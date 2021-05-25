Евро и лира подорожали к манату

Финансы 25 мая 2021 09:48 (UTC+04:00)
Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0788 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

25 мая 2021 г.:

24 мая 2021 г.:

25 апреля 2021 г.:

25 мая 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0788

2,0708

2,044

1,858

0,0080

0,0348

0,2208

1 российский рубль

0,0231

0,0231

0,0225

0,0238

0

0,0006

-0,0007

1 турецкая лира

0,2025

0,2019

0,2043

0,2502

0,0006

-0,0018

-0,0477

1 австралийский доллар

1,3187

1,3136

1,3147

1,1121

0,0051

0,0040

0,2066

1 аргентинский песо

0,018

0,018

0,0183

0,025

0

-0,0003

-0,0070

1 белорусский рубль

0,6774

0,6783

0,6598

0,7122

-0,0009

0,0176

-0,0348

1 бразильский реал

0,3196

0,3168

0,3121

0,3062

0,0028

0,0075

0,0134

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1222

0,1219

0,1189

0,0962

0,0003

0,0033

0,0260

100 южнокорейских вон

0,1515

0,1508

0,1519

0,1373

0,0007

-0,0004

0,0142

1 чешская крона

0,0818

0,0814

0,079

0,0684

0,0004

0,0028

0,0134

100 чилийских песо

0,233

0,2366

0,2405

0,2117

-0,0036

-0,0075

0,0213

1 китайский юань

0,2652

0,2643

0,2617

0,2387

0,0009

0,0035

0,0265

1 датская крона

0,2795

0,2785

0,2749

0,2491

0,0010

0,0046

0,0304

1 грузинский лари

0,5138

0,5137

0,4933

0,5327

0,0001

0,0205

-0,0189

1 гонконгский доллар

0,219

0,219

0,219

0,2192

0

0

-0,0002

1 индийская рупия

0,0233

0,0233

0,0227

0,0224

0

0,0006

0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,4105

2,4052

2,3565

2,0761

0,0053

0,0540

0,3344

100 индонезийских рупий

0,0119

0,0118

0,0117

0,0116

0,0001

0,0002

0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2046

0,2042

0,2018

0,1762

0,0004

0,0028

0,0284

1 швейцарский франк

1,8966

1,8932

1,8542

1,7501

0,0034

0,0424

0,1465

1 израильский шекель

0,5233

0,5223

0,5214

0,4825

0,0010

0,0019

0,0408

1 канадский доллар

1,4117

1,4084

1,3629

1,2139

0,0033

0,0488

0,1978

1 кувейтский динар

5,6516

5,655

5,6453

5,5043

-0,0034

0,0063

0,1473

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0039

0,0041

0

0,0001

-0,0001

1 киргизский сом

0,0203

0,0202

0,02

0,0226

0,0001

0,0003

-0,0023

100 ливанских фунтов

0,1128

0,1125

0,1124

0,112

0,0003

0,0004

0,0008

1 малайзийский ринггит

0,4102

0,4107

0,4138

0,3898

-0,0005

-0,0036

0,0204

1 мексиканский песо

0,0856

0,0854

0,0855

0,0739

0,0002

0,0001

0,0117

1 молдавская лея

0,0962

0,096

0,0946

0,0961

0,0002

0,0016

0,0001

1 египетский фунт

0,1085

0,1084

0,1084

0,1073

0,0001

0,0001

0,0012

1 норвежская крона

0,2043

0,2029

0,2038

0,1694

0,0014

0,0005

0,0349

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0161

0,0168

0

0

-0,0007

1 польский злотый

0,4638

0,4607

0,4477

0,4114

0,0031

0,0161

0,0524

1 сингапурский доллар

1,2813

1,2774

1,2792

1,1963

0,0039

0,0021

0,0850

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4526

0

0

0,0007

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4545

2,4565

2,4394

2,322

-0,0020

0,0151

0,1325

1 тайваньский доллар

0,061

0,0609

0,0605

0,0567

0,0001

0,0005

0,0043

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1503

0,1656

0

0,0001

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0621

0,062

0,0608

0,0638

0,0001

0,0013

-0,0017

100 японских иен

1,5633

1,5619

1,5757

1,5824

0,0014

-0,0124

-0,0191

1 новозеландский доллар

1,2282

1,2184

1,2198

1,0375

0,0098

0,0084

0,1907

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Авиапредприятие в Узбекистане объявило тендер на выполнение услуг по демонтажу ангара гаража
Авиапредприятие в Узбекистане объявило тендер на выполнение услуг по демонтажу ангара гаража
Узбекско-российская телекоммуникационная компания продлила тендер на выполнение ремонтных работ
Узбекско-российская телекоммуникационная компания продлила тендер на выполнение ремонтных работ
ООО «Азералюминий» объявило тендер
ООО «Азералюминий» объявило тендер
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
SOCAR осуществила первую поставку дизтоплива "Роснефти" в Украину Энергетика 10:17
SOCAR вошла в ТОР-10 импортеров сжиженного газа в Украине Энергетика 10:16
Стоимость драгметаллов в Азербайджане изменилась разнонаправленно Финансы 10:07
