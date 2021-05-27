Манат укрепился к евро и турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0729 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 27 мая 2021 г.: 26 мая 2021 г.: 27 апреля 2021 г.: 27 мая 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0729 2,0844 2,0525 1,858 -0,0115 0,0204 0,2149 1 российский рубль 0,0231 0,0232 0,0227 0,0238 -0,0001 0,0004 -0,0007 1 турецкая лира 0,2009 0,2013 0,2051 0,2502 -0,0004 -0,0042 -0,0493 1 австралийский доллар 1,3159 1,3251 1,3241 1,1121 -0,0092 -0,0082 0,2038 1 аргентинский песо 0,018 0,018 0,0182 0,025 0 -0,0002 -0,0070 1 белорусский рубль 0,6768 0,6797 0,6629 0,7122 -0,0029 0,0139 -0,0354 1 бразильский реал 0,32 0,3188 0,3127 0,3062 0,0012 0,0073 0,0138 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1235 0,123 0,119 0,0962 0,0005 0,0045 0,0273 100 южнокорейских вон 0,1521 0,1523 0,1529 0,1373 -0,0002 -0,0008 0,0148 1 чешская крона 0,0815 0,082 0,0794 0,0684 -0,0005 0,0021 0,0131 100 чилийских песо 0,233 0,2315 0,241 0,2117 0,0015 -0,0080 0,0213 1 китайский юань 0,2662 0,2658 0,2621 0,2387 0,0004 0,0041 0,0275 1 датская крона 0,2788 0,2803 0,276 0,2491 -0,0015 0,0028 0,0297 1 грузинский лари 0,5205 0,5205 0,4928 0,5327 0 0,0277 -0,0122 1 гонконгский доллар 0,219 0,219 0,2191 0,2192 0 -0,0001 -0,0002 1 индийская рупия 0,0234 0,0234 0,0228 0,0224 0 0,0006 0,0010 1 британский фунт стерлингов 2,4 2,4085 2,361 2,0761 -0,0085 0,0390 0,3239 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0117 0,0116 0 0,0002 0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2045 0,2061 0,2026 0,1762 -0,0016 0,0019 0,0283 1 швейцарский франк 1,8949 1,9004 1,8568 1,7501 -0,0055 0,0381 0,1448 1 израильский шекель 0,5234 0,5245 0,5248 0,4825 -0,0011 -0,0014 0,0409 1 канадский доллар 1,4024 1,4112 1,3708 1,2139 -0,0088 0,0316 0,1885 1 кувейтский динар 5,6561 5,654 5,6472 5,5043 0,0021 0,0089 0,1518 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0204 0,0203 0,02 0,0226 0,0001 0,0004 -0,0022 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1127 0,1124 0,112 -0,0002 0,0001 0,0005 1 малайзийский ринггит 0,4104 0,4103 0,415 0,3898 0,0001 -0,0046 0,0206 1 мексиканский песо 0,0855 0,0856 0,0855 0,0739 -0,0001 0 0,0116 1 молдавская лея 0,0966 0,0963 0,0949 0,0961 0,0003 0,0017 0,0005 1 египетский фунт 0,1085 0,1085 0,1082 0,1073 0 0,0003 0,0012 1 норвежская крона 0,2029 0,205 0,2049 0,1694 -0,0021 -0,0020 0,0335 100 узбекских сомов 0,016 0,016 0,0161 0,0168 0 -0,0001 -0,0008 1 польский злотый 0,4605 0,4652 0,4502 0,4114 -0,0047 0,0103 0,0491 1 сингапурский доллар 1,2837 1,2847 1,2817 1,1963 -0,0010 0,0020 0,0874 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4526 0 0 0,0007 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4589 2,4584 2,443 2,322 0,0005 0,0159 0,1369 1 тайваньский доллар 0,0611 0,0611 0,061 0,0567 0 0,0001 0,0044 1 таджикский сомони 0,1503 0,1504 0,1503 0,1656 -0,0001 0 -0,0153 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0618 0,0619 0,0611 0,0638 -0,0001 0,0007 -0,0020 100 японских иен 1,5586 1,563 1,5704 1,5824 -0,0044 -0,0118 -0,0238 1 новозеландский доллар 1,2392 1,2426 1,2278 1,0375 -0,0034 0,0114 0,2017

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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