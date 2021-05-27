Экономика Азербайджана в 2020 г. столкнулась с двумя тяжелыми шоками - министр

Финансы 27 мая 2021 12:55 (UTC+04:00)
Экономика Азербайджана в 2020 г. столкнулась с двумя тяжелыми шоками - министр

БАКУ /Trend/ - В прошлом году экономика Азербайджана столкнулась с двумя тяжелыми шоками, которые были вызваны пандемией коронавируса и резким падением цен на нефть и нефтепродукты.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2020 год" сказал министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, указанные события негативно отразились на экономике Азербайджана, повлияв на снижение ВВП. Министр добавил, что прошлый год стал тяжелым для всех стран мира.

"Азербайджан гибко отреагировал на новые вызовы, по поручению Президента Ильхама Алиева для предотвращения социально-экономических последствий пандемии незамедлительно были разработаны соответствующие программы и началось их исполнение", - сказал Шарифов.

Министр отметил, что в результате принятых мер были своевременно выполнены все социальные обязательства, а также достигнута минимизация воздействия последствий пандемии на экономику Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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