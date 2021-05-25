Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0788 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 25 мая 2021 г.: 24 мая 2021 г.: 25 апреля 2021 г.: 25 мая 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0788 2,0708 2,044 1,858 0,0080 0,0348 0,2208 1 российский рубль 0,0231 0,0231 0,0225 0,0238 0 0,0006 -0,0007 1 турецкая лира 0,2025 0,2019 0,2043 0,2502 0,0006 -0,0018 -0,0477 1 австралийский доллар 1,3187 1,3136 1,3147 1,1121 0,0051 0,0040 0,2066 1 аргентинский песо 0,018 0,018 0,0183 0,025 0 -0,0003 -0,0070 1 белорусский рубль 0,6774 0,6783 0,6598 0,7122 -0,0009 0,0176 -0,0348 1 бразильский реал 0,3196 0,3168 0,3121 0,3062 0,0028 0,0075 0,0134 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1222 0,1219 0,1189 0,0962 0,0003 0,0033 0,0260 100 южнокорейских вон 0,1515 0,1508 0,1519 0,1373 0,0007 -0,0004 0,0142 1 чешская крона 0,0818 0,0814 0,079 0,0684 0,0004 0,0028 0,0134 100 чилийских песо 0,233 0,2366 0,2405 0,2117 -0,0036 -0,0075 0,0213 1 китайский юань 0,2652 0,2643 0,2617 0,2387 0,0009 0,0035 0,0265 1 датская крона 0,2795 0,2785 0,2749 0,2491 0,0010 0,0046 0,0304 1 грузинский лари 0,5138 0,5137 0,4933 0,5327 0,0001 0,0205 -0,0189 1 гонконгский доллар 0,219 0,219 0,219 0,2192 0 0 -0,0002 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0227 0,0224 0 0,0006 0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,4105 2,4052 2,3565 2,0761 0,0053 0,0540 0,3344 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0118 0,0117 0,0116 0,0001 0,0002 0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2046 0,2042 0,2018 0,1762 0,0004 0,0028 0,0284 1 швейцарский франк 1,8966 1,8932 1,8542 1,7501 0,0034 0,0424 0,1465 1 израильский шекель 0,5233 0,5223 0,5214 0,4825 0,0010 0,0019 0,0408 1 канадский доллар 1,4117 1,4084 1,3629 1,2139 0,0033 0,0488 0,1978 1 кувейтский динар 5,6516 5,655 5,6453 5,5043 -0,0034 0,0063 0,1473 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0039 0,0041 0 0,0001 -0,0001 1 киргизский сом 0,0203 0,0202 0,02 0,0226 0,0001 0,0003 -0,0023 100 ливанских фунтов 0,1128 0,1125 0,1124 0,112 0,0003 0,0004 0,0008 1 малайзийский ринггит 0,4102 0,4107 0,4138 0,3898 -0,0005 -0,0036 0,0204 1 мексиканский песо 0,0856 0,0854 0,0855 0,0739 0,0002 0,0001 0,0117 1 молдавская лея 0,0962 0,096 0,0946 0,0961 0,0002 0,0016 0,0001 1 египетский фунт 0,1085 0,1084 0,1084 0,1073 0,0001 0,0001 0,0012 1 норвежская крона 0,2043 0,2029 0,2038 0,1694 0,0014 0,0005 0,0349 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0161 0,0168 0 0 -0,0007 1 польский злотый 0,4638 0,4607 0,4477 0,4114 0,0031 0,0161 0,0524 1 сингапурский доллар 1,2813 1,2774 1,2792 1,1963 0,0039 0,0021 0,0850 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4526 0 0 0,0007 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4545 2,4565 2,4394 2,322 -0,0020 0,0151 0,1325 1 тайваньский доллар 0,061 0,0609 0,0605 0,0567 0,0001 0,0005 0,0043 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1503 0,1656 0 0,0001 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0621 0,062 0,0608 0,0638 0,0001 0,0013 -0,0017 100 японских иен 1,5633 1,5619 1,5757 1,5824 0,0014 -0,0124 -0,0191 1 новозеландский доллар 1,2282 1,2184 1,2198 1,0375 0,0098 0,0084 0,1907

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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