Устранена неисправность вертолета ВВС Азербайджана, совершившего вынужденную посадку в Турции - минобороны Политика 10:05
Нефть дорожает в надежде на рост спроса из-за ослабления пандемии Энергетика 10:02
В Израиль прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен Израиль 10:00
Экс-президент Армении раскритиковал нынешние власти Армения 09:53
Евро и лира подорожали к манату Финансы 09:48
Цена на еврооблигации Грузии выросла на Лондонской бирже за неделю Грузия 09:47
Село Сирик Джебраильского района (ВИДЕО) Общество 09:37
Власти США предъявили дополнительные обвинения устроившему стрельбу в Колорадо США 09:33
Ученые из Австралии создали способные заменить вакцину от коронавируса препараты Другие страны 09:28
Азербайджан откроет посольство еще в одной стране Политика 09:21
Сегодня парламент Азербайджана обсудит 18 вопросов Политика 09:15
Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в Австрию Политика 09:05
Hyundai Motor приостановила работу завода в Индии В мире 08:55
В Огайо произошла стрельба США 08:32
Финляндия предлагает Азербайджану ноу-хау в портовой индустрии - МИД Транспорт 08:06
Иран разрабатывает нефтяное месторождение Сохраб Иран 08:00
Новая партия вакцин AstraZeneca и Sinopharm поступит в Грузию в июне Грузия 07:53
Заболеваемость коронавирусом снизилась в Казахстане Казахстан 07:51
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,03 млн человек Турция 07:22
На юге Китая расследуют безопасность раскачивавшегося небоскреба Другие страны 07:00
Россия доставила в Индию груз медицинских препаратов для борьбы с COVID-19 Россия 06:11
Самолет разбился в Лас-Вегасе после взлета с базы ВВС США США 05:07
Байден обсудил с президентом Египта срочную доставку помощи в сектор Газа США 04:03
Второго в списке самых разыскиваемых преступников Италии арестовали в Бразилии Другие страны 03:28
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Грузии Грузия 02:49
Уязвимость в старом ПО Apple позволяет хакерам следить за действиями пользователей В мире 02:15
В Колумбии более 2 тыс. человек пострадали за 26 дней манифестаций Другие страны 01:38
В Мексике девять человек погибли в ДТП Другие страны 00:55
Турция впервые поставит БПЛА в страну НАТО и ЕС - Эрдоган Турция 00:06
Азербайджан в экспорте высокотехнологичной продукции конкурирует с мировыми лидерами ИКТ 00:01
The FTX Crypto Cup: Шахрияр Мамедъяров победил Левона Ароняна Общество 24 мая 23:34
Начался визит главы МИД Ирана в Азербайджан Политика 24 мая 23:23
США считают, что есть прогресс в подготовке планируемой встречи Путина и Байдена США 24 мая 22:37
"Белавиа" отменяет полеты в Вильнюс с 25 мая Другие страны 24 мая 22:10
В Армении покончил с собой солдат срочной службы Армения 24 мая 21:59
Россельхознадзор одобрил импорт томатов с пяти предприятий Азербайджана Экономика 24 мая 21:51
В метро Куала-Лумпура 166 человек пострадали при столкновении поездов Другие страны 24 мая 21:38
Рухани назвал стратегическими ирано-китайские отношения Иран 24 мая 21:32
ICAO созывает срочное заседание 27 мая в связи с ситуацией с самолетом Ryanair В мире 24 мая 21:22
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики Политика 24 мая 20:50
Президент ФРГ поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики Политика 24 мая 20:30
Мы признательны Азербайджану за 20-летнюю поддержку миссии НАТО в Афганистане и ее усилий в борьбе с террором - Байден Политика 24 мая 20:28
Судьба бывшей учительницы русского языка и литературы из азербайджанской сельской школы (ФОТО/ВИДЕО) Культура 24 мая 19:55
В Азербайджане назначены судьи и председатели Апелляционных судов и ряда судов первой инстанции – Распоряжение Политика 24 мая 19:47
В Учебно-тренировочном центре ВС Азербайджана прошла церемония выпуска «Курса подготовки офицеров запаса» (ВИДЕО) Общество 24 мая 19:46
Швейцария намерена развивать производственно-сбытовые цепочки в животноводстве Грузии Бизнес 24 мая 19:41
На границе с Арменией открылась очередная воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) Азербайджан 24 мая 19:27
Президент США Джозеф Байден поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 24 мая 19:24
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 24 мая 19:14
В Азербайджане выявлено 156 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 424 человека Общество 24 мая 19:12
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях Anatolian Phoenix – 2021 Политика 24 мая 19:12
Обзор газового сектора Туркменистана с начала года Энергетика 24 мая 19:09
