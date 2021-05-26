США выделят $40 млн помощи палестинцам, включая $5,5 млн сектору Газа

США выделят палестинцам порядка $40 млн в качестве гуманитарной помощи, и $5,5 млн из этих средств получит сектор Газа как экстренную помощь. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, говорится в заявление госсекретаря США Джо Байдена.

Oтмечается, что за все время работы администрации Байдена палестинцы, как ожидается, получат более $360 млн. Эту помощь предыдущий президент США Дональд Трамп сильно урезал.

Ранее Байден пообещал, что США помогут восстановить инфраструктуру сектора Газа, пострадавшую в ходе недавней израильской военной операции.

Сейчас примерно 800 тысяч местных жителей лишены регулярного доступа к чистой водопроводной воде, так как во время конфликта урон был нанесен примерно половине сетей.

В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН заявили, сославшись на информацию властей сектора Газа, что после 11 дней обстрелов здесь оказались разрушены или повреждены примерно 17 тысяч строений. В частности, уничтожены или приведены в негодность более 1,8 тысяч построек, повреждены 53 образовательных учреждения и шесть больниц.