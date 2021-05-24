В I кв. 2021 г. на валютном рынке Азербайджана наблюдалось равновесие - Центробанк
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Необходимо пресекать любые попытки посягательств армян на азербайджанскую культуру - израильский эксперт
В ВС Азербайджана проводится конкурс «Лучший руководитель группы занятий по общественно-политической подготовке» (ФОТО)
Поступления в госбюджет Азербайджана от кредитов иностранным государствам многократно превысили прогноз
SOCAR Turkey организует онлайн-программу летней стажировки для студентов Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)
Потерпевшими по уголовному делу армянских террористов, пытавших азербайджанских пленных, признаны 12 человек
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный проблеме положения беженцев - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Финляндия может помочь Азербайджану в диверсификации экономики и снижении ее зависимости от нефтегазового сектора - МИД
ЕС финансирует проект финансовой интеграции и подотчетности, а также программу DIGITAL RE4M в Грузии