Манат укрепился к евро и турецкой лире

Финансы 27 мая 2021 09:38 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0729 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

27 мая 2021 г.:

26 мая 2021 г.:

27 апреля 2021 г.:

27 мая 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0729

2,0844

2,0525

1,858

-0,0115

0,0204

0,2149

1 российский рубль

0,0231

0,0232

0,0227

0,0238

-0,0001

0,0004

-0,0007

1 турецкая лира

0,2009

0,2013

0,2051

0,2502

-0,0004

-0,0042

-0,0493

1 австралийский доллар

1,3159

1,3251

1,3241

1,1121

-0,0092

-0,0082

0,2038

1 аргентинский песо

0,018

0,018

0,0182

0,025

0

-0,0002

-0,0070

1 белорусский рубль

0,6768

0,6797

0,6629

0,7122

-0,0029

0,0139

-0,0354

1 бразильский реал

0,32

0,3188

0,3127

0,3062

0,0012

0,0073

0,0138

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1235

0,123

0,119

0,0962

0,0005

0,0045

0,0273

100 южнокорейских вон

0,1521

0,1523

0,1529

0,1373

-0,0002

-0,0008

0,0148

1 чешская крона

0,0815

0,082

0,0794

0,0684

-0,0005

0,0021

0,0131

100 чилийских песо

0,233

0,2315

0,241

0,2117

0,0015

-0,0080

0,0213

1 китайский юань

0,2662

0,2658

0,2621

0,2387

0,0004

0,0041

0,0275

1 датская крона

0,2788

0,2803

0,276

0,2491

-0,0015

0,0028

0,0297

1 грузинский лари

0,5205

0,5205

0,4928

0,5327

0

0,0277

-0,0122

1 гонконгский доллар

0,219

0,219

0,2191

0,2192

0

-0,0001

-0,0002

1 индийская рупия

0,0234

0,0234

0,0228

0,0224

0

0,0006

0,0010

1 британский фунт стерлингов

2,4

2,4085

2,361

2,0761

-0,0085

0,0390

0,3239

100 индонезийских рупий

0,0119

0,0119

0,0117

0,0116

0

0,0002

0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2045

0,2061

0,2026

0,1762

-0,0016

0,0019

0,0283

1 швейцарский франк

1,8949

1,9004

1,8568

1,7501

-0,0055

0,0381

0,1448

1 израильский шекель

0,5234

0,5245

0,5248

0,4825

-0,0011

-0,0014

0,0409

1 канадский доллар

1,4024

1,4112

1,3708

1,2139

-0,0088

0,0316

0,1885

1 кувейтский динар

5,6561

5,654

5,6472

5,5043

0,0021

0,0089

0,1518

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0041

0

0

-0,0001

1 киргизский сом

0,0204

0,0203

0,02

0,0226

0,0001

0,0004

-0,0022

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1127

0,1124

0,112

-0,0002

0,0001

0,0005

1 малайзийский ринггит

0,4104

0,4103

0,415

0,3898

0,0001

-0,0046

0,0206

1 мексиканский песо

0,0855

0,0856

0,0855

0,0739

-0,0001

0

0,0116

1 молдавская лея

0,0966

0,0963

0,0949

0,0961

0,0003

0,0017

0,0005

1 египетский фунт

0,1085

0,1085

0,1082

0,1073

0

0,0003

0,0012

1 норвежская крона

0,2029

0,205

0,2049

0,1694

-0,0021

-0,0020

0,0335

100 узбекских сомов

0,016

0,016

0,0161

0,0168

0

-0,0001

-0,0008

1 польский злотый

0,4605

0,4652

0,4502

0,4114

-0,0047

0,0103

0,0491

1 сингапурский доллар

1,2837

1,2847

1,2817

1,1963

-0,0010

0,0020

0,0874

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4526

0

0

0,0007

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4589

2,4584

2,443

2,322

0,0005

0,0159

0,1369

1 тайваньский доллар

0,0611

0,0611

0,061

0,0567

0

0,0001

0,0044

1 таджикский сомони

0,1503

0,1504

0,1503

0,1656

-0,0001

0

-0,0153

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0618

0,0619

0,0611

0,0638

-0,0001

0,0007

-0,0020

100 японских иен

1,5586

1,563

1,5704

1,5824

-0,0044

-0,0118

-0,0238

1 новозеландский доллар

1,2392

1,2426

1,2278

1,0375

-0,0034

0,0114

0,2017

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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