Авиапредприятие в Узбекистане объявило тендер на выполнение услуг по демонтажу ангара гаража Тендеры 24 мая 19:02
Назначен спецпредставитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района – Распоряжение Политика 24 мая 18:57
В Азербайджане улучшены бытовые условия еще 121 семьи шехидов и участников войны (ФОТО) Общество 24 мая 18:56
Узбекско-российская телекоммуникационная компания продлила тендер на выполнение ремонтных работ Тендеры 24 мая 18:51
Госфильмофонду Азербайджана подарены редкие киноафиши Культура 24 мая 18:50
«КазМунайГаз» и «Татнефть» организуют проектную компанию Энергетика 24 мая 18:49
В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева почтили память шехидов (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 24 мая 18:40
На освобожденных территориях Азербайджана продолжается работа по инвентаризации Экономика 24 мая 18:35
Никас Сафронов: Свои лучшие работы Таир Салахов посвятил родному краю – Азербайджану Социум 24 мая 18:31
Доходы в госбюджет Азербайджана от ненефтяного сектора в 2020 г. превысили прогноз Финансы 24 мая 18:27
Азербайджанский экспорт фруктов и овощей превысил $131 млн Бизнес 24 мая 18:19
Совместная медиаплатформа показала свою значимость во время Отечественной войны – глава REAL TV Политика 24 мая 18:16
Грузинский экспорт трикотажа в Турцию увеличился Бизнес 24 мая 18:10
Unicapital о возможности снижения учетной ставки в Азербайджане Финансы 24 мая 18:05
Цифровой проект Азербайджана получил признание мирового сообщества ИКТ 24 мая 18:04
Грузинский геостат раскрыл объемы экспорта ферросплавов в Турцию Бизнес 24 мая 18:02
Региональные операторы Казахстана получили доступ к биржевым торгам углем Казахстан 24 мая 18:00
Обнародован объем экспорта азербайджанской нефти в Турцию Энергетика 24 мая 18:00
Азербайджано-турецкое братство, составляющее основу великого тюркского единства, вступает в новый этап - Севиль Микаилова Политика 24 мая 17:58
Грузия сократила импорт труб и профилей из Турции Бизнес 24 мая 17:55
Политическая нестабильность в Ереване – результат беспрецедентного экономического кризиса – американский эксперт Армения 24 мая 17:48
Турция и Азербайджан – близкие союзники в мировом масштабе – Агентство развития медиа Азербайджана Общество 24 мая 17:46
В Баку произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые (ФОТО) Происшествия 24 мая 17:45
TURKİC.World внесет важный вклад в развитие тюркоязычных медиа - азербайджанский депутат Политика 24 мая 17:41
Село Талышлар Агдамского района (ВИДЕО) Политика 24 мая 17:35
Азербайджан и Турция сегодня вступили в новый этап в сфере развития медиа - Совет печати Общество 24 мая 17:33
Медиа играют большую роль в донесении правды до мира – посол Турции Политика 24 мая 17:28
Сегодня мы нуждаемся в сильных медиа – руководитель Albayrak Media Group Азербайджан 24 мая 17:22
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли Израиль 24 мая 17:21
Задержано лицо, подозреваемое в участии в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны – СГБ Азербайджана (ВИДЕО) Азербайджан 24 мая 17:19
Фьючерсы на индексы США растут на ослаблении опасений за инфляцию США 24 мая 17:18
В ВОЗ сообщили о снижении заболеваемости и смертности от COVID-19 третью неделю подряд Европа 24 мая 17:14
В МИД РФ рассчитывают, что возобновление чартеров в Египет состоится в ближайшее время Россия 24 мая 17:12
В Иране обнародовали последнюю ситуацию с коронавирусом Общество 24 мая 17:09
Долг Грузии перед Азербайджаном в лари вырос Финансы 24 мая 17:03
В Казахстане разъяснили Проект Плана территориального развития до 2025 года Бизнес 24 мая 16:57
Азербайджан развивает сельские районы за счет цифровой трансформации Бизнес 24 мая 16:46
Синоптики предупредили о ветреной погоде в Баку Общество 24 мая 16:42
В Баку прошла церемония награждения победителей конкурса особого жанра эстрадного искусства (ФОТО) Культура 24 мая 16:40
Иран и МАГАТЭ на месяц продлили договоренность о ядерной программе Ядерная программа 24 мая 16:35
В Азербайджане зарегистрирована энергетическая консалтинговая компания Энергетика 24 мая 16:34
Грузия увеличила экспорт в Турцию полуфабрикатов из железа и нелегированной стали Бизнес 24 мая 16:20
Ассоциация страховщиков назвала приоритеты реализации стратегии развития азербайджанского страхового рынка Финансы 24 мая 16:18
В Баку прошла презентация совместного проекта АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group (ФОТО) Политика 24 мая 16:16
Экспорт Грузии в страны ЕС вырос более чем наполовину Бизнес 24 мая 16:13
Все новости