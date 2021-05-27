Манат укрепился к евро и турецкой лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0729 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
27 мая 2021 г.:
|
26 мая 2021 г.:
|
27 апреля 2021 г.:
|
27 мая 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0729
|
2,0844
|
2,0525
|
1,858
|
-0,0115
|
0,0204
|
0,2149
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,0232
|
0,0227
|
0,0238
|
-0,0001
|
0,0004
|
-0,0007
|
1 турецкая лира
|
0,2009
|
0,2013
|
0,2051
|
0,2502
|
-0,0004
|
-0,0042
|
-0,0493
|
1 австралийский доллар
|
1,3159
|
1,3251
|
1,3241
|
1,1121
|
-0,0092
|
-0,0082
|
0,2038
|
1 аргентинский песо
|
0,018
|
0,018
|
0,0182
|
0,025
|
0
|
-0,0002
|
-0,0070
|
1 белорусский рубль
|
0,6768
|
0,6797
|
0,6629
|
0,7122
|
-0,0029
|
0,0139
|
-0,0354
|
1 бразильский реал
|
0,32
|
0,3188
|
0,3127
|
0,3062
|
0,0012
|
0,0073
|
0,0138
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1235
|
0,123
|
0,119
|
0,0962
|
0,0005
|
0,0045
|
0,0273
|
100 южнокорейских вон
|
0,1521
|
0,1523
|
0,1529
|
0,1373
|
-0,0002
|
-0,0008
|
0,0148
|
1 чешская крона
|
0,0815
|
0,082
|
0,0794
|
0,0684
|
-0,0005
|
0,0021
|
0,0131
|
100 чилийских песо
|
0,233
|
0,2315
|
0,241
|
0,2117
|
0,0015
|
-0,0080
|
0,0213
|
1 китайский юань
|
0,2662
|
0,2658
|
0,2621
|
0,2387
|
0,0004
|
0,0041
|
0,0275
|
1 датская крона
|
0,2788
|
0,2803
|
0,276
|
0,2491
|
-0,0015
|
0,0028
|
0,0297
|
1 грузинский лари
|
0,5205
|
0,5205
|
0,4928
|
0,5327
|
0
|
0,0277
|
-0,0122
|
1 гонконгский доллар
|
0,219
|
0,219
|
0,2191
|
0,2192
|
0
|
-0,0001
|
-0,0002
|
1 индийская рупия
|
0,0234
|
0,0234
|
0,0228
|
0,0224
|
0
|
0,0006
|
0,0010
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,4
|
2,4085
|
2,361
|
2,0761
|
-0,0085
|
0,0390
|
0,3239
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0117
|
0,0116
|
0
|
0,0002
|
0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2045
|
0,2061
|
0,2026
|
0,1762
|
-0,0016
|
0,0019
|
0,0283
|
1 швейцарский франк
|
1,8949
|
1,9004
|
1,8568
|
1,7501
|
-0,0055
|
0,0381
|
0,1448
|
1 израильский шекель
|
0,5234
|
0,5245
|
0,5248
|
0,4825
|
-0,0011
|
-0,0014
|
0,0409
|
1 канадский доллар
|
1,4024
|
1,4112
|
1,3708
|
1,2139
|
-0,0088
|
0,0316
|
0,1885
|
1 кувейтский динар
|
5,6561
|
5,654
|
5,6472
|
5,5043
|
0,0021
|
0,0089
|
0,1518
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0204
|
0,0203
|
0,02
|
0,0226
|
0,0001
|
0,0004
|
-0,0022
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1127
|
0,1124
|
0,112
|
-0,0002
|
0,0001
|
0,0005
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4104
|
0,4103
|
0,415
|
0,3898
|
0,0001
|
-0,0046
|
0,0206
|
1 мексиканский песо
|
0,0855
|
0,0856
|
0,0855
|
0,0739
|
-0,0001
|
0
|
0,0116
|
1 молдавская лея
|
0,0966
|
0,0963
|
0,0949
|
0,0961
|
0,0003
|
0,0017
|
0,0005
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1085
|
0,1082
|
0,1073
|
0
|
0,0003
|
0,0012
|
1 норвежская крона
|
0,2029
|
0,205
|
0,2049
|
0,1694
|
-0,0021
|
-0,0020
|
0,0335
|
100 узбекских сомов
|
0,016
|
0,016
|
0,0161
|
0,0168
|
0
|
-0,0001
|
-0,0008
|
1 польский злотый
|
0,4605
|
0,4652
|
0,4502
|
0,4114
|
-0,0047
|
0,0103
|
0,0491
|
1 сингапурский доллар
|
1,2837
|
1,2847
|
1,2817
|
1,1963
|
-0,0010
|
0,0020
|
0,0874
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4526
|
0
|
0
|
0,0007
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4589
|
2,4584
|
2,443
|
2,322
|
0,0005
|
0,0159
|
0,1369
|
1 тайваньский доллар
|
0,0611
|
0,0611
|
0,061
|
0,0567
|
0
|
0,0001
|
0,0044
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1504
|
0,1503
|
0,1656
|
-0,0001
|
0
|
-0,0153
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0618
|
0,0619
|
0,0611
|
0,0638
|
-0,0001
|
0,0007
|
-0,0020
|
100 японских иен
|
1,5586
|
1,563
|
1,5704
|
1,5824
|
-0,0044
|
-0,0118
|
-0,0238
|
1 новозеландский доллар
|
1,2392
|
1,2426
|
1,2278
|
1,0375
|
-0,0034
|
0,0114
|
0,2017
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni