 0,1431 1 израильский шекель 0,5223 0,5226 0,5214 0,4825 -0,0003 0,0009 0,0398 1 канадский доллар 1,4084 1,4082 1,3629 1,2139 0,0002 0,0455 0,1945 1 кувейтский динар 5,655 5,6518 5,6453 5,5043 0,0032 0,0097 0,1507 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0039 0,0041 0 0,0001 -0,0001 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,02 0,0226 0 0,0002 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1124 0,1124 0,112 0,0001 0,0001 0,0005 1 малайзийский ринггит 0,4107 0,4106 0,4138 0,3898 0,0001 -0,0031 0,0209 1 мексиканский песо 0,0854 0,0854 0,0855 0,0739 0 -0,0001 0,0115 1 молдавская лея 0,096 0,0959 0,0946 0,0961 0,0001 0,0014 -0,0001 1 египетский фунт 0,1084 0,1082 0,1084 0,1073 0,0002 0 0,0011 1 норвежская крона 0,2029 0,2047 0,2038 0,1694 -0,0018 -0,0009 0,0335 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0161 0,0168 0 0 -0,0007 1 польский злотый 0,4607 0,4627 0,4477 0,4114 -0,0020 0,0130 0,0493 1 сингапурский доллар 1,2774 1,277 1,2792 1,1963 0,0004 -0,0018 0,0811 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4526 0 0 0,0007 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4565 2,4526 2,4394 2,322 0,0039 0,0171 0,1345 1 тайваньский доллар 0,0609 0,0608 0,0605 0,0567 0,0001 0,0004 0,0042 1 таджикский сомони 0,1504 0,1503 0,1503 0,1656 0,0001 0,0001 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,062 0,0618 0,0608 0,0638 0,0002 0,0012 -0,0018 100 японских иен 1,5619 1,5626 1,5757 1,5824 -0,0007 -0,0138 -0,0205 1 новозеландский доллар 1,2184 1,222 1,2198 1,0375 -0,0036 -0,0014 0,1809

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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