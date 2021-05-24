В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 1 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В апреле 2021 года Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала ООО «Selena».

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

По данным ГНС, уставный капитал ООО «Selena» составил один миллион манатов.

Юридический адрес новой компании: город Баку, Сураханский район, поселок Говсан, улица Эльмана Гасымова, дом 20А, квартира 43.

Юридический представитель – Таран Денис Владимирович.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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